AVLYST: Trine Skei Grande forlot tirsdag kveld Statsministerboligen bak Slottet i Oslo etter et sonderingsmøte med KrF, og skulle opprinnelig ha reist videre for å ta imot Abid Raja til et forsoningsmøte i hennes egen leilighet i Gamle Oslo. Men kort tid før møtet skulle skje klokken 20 ble møtet avlyst. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Internt referat: Venstre-gruppen støttet Raja – så snudde Grande

INNENRIKS 2018-12-04T21:50:47Z

Bare tre dager før Abid Raja ble baksnakket på høyttaler av sin partileder Trine Skei Grande, stilte Grande og resten av stortingsgruppen seg bak Rajas krav om å nekte støtte til omstridt organisasjon, viser referatet VG har fått tilgang til.

«Stortingsgruppen står fast på sitt HRS-standpunkt og det er også det Abid skal ta med seg videre i budsjettforhandlingene. Han har gruppens backing.» står det i referatet som ble sendt til Venstres stortingsgruppe, rådgiverkorps og sentralstyre etter gruppemøtet onsdag 7. november, og som VG har fått innsikt i.

Snudde

Diskusjonen gikk om den statlige støtten til den omstridte tenketanken Human Rights Service (HRS).

Tre dager senere, i telefonsamtalen under budsjettforhandlingene som Dagens Næringsliv og VG har gjengitt en rekke sitater fra , skal Trine Skei Grande derimot ha sagt det stikk motsatte:

– Jeg har sagt at HRS er greit for meg hvis det er i en pakke, men jeg har vært mot at Siv skulle legge det ut på Facebook, sa Grande ifølge VGs kilder.

Trine Skei Grande vil ikke kommentere saken overfor VG, men kilder tett på partilederen understreker at hun hele veien har ment at det var opp til forhandlerne fra stortingsgruppene å fremforhandle en budsjettenighet.

Avlyste forsoningsmøte

Opplysningene om den krevende budsjettprosessen rammer nå Venstres sentrale partiorganisasjon og regjeringsapparat med full styrke. Trine Skei Grande og Abid Raja var tirsdag enige om å ha et oppvaskmøte hjemme hos Grande klokken 20.

Da VG møtte Grande tirsdag ettermiddag, var hun optimistisk.

– Det må vi ordne opp i, og det holder vi på med å gjøre. Da må vi snakke sammen. Og det har vi en plan for. Vi snakket sammen senest i morges, sa hun da.

Men etter at detaljer om møtet ble lekket til TV 2, ble forsoningsmøtet brått avlyst. Nå er det knyttet spenning til hvordan stemningen vil bli på møtet i Venstres stortingsgruppe onsdag.

VG har snakket med en rekke kilder som har innsikt i hva som skjedde på de to gruppemøtene i Venstre 24. oktober og 7. november, der den statlige støtten til den kontroversielle tenketanken Human Rights Service ble diskutert.

24. oktober var det gått drøyt to uker etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å fjerne støtten til HRS. Eksstatsråd Sylvi Listhaug var rasende på egen regjering og forlangte støtten videreført i budsjettet for 2019, og presset i forkant av budsjettforhandlingene ble derfor stort på at Venstre likevel skulle akseptere en videreføring.

Enstemmig gruppe

Men på gruppemøtet i Venstre denne onsdagen var det ingen som tok til orde for at støtten til HRS skulle videreføres. Heller ikke kulturminister og partileder Trine Skei Grande, ifølge VGs kilder.

I stedet stilte gruppen seg samlet bak partiets standpunkt om at den statlige støtten til HRS burde fjernes, i tråd med forslaget fra sin egen regjering.

Om morgenen tirsdagen etter, 30. oktober, kunngjorde så finansminister Siv Jensen (Frp) brått på sin Facebook-side at «regjeringspartiene» hadde «blitt enige» om å «finne en løsning» som medførte at HRS likevel skulle få videreført sin støtte.

Sa nei til omstridt støtte

Etter mye bråk i mediene de påfølgende dagene ble saken for andre gang diskutert på gruppemøtet i Venstre, under forberedelsene til budsjettforhandlingene som skulle starte lørdag 10. november.

Også denne gangen samlet gruppen seg om sitt standpunkt mot støtten til HRS, og ifølge VGs kilder tok ikke Trine Skei Grande heller på dette møtet til motmæle mot gruppens standpunkt. Tvert imot:

På gruppemøtet denne dagen – bare tre dager før den mye omtalte Raja-baksnakkingen på høyttaler – fortalte Grande til partikollegene at hun ikke hadde akseptert noen enighet om at HRS-støtten skulle videreføres, opplyser kilder som var til stede på gruppemøtet til VG.

Rajas nei

Tre dager senere, lørdag 10. november, startet budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF. Noe av det første som da kom på bordet var støtten til HRS.

Abid Raja sto da fast på vedtaket fra Venstres stortingsgruppe om at støtten ikke skulle videreføres. Som følge av dette foreslo lederen av finanskomiteen, Henrik Asheim (H), at de tre regjeringsforhandlerne skulle ringe Trine Skei Grande for å avklare hva Venstre mente.

Selv etter at Grande både baksnakket Raja og sa seg uenig med sin egen stortingsgruppe, valgte Raja å stå fast på sitt: Han godtok ikke noen videreføring av HRS-støtten uten videre.

Abid Raja skriver i en tekstmelding til VG at han fortsatt er sykmeldt og derfor ikke kan kommentere saken.