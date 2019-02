REKORDOPPMØTE: Mellom 200 og 300 pårørende og venner hadde møtt opp for å ta siste farvel med knivdrepte Said Bassam Chataya. Foto: HARALD VIKØYR/ANNEMOR LARSEN / VG

– Aldri sett større oppmøte i muslimsk begravelse

– Jeg har vært i Bergen moské i 22 år. Jeg har aldri sett større oppmøte i en begravelse, sier imam Muhammad Azem etter begravelsen av knivdrepte Said Bassam Chataya (28).

Publisert: 21.02.19 13:35







Mellom 200 og 300 mennesker møtte opp for å ta farvel med den åpenbart kjente og kjære palestineren som ble brutalt stukket ned og drept i Bergen fredag.

les også Oppretter minnefond etter drepte Said

Må ikke skje igjen

Imam Muhammad Azemsier sier til VG at det gjorde spesielt inntrykk å se avdødes sønner stå like ved mens han som imam ledet bønnen.

BEVEGET IMAM: – Det gjorde særlig inntrykk å se de små barna som måtte ta farvel med faren, sa imam Muhammad Azeem i Bergen moské. Foto: HARALD VIKØYR / VG

– Det er ikke lett å fortelle den minste, bare 2–3 år, hva som skjedde. Det er en trist dag, og jeg sa i min tale at vi må jobbe for å hindre at noe lignende skjer igjen. At våre unge folk ikke må glemme veien. Jeg tror i dag at mange har glemt veien, sa imamen til fremmøtt mediene etter begravelsen.

Marco Elsafadi , som har vært en venn av avdøde i 14 år, var også til stede.

TOK FARVEL: Avdødes mangeårige venn Marco Elsafadi mente at vennen fikk en verdig avslutning. Foto: HARALD VIKØYR / VG

Sørgende spadde

Etter muslimsk skikk var det satt frem spader, slik at de som ønsket det, selv kunne delta i å kaste jord og dekke til graven.

– Vi kan la gravemaskin gjøre dette, men synes det er bedre på denne måten, sa Elsafadi.

Mange deltok i dette, før man gikk videre til en minnestund.

les også Her er drepte Said (28) sammen med vennen Marco Elsafadi: – Han var som en lillebror for meg

Mye støtte

Marco Elsafadi forteller at han får massevis av SMS-er og Facebook-meldinger fra folk som har truffet Said, og vil fortelle om hvor bra kar han var.

– At han blir drept på den måten, gir er så feil bilde av personen Said. Derfor er det bra at familien og barna også får vite hvor bra person faren deres var, at han ikke døde i et gjengslagsmål fordi han var kriminell, sier han.

– Jeg synes det var veldig fint, og veldig vanskelig. Seremonien var veldig fin og verdig, og det var veldig sterkt. Han fortjente en verdig avslutning, og det fikk han.