ULYKKE: Tre biler og en ambulanse var innlandet i en ulykke i Skien lørdag morgen. Foto: Theodor Aasland Valen

Glatte veier skaper kaos: Ambulanse i kollisjon

INNENRIKS 2018-12-01T11:14:57Z

Politiet advarer mot meget glatte veier etter at tre biler og en ambulanse skled på isen og kolliderte i Skien.

Flere politidistrikt melder at glatte veier har skapt flere trafikkproblemer i morgentimene.

Nødetatene i Sør-Øst politidistrikt rykket lørdag morgen ut til melding om en trafikkulykke i Voldskrysset i Skien i Telemark . Politiet fikk melding om hendelsen 08.45.

– Da var meldingen at en personbil hadde kjørt ut, men det er glatt på stedet og to andre biler har kollidert i hverandre. I tillegg har en ambulanse sklidd inn i en annen bil og fått skader, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet melder om meget glatte veier i området.

Kun én person skal være skadet og er fraktet til sykehuset i Telemark. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Flere ulykker

Kort tid etter ulykken i Voldskrysset fikk Sør-Øst en ny melding om en utforkjøring. Denne gangen gikk meldingen på at en personbil har kjørt ut og inn i en fjellvegg i Dørdal.

– En avisbudbil har kjørt ut. Vi er ikke fremme på stedet ennå. Føreren skal være skadet, men vi vet ikke noe om omfanget, sier Groth.

Politiet opplyser klokken 09.05 at føreren ble kjørt til legevakten for nærmere undersøkelse.

Også i Mjøndalen i Buskerud meldes det om svært glatte veier. Politiet fikk melding klokken 09 lørdag morgen om en trafikkulykke med en bil involvert. De to personene som satt i bilen skal være uskadet.

I Skare i Hardanger har en bil kjørt ut av veien. Vest politidistrikt opplyse at tre personer er involvert i ulykken. To personer klager over smerter. Nødetatene er på vei og politiet melder om glatt veibane.

Også Agder politidistrikt melder om flere hendelser på glatte veier.

Like før halv ti lørdag morgen meldte politiet i Agder om en utforkjøring på islagt vei i Iveland. Det skal ikke være personskade.

Politiet opplyser at Vegtrafikksentralen er varslet om de glatte veiene i Moland og Gjerstad.