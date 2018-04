Familien var på båttur, så kom snøskredet

I strålende sol og blikkstille vær var familien Aasebø på Sunnmøre på søndagstur i båten. Plutselig så de store is- og snøklumper i sjøen – og så kom et stort snøskred!

Den plutselige vårvarmen har gjort snødekte fjellsider livsfarlige over store deler av landet. Kommer det også regn på dette, kan risikoen stige enda mer, sier skredekspert Andreas Haslestad, som er vaktleder på snøskredvarslingen hos NVE.

Familiefar Christian Aasebø (39) forteller om søndagens båttur:

– Det var noen spennende sekunder da vi så skredet komme. Jeg ba barna – de satt foran på dekk – komme seg inn i båten. Jeg var usikker på hvor høy bølge som ville komme..

Familien var på båttur i vakre Hjørundfjord mellom Ørsta og Sykkylven da dramaet utspant seg.

– Vi hadde stanset på grunn av ismassene i fjorden. Det var som å seile ved Grønland eller noe, det hadde nok gått skred der tidligere samme dag, forteller han.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte hendelsen.

– Jeg vet ikke hvor høyt skredmassene kom fra, men disse fjellene kan gå opp i over tusen meter. Vi var 100 til 150 meter unna. Da skredet landet i fjorden, kom det et voldsomt lufttrykk og en vind som førte med seg hagl.

Som ansvarlig båtfører ga Christian gass med sin 23 fots hurtiggående Antares styrehusbåt – og skaffet seg litt avstand til skredet.

– Da bølgen fra skredet nådde oss, var den på om lag en meter, så det gikk litt opp og ned. Men jeg så båter som var nærmere.

Varme = skredfare

– Det er første gang i vår at vi har fått god varme også høyt til fjells, og det øker skredfaren, forklarer vaktleder Andreas Haslestad hos NVE Snøskredvarslingen.

– I Nord-Norge har vi hatt en lang vinter med tynt snødekke og kulde, som har ført til at det har utviklet seg såkalte vedvarende svake lag i snøen. Dette er sukkeraktig snø som har dårlig binding og er ustabil. Dette er i seg selv ikke farlig, men så kom det kraftig påfyll med mye snø en flere uker før og i løpet av påsken. Og da har vi en farlig situasjon.

I Sør-Norge har vi hatt mye snø lenge, men også lang kuldeperiode som har gitt svake lag i snøen. Og også har er det den plutselige vårvarmen som gir selvutløste skred mange steder.

– Vi skal nå diskutere hvordan dette vil utvikle seg. Får vi også regn på dette, vil det på kort sikt øke skredfaren, før det på lengre sikt vil stabilisere og redusere snølagene, sier han.

Fra Vest-Finnmark i nord til Sunnmøre og Jotunheimen er skredfaren oppgitt som betydelig–faregrad 3. Men også i Telemark og Hallingdal er skredfaren betydelig, ifølge den norske skredvarslingstjenesten på varsom.no

Holdt seg oppe på skredet

* Bodø: Søndag ettermiddag gikk det et stort snøskred ved Ånsvikfjellet i Bodø. Det skal ha være flere skigåere i området, men ingen ble tatt av skredet.

* Nordland: Den lokale redningssentralen i Nordland gjennomførte søndag søk med hunder i et snøskred ved Sandhornøya i Gildeskål. Det ble ikke funnet personer eller kjøretøy i skredet.

* Troms: En ble tatt av skred i Tamokdalen i Sjufjellet i Troms søndag ettermiddag. Ifølge turkameraten skal han ha klart å holde seg oppå skredet, melder iTromso.no. Skredet skal ha vært om lag 300 meter bredt. Også lørdag gikk det skred i Tamokdalen–over fylkesveien.

* Rondane: Fylkesvei 444–Rondanevegen–ble stengt for all trafikk søndag på grunn av snøskred søndag formiddag. Den ble åpnet sent søndag kveld, men stengt igjen mandag morgen, melder norddalen.no.