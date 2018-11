VOLD: Aps Elise Bjørnebekk-Waagen sier de som utsettes for vold i hjemmet, ofte blir stående helt alene i veldig vanskelige situasjoner. Foto: Helge Mikalsen / VG

Ap budsjettflørter med KrF

Arbeiderpartiet setter av 1,1 milliarder kroner for å forebygge vold i nære relasjoner. De vil kutte i alternativ behandling for å prioritere fastleger. Og flørter med KrFs gluten-glede.

– Jeg kan bekrefte at forebygging av vold i nære relasjoner er en av Arbeiderpartiets satsinger, og at vi i vårt alternative statsbudsjett vil bruke 1,1 milliarder kroner på dette området neste år, sier Aps Elise Bjørnebekk-Waagen til VG. Hun sitter Stortingets helse- og sosialkomité.

Ap har også bestemt seg for å gjøre det samme som Kristelig Folkeparti når det gjelder å hjelpe de som trenger kostbar glutenfri mat.

– Vi setter at 200 millioner kroner for å beholde den ordningen regjeringen foreslår å redusere. Det gjelder i første omgang en videreføring av ordningen i første halvår, fordi vi ber regjeringen frem til sommeren gi et bedre fundament, som gjør at vi får bedre regnestykker på de reelle kostnadene. Vi vil også at glutensensitive uten cøliaki, skal få beholde støtten, sier Aps Lise Christoffersen i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Hun lekker også et annet punkt i Aps budsjettfremlegg.

– Vi setter av 70 millioner kroner til en forbedring av bilstønadsordningen for personer med nedsatt funksjonsevne. Solbergregjeringen fjernet bilstønaden til personer som ikke var i arbeid eller utdanning. Det har gjort at mange lever en mer isolert tilværelse enn før. Også mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger å kjøre unger i barnehage, aktiviteter og til butikken selv om de ikke er i arbeid eller utdanning, sier hun og legger til:

– De funksjonshemmedes organisasjoner har vært opptatt av denne saken helt siden ordningen forsvant. Det samme har Arbeiderpartiet og KrF.

– De svakeste

Ap legger frem sitt alternative statsbudsjett tirsdag.

I tillegg har NTB skrevet at Ap vil styrke kommuneøkonomien med nesten 3,5 milliarder kroner.

– Er dette budsjettløft for å synliggjøre hva KrF kunne fått ved å gå til venstresiden?

– Det er i hvert fall satsinger KrF bør støtte. Så får vi se om det skjer. Da vi fremmet vår handlingsplan mot vold i nære relasjoner, fikk vi ikke støtte fra KrF, sier Bjørnebekk-Waagen.

– Dette er ikke først og fremst eksempler på flørt med KrF, mer en synliggjøring av at de lettere kunne nådd fram med sine hjertesaker i et samarbeid med oss, sier Christoffersen.

Vil kutte i alternativ medisin

Men Ap vil også foreta kutt, som kan vekke debatt: De vil ta 180 millioner kroner fra alternative behandlere, for å styrke fastlegeordningen.

– Kombinasjonen av flere år med kronisk underfinansiering av helsevesenet og en fastlegeordning i krise, gjør det nødvendig å prioritere det viktigste først. Derfor foreslår vi å flytte disse 180 millionene over på fastlegeordningen, som er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

Hun forsvarer kuttet slik:

– Vi foreslår 400 nye allmennleger i spesialisering inn i fastlegeordningen. Noe av inndekningen får vi gjennom et mer rettferdig skatteopplegg, men vi må også prioritere innenfor eksisterende budsjetter, sier hun.

Alternative behandlingsformer er blant annet homøopati og akupunktur.

– Vi vet at mange har gode erfaringer med alternative behandlingsformer og opplever bedring av ulike symptomer. Ap vil ikke rokke ved muligheten for voksne folk til å benytte ulike tilbud, men vi syns ikke det er naturlig å likebehandle slike tjenester med medisinsk helsehjelp, sier hun og legger til:

– Dette er vi optimistisk til å samle et flertall for, da Høyres Sveinung Stensland foreslo noe lignede dette så sent som i fjor.

Ap mener de må ta seg råd til å bruke mye penger på voldsforebygging.

– Det er de svakeste og mest utsatte blant oss, som vi vil hjelpe gjennom denne satsningen. De som utsettes for vold i hjemmet, blir ofte stående helt alene i veldig vanskelige situasjoner. De som er utsatte for vold og overgrep skal få hjelp til å leve livet videre, også der hvor det er krevende på grunn av dårlig økonomi, manglende bolig eller et svakt nettverk, sier Bjørnebekk-Waagen.

– Arbeiderpartiet viser til Vista Analyses tall fra 2012 som viste at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Det anslås at mellom 75.000 og 150.000 mennesker i Norge årlig utsettes for vold i en nær relasjon. Ingenting tyder på at tallene har gått ned, sier Bjørnebekk-Waagen.

Slik vil Ap fordele voldspengene

Pengene skal spres på flere områder.

– Det finnes en rekke politiske grep for å bekjempe vold og overgrep. Det øker behovet for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barnevernstiltak, bistand fra krisesenter og økt behov for politiressurser, sier hun.

– Vi vil blant annet kreve forpliktende handlingsplan mot vold i nære relasjoner, vil forebygge gjennom å styrke skolenes arbeid med grensesetting og styrke barnehusene og sette politiet i stand til å oppdage mer og oppklare flere saker – også på nett: Overgrep over internett er et økende problem. Vi vil gi mer til slettmeg.no for å forebygge overgrep på nett.

Her er noen andre konkrete områder, som skal få av de 1,1 milliarder kronene:

– 93 millioner kroner til sykehusene for å styrke behandlingstilbudet for dem som er utsatt for vold.

– 340 millioner kroner til politiet, øremerket å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.

– 200 millioner kroner mer til kommunalt barnevern og 100 millioner kroner til skolehelsetjenesten.

Senterpartiet har også lagt frem KrF-vennlige satsinger i sitt budsjett, hvor de synliggjør hva KrF kunne fått hvis de hadde valgt rød side.

KrFs 1. nestleder, Olaug Bollestad, går ikke inn i hver enkelt Ap-sak, men sier:

– Det er flott at Ap også vil bruke samme midler som oss på mange av de samme sakene, som cøliaki og vold i nære relasjoner: Saker som KrF har vært opptatt av i mange år.