Folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland som var oversvømt som følge av flommen på Sørlandet i fjor.

Forsker: Risiko for ekstremflom på Østlandet

Publisert: 07.03.18 06:33

Eksperter frykter at de store snømengdene i Sør-Norge kan smelte på kort tid. Det kan føre til en ganske betydelig flom på Østlandet, advarer klimaforsker.

Ekspertenes skrekkscenario er en ny vårflom som den Østlandet var vitne til i 1995, ifølge NRK .

– Det er all grunn til å være obs på situasjonen, som er veldig lik den i 1995, med mye snø i fjellet og en lang kuldeperiode. Blir det plutselig varme og mye nedbør, vil forholdene ligge til rette for en skikkelig vårflom, sier klimaforsker Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret.

Flommen i 1995 gjorde skader på nesten to tusen gårdsbruk og kostet samfunnet rundt to milliarder kroner, i tillegg til at en eldre mann omkom.

– Den gangen begynte ikke temperaturene å stige før 22. mai, samtidig som det kom mye nedbør, legger Paasche til.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ligger det nå 30 til 50 prosent mer snø enn normalt i hele Sør-Norge, mens det i enkelte lavtliggende områder ligger mer enn tre ganger så mye snø som vanlig. Problemet oppstår om disse mengdene smelter i løpet av kort tid.

– I så fall ligger det an til å bli en ganske betydelig flom på Østlandet, sier han.

NVE oppfordret i forrige uke kommuner i utsatte strøk til å gå i gang med forberedende tiltak for å være best mulig rustet til en eventuell storflom.