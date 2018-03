Partileder Siv Jensen (Frp): Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp over 20 prosent på to målinger denne uken

VG / NTB

Publisert: 22.03.18 21:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-22T20:53:52Z

Denne uken har Frp gått voldsomt frem på to ulike meningsmåling. Både i TV 2s og i Dagbladets måling er partiet over 20 prosent.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 20,8 prosent, hele 7,2 prosentpoeng mer enn i februar, på Ipsos' partibarometer for mars, melder Dagbladet. Det er det beste partiet har fått på instituttets målinger siden februar 2011.

Partileder Siv Jensen er naturlig nok fornøyd med den gode målingen sett med Frp-øyne.

– Dette er en veldig god løypemelding. Vi opplever stor støtte for Frps politikk, og jeg tror folk flest mener at vi må kunne snakke om de vanskelige sakene. De begynner å bli lei av debatten om debatten. For Frp vil det alltid være politikken som er det viktigste, sier Jensen til NTB.

Høyre opplever en nedgang fra 27,3 prosent til 23,9, mens Ap faller noe mindre, fra 25,4 til 23,7 prosent. KrF får en liten oppgang, fra 3,5 til 3,8 prosent. De andre partiene ligger relativt stabilt: SV får 6,6 prosent, Sp 10,2, V 3,2, MDG 2,4 og Rødt 2,2.

Målingen er utført av Ipsos MMI på oppdrag fra Dagbladet. Tallene er hentet inn fra 19.til 21. mars - midt under Listhaug-striden - med 935 stemmeberettigede i et representativt utvalg av befolkningen.

Dette sa Listhaug etter at hun hadde trukket seg:

Også på TV 2s måling tirsdag - som ble gjort på samme dag som Sylvi Listhaug ble presset til å trekke seg fra posten som justisminister - har Frp en enorm fremgang.

I målingen får partiet 20,6 prosent oppslutnoing, noe som er hele 9,8 prosentpoeng mer enn ved en måling i februar.

I TV 2s måling, som ble gjort av Kantar TNS og hadde 607 respondenter, ender Høyre på 26 prosent, Ap på 23,6, Sp på 10,3, SV på 5,6, Ventre på 5, KrF på 4,4, MDG på 2,1, Rødt på 1,7 og andre partier på 0,9 prosent oppslutning.