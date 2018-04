KAMERATER: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener flere kan følge etter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ved å stille krav mot arbeidslivskriminalitet på norske byggeplasser. Her er de på betonggulvet på den nye delen av Løren skole i OSlo som skal åpnes til skolestart 2019. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

LO-lederen og Ap-Raymond - intensiverer jakten på kriminelle i arbeidslivet

Publisert: 30.04.18 11:50

LØREN SKOLE (VG) LO-lederen er med sine 196 cm en del høyere enn byrådslederen. Men få når opp til Raymond Johansen og Oslo-byrådets kamp mot kriminalitet i arbeidslivet, mener Hans-Christian Gabrielsen.

Oslobyrådet har innført en hel rekke med krav til entreprenøren som er i ferd med å bygge den nye delen av Løren skole for drøyt 200 millioner kroner ved Økernsenteret i Oslo.

Fakta Oslo kommunes krav til entreprenørene Lærlingekrav: 10 prosent.

I all hovedsak fast ansatte i minst 80 prosent stilling. Arbeidere fra bemanningsbyrå skal være sikret tarifflønn mellom oppdrag.

Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk.

Krav om fagarbeidere: minimum 50 prosent av arbeidede timer innenfor bygg og anleggsfagene.

Maksimalt 1 underleverandørledd.

Lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Betaling via bank.

Underentreprenører kreves tilgang til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister (HMSREG).

Elektronisk betaling, medlemskap i StartBank, revisjonsadgang.

Fullmakt til Skatt Øst som gir utvidet skatteattest og sanksjonshjemmel for brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser.

Påsynskrav om at kontrakten ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner (sosiale krav).

(Kilder: Oslo kommune, Byggmesteren, Krav til entreprenør ved Løren skole.)

Midt på betongplaten der det om halvannet år skal myldre av elever og lærere, står Gabrielsen og Johansen iført blå hjelmer og vernesko.

Spesielt Raymond Johansen er stolt av at han hører at arbeidsspråket er norsk rundt ham.

Det skal det være, ihvertfall blant arbeidsledere og såkalte nøkkelpersoner i prosjektet, krever Oslo kommune.

I tillegg krever kommunen at minst ti prosent av de ansatte på prosjektet skal være lærlinger. Da byrådslederen nylig besøkte kommunens eget registreringssenter, HMS-reg på Helsfyr, hadde de hørt at noen entreprenører hadde mistenkelig mange «lærlinger» i 40-årene. Slik skal det ikke være. Med våre krav og vårt kontroll system HMS-reg kan vi identifisere slike avvik og sørge for at de påtales og korrigeres, poengterer Raymond Johansen.»

LO -leder Gabrielsen mener det er tvingende nødvendig at sentrene som jobber mot arbeidskrim innen NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet, nå får styrket sine ressurser for å kunne følge bedre opp.

– Kriminalitet i arbeidslivet har fått utvikle seg negativt spesielt de siste ti - femten årene. Det har kommet frem tragiske eksempler på hvordan arbeidskraft utnyttes, med sosial dumping og arbeid uten at sikkerhetsregler følges. Derfor er det så viktig at det offentlige nå går foran. Når standarden settes av Oslo kommune, som er en så stor innkjøper og oppdragsgiver, så må andre følge etter. Da styres samfunnsutviklingen i riktig retning, sier Gabrielsen til VG.

Han minner om at det er «et gedigent ran» av fellesskapet når arbeidslivet snor seg unna skattekrav og krav til helse, miljø og sikkerhet, samt at yrkesfagelever i videregående ikke får lærlingeplasser.

– Blir det ikke et veldig stort kontrollregime og mye byråkrati ved å følge opp alle disse kravene?

– Du kan ikke bare lene deg på rapportering og byråkrati. Men du må stille disse tøffe kravene som Oslo nå gjør og følge opp underveis. Da blir det de seriøse arbeidsgiverne som vinner frem. Det er de vi vil satse på, svarer Gabrielsen.

Raymond Johansen mener ny teknologi der Oslo kommune har tilgang til registre og lønnssystemer for entreprenørene gjør at de kan etterspørre dokumentasjon og kontrollere når som helst hvem- og hvor mange som er på jobb.

LO-leder Gabrielsen mener Raymond Johansen med denne Oslo-modellen er et forbilde - spesielt for staten og andre kommuner.

– Arbeidslivskriminalitet er spesielt utbredt i byggebransjen. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året. Det er mye. Da har vi bestemt oss for å stille krav, sier Johansen.

Minst halvparten av arbeidstimene skal være utført av fagarbeidere. Lønns- og arbeidsforholdene skal være i tråd med forskrifter for helse, miljø og sikkerhet fra første dag.

Kommunen har innført et eget register for oppfølging av mannskapene, kalt HMS-REG, og det er krav om lønn om betaling til bank og rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten.

– Hvis du aksepterer arbeidslivskriminalitet, så aksepterer du store forskjeller, et a- og b-samfunn; at noen mennesker blir sett ned på. Hvis du aksepterer å la polakker male huset ditt for femti kroner timen, så aksepterer du dette. Og hvilket signal sender du da til pjokken din som vurderer å ta en yrkesfaglig utdanning, spør Raymond Johansen. Selv er han tidligere yrkesfagelev, og begynte i lære som rørlegger som 19-åring.

LO-sjef Gabrielsen minne rom alle verdiene som går tapt i det svarte og grå arbeidsmarkedet.

– En del av utfordringen i dag er at det er en del grått arbeidsmarked, hvor ting tilsynelatende er i orden. Men der det viser seg at det skjer er en del lyssky virksomhet bak fasaden. Dette dreier seg om enorme pengesummer. Bare i 2015 var det anslått at det ble lurt unna 28 milliarder kroner ut av det norske arbeidsmarkedet i skjult verdiskapning, minner Gabrielsen om.

– Det kalte NHO-sjef et grovt ran fra fellesskapet. Og det er vi veldig enig i, sier Gabrielsen og Johansen i kor.

1. mai går de begge på talerstolen på Youngstorget i Oslo med ett hovedbudskap på agendaen: Trygghet i arbeidslivet.

– I trygghet ligger det mange fasetter: Du skal gå på jobb og komme hjem med helsen i behold. Men trygghet handler også om faste ansettelser, reelle ansettelser og trygghet for at du har jobb også etter at en kontrakt går ut, sier LO-lederen.