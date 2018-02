MØRKE TALL: Arbeiderpartiets oppslutning har stupt. Tirsdag kommenterte Støre partiets tålegrense. Bildet er fra arbeiderpartiets ekstraordinære landsstyremøte 29.01.18. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Jonas Gahr Støre nekter å tallfeste Aps tålegrense

Publisert: 06.02.18 12:17

INNENRIKS 2018-02-06T11:17:56Z

Partisekretær Kjersti Stenseng mener partiet ikke kan tåle å ha lavere enn 30 prosents oppslutning over tid. Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke sette en grense.

Fire er blitt til tre i ledelsen i kriserammede Ap, og partiet har stupt fra en oppslutning på 36,9 til 23 prosent på meningsmålingene det siste året.

Partisekretær Kjersti Stenseng (43), som seiler opp som den som skal fylle Trond Giskes (51) plass på venstresiden i Ap, har satt en grense for hvor mye partiet over tid kan tåle i kommunevalget om halvannet år.

– Ja, det går en grense på 30 prosent: Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke, sa hun tidligere til VG.

Tirsdag kommenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre selv den dystre oppslutningen for partiet, men han ønsker ikke å tallfeste noen tålegrense.

– Skal kjempe for å vinne tilbake velgerne

– Jeg deler ambisjonene til partisekretær Kjersti Stenseng. Vi skal kjempe sammen for å vinne tilbake velgere fra sofaen og gjerder. Men jeg vil ikke knytte noe tall eller dato til våre ambisjoner, sa Støre til VG tirsdag.

Både maktkamper og varslingssaker har preget Ap den siste tiden, og dette ser ut til å ha slitt hardt på Arbeiderpartiets oppslutning. Stenseng innrømmet overfor VG at Ap i dag fremstår som et splittet parti, og sier det er for enkelt å hevde at Ap nå er ferdige med det vonde og det vanskelige

– Sammen med Stenseng og nestleder Hadia Tajik skal jeg jobbe for å vinne tilbake velgerne i tiden fremover, sier Støre.

Valgforsker: Det handler om politikk

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener det kan være mulig for Arbeiderpartiet å klare å nå 30 prosent før kommunevalget, men at det ikke nødvendigvis det er det partiet bør fokusere på nå.

– Man kan tolke Aps problem som noe som var knyttet til forholdene rundt valgkampen i 2017, eller man kan se for seg at det er et mer langsiktig problem som ikke kan fikses med sette alle ressurser inn for å jobbe med kommunikasjon frem mot kommunevalget. Det er jeg tilbøyelig til å tro, sier han og utdyper:

– Da er problemet rett og slett politikkutvikling. Arbeiderpartiet står ikke for noe tydelig politisk prosjekt i øyeblikket – det gjør velgerne forvirret.

Jenssen mener splittelser i Arbeiderpartiet kan føre til at partiet ikke beveger seg i noen spesiell retning, og at partiet er nødt til å samle seg og tenke langsiktig på politikkutvikling om de skal komme seg ut av gropen de er i.

– De har en formidabel oppgave foran seg, sier han.