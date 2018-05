Ungdomskriminaliteten øker: – En avsporing å snakke om etnisitet

Publisert: 08.05.18 09:40 Oppdatert: 08.05.18 10:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-08T07:40:49Z

Etter flere år med nedgang har den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år økt. Byrådsleder Raymond Johansen kaller økningen «uakseptabel» - men vil ikke snakke om etnisk bakgrunn som årsak.

Kommunen, politiet og byrådet presenterte tirsdag tall for ungdomskriminaliteten i Oslo, og hva de mener må til for å løse problemet.

Flere gjengangere, økning i fysisk vold, massevold og lovbrudd mot politiet, er hovedpunkter som trekkes fram fra politiet under den årlige Salto-konferansen.

Konferansen er et samarbeid mellom kommunen og politiet for å forebygge kriminalitet, ekstremisme og rusmisbruk hos unge.

– Tallenes tale er tydelig – det er noen få gjengangere som står for en stor del av kriminaliteten. Det er for disse ungdommene vi må gjøre en jobb, uavhengig av etnisiteten. Det er vår jobb, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) når han åpner konferansen.

Flere gjengangere

I 2017 ble det registrert 2.795 straffbare forhold i aldersgruppa 10–17 år, mot 2.200 i 2016. Gutter står for de største andelen av lovbruddene.

Økningen i registrerte tilfeller av fysisk vold er så stor, at man må tilbake til 2007 for å finne like høye tall. Dette skyldes at det er flere anmeldelser der flere personer er involvert, hevdes det i rapporten.

Masseslagsmål blir trukket fram, i tillegg til en volds-trend på internett og i sosiale medier der bilder og videoer fra slagsmål deles.

Det politiet trekker fram som en hovedutfordring, er gjengangere - de som begår flere lovbrudd, og ender på en kriminell løpebane.

151 av de rundt 50 000 ungdommene i Oslo er registrert fire eller flere ganger av politiet, og regnes dermed som gjengangere. I 2017 sto denne gruppen for 37 prosent av de kriminelle handlingene.

Det er også mange av disse ungdommene som bidrar til økningen av voldstrusler i skolen, påpekes det under konfreansen.

83 av gjengangerne har begått 10 straffbare forhold eller mer, og står dermed for 25 prosent av lovbruddene.

6,4 av de straffbare forholdene i Oslo ble begått av unge, ifølge rapporten. Økningen er størst på Grønland og Manglerud.

– Ikke nytt

Johansen sier både kommunen, familien og foreldrene har et ansvar for å sørge for at unge ikke får en kriminell løpebane. Samtidig understreker han at problemene og løsningene har å gjøre med ting som sosiale ulikhet og utfordringer hjemme, og ikke etnisitet.

– Vi har alltid hatt den type problemer i Oslo, helt uavhengig av etnisitet. Å snakke om hvor de kommer fra, det er med respekt å melde en avsporing, sier han.

Johansen trekker frem Oslos tidligere gjengmiljøer, og hvordan politiet jobbet for å knuse B-gjengen. Han sier som tidligere at Oslo er en trygg by, men at voldsøkningen er «uakseptabel», og at alle som bor i Oslo skal føle trygghet.

– Det er uakseptabelt at noen få ungdommer skremmer folk i vårt nærmiljø med uakseptabel og truende atferd og ved å begå lovbrudd. Det er en politioppgave å forhindre lovbrudd, og vi i kommunen har et godt samarbeid med politiet,

Av tiltak byrådet vil satse på, snakker han om kontinuerlig og systematisk oppfølging av unge fra de er små til de har kommet seg ut i voksenlivet, bedre samordning mellom politi, kommune, skole og sosiale tjenester, og å tilby flere fritidsaktiviteter og sommerjobber.

Politiet: Mye narkotika

Politimester Hans Sverre Sjøvold trekker også frem at politiet har jobbet opp mot gjenger før, og ikke er i en helt ny situasjon. Han mener man har snakket for lite om narkotika i debatten om ungdomsvold.

– Mye av det vi sliter med handler om narkotika, sier han.

– Den debatten her tror jeg vi må ha et bevisst forhold til fremover. Mange av de ungdommene som er aktuelle her sliter med rus. Er det greit å ruse seg? Det er en interessant debatt – får vi rusen inn i legale former, er det bare å fortsette? spør han.

Han sier politiet vil bruke sin hovedkapasitet på forebyggende tiltak.

– Hvis vi bare jobber med reaktive tiltak vil vi aldri komme i forkant.

Politimesteren trekker fram familievoldssatsingen, som vil ha tyngdepunkt i enhet Øst på Stovner, og økt polititilstedeværelse, samt tung satsing på etterretning.

– Det vil nok bli mye av vår hovedstrategi fremover – å stå med mannskap i de ulike bydelene slik at vi kan komme i kontakt med publikum.