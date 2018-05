Fikk bil over seg. Mann er alvorlig skadet

En mann i femtiårene er alvorlig skadet etter å ha fått en bil over seg på Heistadmoen ved Kongsberg.

– Det var to menn som jobbet med en bil i et lokale på Heistadmoen. Bilen var løftet opp med løftebukk. Denne sviktet og mannen som jobbet under bilen fikk den over seg, sier Erik Gunnerød, operasjonsleder i Sør-Øst Politidistrikt.

Det var den andre mannen som var til stede som varslet om ulykken.

– Tilstanden er alvorlig. Åstedet er sperret av og det vil bli foretatt tekniske undersøkelser fredag, sier Gunnerød.

Heistadmoen ved Kongsberg brukes i dag blant annet av Heimevernet. Deler av leiren er solgt til private.