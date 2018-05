FREDET: Oteren er fredet i Norge. Byggearbeidet må stoppe frem til det er kartlagt om oteren har yngleplass i området. Foto: ROBERT E. KLEIN / ASSOCIATED PRESS

Oter-sex stopper byggeplaner

Publisert: 07.05.18 22:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-07T20:33:17Z

Et tips om en våryr oter satt en stopper for byggeplanene i Bremanger i Sogn og Fjordane. Frem til det er kartlagt om oteren har yngleplass i området, kan ikke byggingen fortsette.

En ynglende oter satt tidligere mandag en stopper for Iglandsvik Marinas nye båtopptrekk. Ifølge Firdaposten skal kommunen og Fylkesmannen i Bremanger ha mottatt et tips om oteren.

Oterens yngleplass skal være i samme område som det planlagte båtopptrekket. Alt arbeidet må stoppe frem til det er kartlagt om oteren holder til i området.

Oteren ble totalfredet i Norge i 1982, ifølge Naturvernombudet , og er kategorisert som en sårbar art. Den norske bestanden utgjør mellom fem og 25 prosent av andelen otere i europeiske land. I Norge er det mellom 20.000 og 25.000 otere.

– Vi må ta et større ansvar for otere, sier forsker og oterekspert ved Norsk institutt for naturforskning, Jiska Joanneke Van Dijk, til VG.

Hun forteller at en stor andel otere lever langs kysten.

Otere er sjeldne i Sogn og Fjordane

Van Dijk sier at otere er et sjeldent syn i Sogn og Fjordane.

– De fleste er i Nordland, men den kan ha kommet ned langs kysten fra Hordaland og Rogaland, eller langs elvene, sier hun.

Det kan bety at det er flere i området også.

Mange otere forsøker å ta seg ned langs kysten, men drukner i fiskeruser. Van Dijk er glad for at byggeprosessen ble stoppet av hensyn til oteren.

– Om du får øye på en oter, hjelper det veldig om du registrerer den på artsobservasjoner.no. Da får vi bedre oversikt over bestanden, sier hun til VG.

Tar tipset på alvor

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Heidi Sandvik, sier til Firdaposten at de anser tipset som seriøst og har engasjert en ekspert på naturmangfold.

– Oteren yngler hele året, men mest nå på denne tiden av året. En økende oterbestand er bra for sjøfuglbestanden fordi den holder minkbestanden nede, sier eksperten Tore Larsen til avisen.

Jostein Grotle i Iglandsvik Marina venter spent på å komme tilbake til arbeidet.

– Vi har fått sjekket den aktuelle steinfyllingen med jakthund, og det er null utslag på noe oter der vi skal hente fyllmasse. Vi håper dette løser seg fort, slik at en oter ikke stopper utviklingen i Iglandsvik, sier han til Firdaposten.