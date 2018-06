OMKJØRING: Fly på vei mot Gardermoen måtte lande på Torp, etter at en drone stoppet innkommende flytrafikk på Oslo Lufthavn onsdag kveld. Foto: VG-tipser

Droner skapte flytrøbbel på Gardermoen to ganger på én dag

Publisert: 13.06.18 21:02

Alle innkommende fly til Oslo Lufthavn ble stanset onsdag kveld, grunnet observasjon av en drone i luften. Det samme skjedde også kun fire timer tidligere – da en eiendomsmegler skulle ta bilder.

Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn , Joachim Westher Andersen, sier til VG at de valgte å stenge for all innkommende trafikk etter observasjonen i 19-tiden onsdag kveld.

– Fly på avgang fikk lov til å ta av, men innkommende fly måtte vente, sier han.

VG har mottatt flere tips fra passasjerer som har blitt forsinket som følge av dronetrøbbelet. Rullebanene er imidlertid åpnet igjen nå.

Westher Andersen understreker at det er totalforbud mot dronebruk i luftrommet ved flyplasser, og sier at den ansvarlige vil bli anmeldt til politiet.

Eiendomsmegler som «ikke tenkte seg om»

Kun fire timer tidligere, like før klokken 14.30, hadde også en annen drone skapt forsinkelser over flyplassen, melder Romerikes blad .

Da ble en drone observert i nærheten av vestre rullebane. Den skyldige viste seg da å være en eiendomsmegler i forbindelse med et eiendomsoppdrag.

– Han har nok ikke tenkt seg veldig godt om og er nå anmeldt for forholdet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til avisen.

Det er snakk om to forskjellige droneførere i de to episodene.