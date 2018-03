KRF-KAOS: Partileder Knut Arild Hareide kom ut fra møtet med partiledelsen mandag formiddag i et voldsomt blitzregn og med et stort medieoppbud på gangen utenfor møterommet på Stortinget. Bak Hareide skimtes nestleder Kjell Ingolf Ropstad (til høyre). Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Enormt indre press mot KrF-topper for å redde regjeringen

Publisert: 19.03.18 10:01 Oppdatert: 19.03.18 11:45

KrFs stortingsgruppe har opplevd et enormt påtrykk i helgen – både for og mot å redde regjeringen.

– Henvendelsene er omtrent delt i to – om hva vi bør foreta oss, sier Steinar Reiten (KrF), stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal.

Partiledelsen i KrF sitter mandag formiddag i møte. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som for tiden er i pappaperm, kom hastende inn på Stortinget for å delta i møtet med de andre partitoppene.

– Jeg har aldri opplevd maken til engasjement. Og det er utelukkende saklige henvendelser fra sterkt engasjerte mennesker, sier Reiten til VG mandag morgen. Han er fra Sylvi Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal, der han i flere år har kjempet om mange av de samme velgerne som Listhaug.

Reiten har ikke talt opp, men mener bare han har fått et hundretall henvendelser på telefon, sms, e-post og sosiale medier.

Påtrykk

– Det har vært et enormt påtrykk. Jeg synes det er bra at folk holder seg saklige i en sak med så stor temperatur som den vi nå opplever, sier Reiten.

Han skal delta sammen med stortingsgruppe, partiledelse og fylkesledere i landsstyremøtet klokken 12.

Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan sier til lokalavisen Fædrelandsvennen at heller ikke han opplevd maken til parti-engasjement som i Listhaug-saken.

Grøvan, som i likhet med Reiten representerer et kjerneområde for KrF, har fått over 100 henvendelser de siste dagene.

– Til sammenligning fikk jeg kanskje ti henvendelser da saken om stortingspresidenten var på det varmeste. Det er et enormt engasjement, sier Grøvan.

Agder-folk vil redde Erna

Han gikk seg en skitur søndag. Så var det tilbake til mobilen for å ta i mot- og svare på noen av henvendelsene – og forberede dagens landsstyremøte.

Grøvan sier at meningene er svært delte, men de fleste som ringer fra Agder ber KrF redde regjeringen, bekrefter han overfor VG.

– Det er nok en klar overvekt i den retning, sier Grøvan. Men han vil ikke dele med VG hva han synes om det.

Mens Grøvan var på skitur, hadde VG meldt om kilder som sier at Erna Solberg vil stille kabinettsspørsmål og gå av hvis KrF danner mistillitsflertall mot justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug.

Dette kommenterte han med en kort sms til VG om at han ikke ville si noe om rykter.

Til lokalavisen var han litt mer meddelsom:

– En ting er tillit eller ikke tillit til Listhaug. Noe annet er de konsekvenser mistillit har og hvilke følger dette får for norsk politikk. Vi er nødt til å foreta en totalvurdering, sier Grøvan til fvn.no.

Også Agder-fylkesleder, Per Sverre Kvinlaug, har kjent på det voldsomme engasjementet i helgen.

– Jeg har aldri før vært i nærheten hva gjelder tilbakemelding på en konkret sak, sier han.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som egentlig er i pappapermisjon, hadde tatt turen til Stortinget og landsstyremøtet mandag. Han fikk også merke engasjementet i partiet i helgen:

– Pågangen har vært enorm, sier KrF-nestlederen VG mens han er i full fart inn for å delta i dagens møter og samtaler om mistillitsforslaget mot Listhaug og regjeringen Solbergs skjebne.

Hedmark: – De fleste ønsker mistillit, men ikke regjeringskrise

Fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Østfold KrF forteller i likhet med de fleste fylkeslederne at han fått svært mange henvendelser. Men han vil ikke kalle det press.

– Jeg vil kalle det engasjement. Og det synes jeg er veldig positivt, at folk engasjerer seg og ser alvoret i saken. Det er litt delt hva folk mener, noen mener det ene og andre mener det andre. Jeg har fått et inntrykk av hva flertallet ønsker, men det vil jeg ikke kommentere i media, sier Høidebraaten.

Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF, sier at de fleste henvendelsene han har fått fra sitt fylkeslag, støtter mistillitsforslaget mot Listhaug.

– Jeg har fått flere tilbakemeldinger i løpet av helga fra medlemmer som ønsker ja til mistillit, og også noen som sier nei. De fleste ønsker mistillit mot justisministeren, men ikke regjeringskrise. Det er det som er noe av utfordringen i dette, sier han.