Frp-ere på Stortinget tause om muligheten for regjeringskrise

Publisert: 18.03.18 21:35

Om mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug får flertall, vil Erna Solberg sannsynligvis stille kabinettspørsmål. Frps stortingsrepresentanter ønsker ikke å spekulere i om regjeringskrise er å foretrekke fremfor at Listhaug går av som justisminister.

Solberg vil ikke godta at Stortinget bestemmer hvem som skal sitte som statsråd i hennes regjering, sier sentrale kilder til VG. Erna Solberg vil derfor gå av som statsminister dersom mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug får flertall på Stortinget.

Det betyr at regjeringen står og faller på KrFs avgjørelse tirsdag.

Viser til statsministeren

VG har vært i kontakt med flere av Frps stortingsrepresentanter søndag. Ingen ønsker å si sin mening om regjeringskrise er rett avgjørelse dersom mistillit blir vedtatt.

De fleste som har besvart VGs henvendelser henviser til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi og partiledelsen. Limi selv ønsker ikke å kommentere saken, skriver han i en sms. Heller ikke partileder Siv Jensen ønsker å kommentere.

– Jeg har full tillit til Sylvi Listhaug og jobben hun gjør. Alle andre spørsmål som nå kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget er det statsministeren som skal svare på. Det har hun sagt at hun vil gjøre til Stortinget, skriver Jensen til VG.

– Provoserende

Åshild Bruun-Gundersen, representant for Aust-Agder, er ikke nådig i sin vurdering av forslaget om at Sylvi Listhaug skal bytte jobb for å blidgjøre opposisjonspartiene. Men heller ikke hun vil uttale seg om regjeringskrise er å foretrekke.

– Det er provoserende at Jonas Gahr Støre legger seg opp i hvem som som skal sitte hvor i regjeringen. Arbeiderpartiet har ingenting med det å gjøre. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Bruun-Gundersen.

Limi uttalte til VG i går at å flytte Listhaug ikke var et akseptabelt alternativ .

– Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering. Listhaug gjør en utmerket jobb og har ikke gjort noe feil i forhold til Stortinget. Hun har beklaget og beklagelsen burde vært akseptert. Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise, sa Limi da.

Hverken Morten Wold eller Per-Willy Amundsen vil uttale seg om saken. Det vil heller ikke Morten Stordalen, som henviser til Hans Andreas Limi.

– Denne saken håndteres av partileder og parlamentarisk leder, skriver stortingsrepresentant Mazyar Keshvari.

Kari Kjønaas Kjos og Christian Tybring-Gjedde vil heller ikke kommentere.

Hanne Dyveke Søttar, representant for Nordland, er klar på at det kun er regjeringen som kan bestemme hvem som skal sitte som statsråd. Muligheten for at alternativet kan bli regjeringskrise, vil hun ikke kommentere.

– Det er ikke opp til meg å vurdere, jeg legger meg ikke borti det, sier Søttar.

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp ønsker ikke å si noe om Solbergs avgjørelse direkte, men forventer at statsministeren står på Listhaugs side i saken.

– Jeg forventer at hun stiller seg skulder til skulder med Listhaug i spørsmålet om mistillit. Jeg har uttalt tidligere at hun gjør en god jobb som justisminister. Et mistillitsforslag her er uthuling av bruken av mistillit: Det brukes når en minister ikke skjøtter arbeidet sitt, ikke en Facebook-post, sier Strifeldt.