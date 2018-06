Justisministeren endrer loven for å bekjempe ulovlig spredning av nakenbilder

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) innrømmer at loven har vært for svak og utydelig. Nå endrer han den for å gjøre det enklere for politiet å ta de som sprer nakenbilder på nettet.

Onsdag skrev VG om fem unge kvinner som har blitt utsatt for ulovlig spredning av intime bilder. De beskriver en følelse av at livet var ødelagt, og at de mistet all kontroll uten mulighet til å ta den tilbake. Alle gikk til politiet , men sakene ble ikke etterforsket - eller henlagt etter kort tid.

– Det er rystende og skremmende. Dette gikk inn på meg, sier Wara til VG.

Nå varsler han konkrete tiltak i kampen mot ulovlig spredning av intime bilder. Neste uke legger han frem et forslag til en lovendring, for å tydeliggjøre hva som er ulovlig.

– Det skal ikke være noen tvil om dette. Lovendringen tydeliggjør at både fotografering, spredning, anskaffelse, etterspørsel og av slikt bildemateriale er ulovlig. I tillegg kommer straffenivået til å bli strengere, sier han til VG.

Wara vil ikke si noe konkret om straffenivået før forslaget er klart om noen dager.

– Straffenivået vil skjerpes spesielt for voksne mennesker som profesjonelt sprer ulovlig bilder. Samtidig så ser vi også at det i en del tilfeller har blitt reagert for mildt når det gjelder mindre profesjonell spredning. Her har det blitt gitt bøter, der det burde ha vært fengselsstraff.

– Vil løse problemet

De siste månedene har VG vært i kontakt med opp mot 100 jenter og unge kvinner fra hele Norge som har blitt utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder. De som har kontaktet politiet, forteller at de føler at de ikke har blitt tatt alvorlig.

Onsdag sa seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet (POD) til VG at en dom ikke nødvendigvis er løsningen i disse sakene.

– Disse bildene blir ikke borte. De er på nett, og de forsvinner ikke. Politisaken er kun en del av det. Det å få noen dømt fjerner ikke bildene på nett, sa han til VG.

Dette er justisministeren uenig i:

- Å fjerne bilder fra nettet er vanskelig, og det er derfor viktig å forebygge spredning av krenkende bilder. Her spiller domfellelser en viktig rolle. Å straffe de som sprer krenkende bilder vil skape større bevissthet om at dette er ulovlig og at det kan føre til strenge reaksjoner fra samfunnet, sier Wara.

– Disse sakene skal etterforskes og de skal prioriteres.

Justisministeren mener at lovendringen vil sørge for at politiet prioriterer disse sakene.

– Når loven er tydelig på hva som er straffbart, kan politiet lettere gå til retten med den tro at de vil vinne frem med saken. Den nye loven vil føre til at politiet forstår at dette er viktig, og terskelen for å få folk dømt vil bli lavere.

Statsråden viser til at det vil bli enklere å skaffe bevis, fordi flere ting vil bli forbudt i nye loven.

– Jeg er helt sikker på at denne lovendringen vil skjerpe oppmerksomheten til politiet, og at den vil føre til at disse sakene blir prioritert.

– Henger etter

Justisministeren mener at loven hittil har vært for svak og utydelig, og at straffene i en del tilfeller har vært for milde.

– Sett i ettertid så er det ingen tvil om at vi har et lovverk som på mange måter burde ha vært oppdatert når det gjelder den nye mediehverdagen. Der henger vi nok etter.

– Har politiet vært for passive?

– De trenger først og fremst et godt lovverk, ressurser og signaler om at disse sakene skal prioriteres. Jeg mener at de nå vil få alt dette.

I dag har politiet ingen oversikt over hvor mange slike saker som blir anmeldt, eller hvor mange som blir henlagt. POD-toppen Bøhler mener at mer statistikk i politiet er feil vei å gå.

– Jeg tror det holder i massevis å si at vi her har et voldsomt problem, sa Bøhler til VG onsdag.

Nå åpner Wara opp for å få på plass en oversikt.

– Det aller viktigste er at sakene blir etterforsket og at de som gjør det får sin straff, og så skal vi telle hvor mange det er etterpå.

– Men da teller man bar de som blir straffet. Er det ikke også viktig å telle hvor mange saker som blir anmeldt og hvor mange av dem som henlegges?

– Jo, det er også et poeng, men det er vanskelig å telle mørketallene.

– Men man kan vel telle de tallene man har? Er det aktuelt å skaffe en oversikt over hvor mange slike saker som blir anmeldt og henlagt?

– Det kan være aktuelt å gjøre det i forbindelse med den nye loven, ja.