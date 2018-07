LIKHUND: Det er gode søkeforhold for likhundene Virre og Yngve fra Sverige. Foto: JENNY DAHL BAKKEN, vol.no

Truls-forsvinningen: Likhundene som fant Kim Wall er på plass i Vesterålen

Christina Cantero

Jenny Dahl Bakken, vol.no

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 18.07.18 18:58

De svenske likhundene som ble brukt for å finne Kim Wall i Danmark har startet søket etter savnede Truls Henrik Johansen (23) i Nordland.



– Dette er litt en siste ressurs for oss, når vi har prøvd det meste annet. Vi regner med å få ha hundene i det minste ut uken, til vi har fått søkt i hele området vi ønsker å søke, sier innsatsleder Jørn Karlsen til vol.no .

Værforholdene beskrives som optimale for leteaksjonen i sjøområdene utenfor Øksnes i Vesterålen.

– Vi er avhengige av godt vær. Det ser heldigvis veldig lovende ut fram mot helgen, og i dag er forholdene optimale, sier innsatsleder Jørn Karlsen i Nordland politidistrikt.

To spesialtrente likhunder, Virre og Yngve, med førere startet søket i ettermiddag. Hundene, førerne og politiet skal lete etter den savnede fra to av Kystvaktens mindre båter. Likhundene står foran på båten for å søke rett over havoverflaten.

Skal lete i flere dager

Den omfattende leteaksjonen etter 23-åringen fra Øksnes har pågått i over en måned.

– Det blir spennende å se om summen av det vi har satt i verk kan føre oss til å finne Truls, sier Karlsen.

To hunder

De to hundene som skal søke er cocker spanielen Virre og schæferen Yngve. Virre er en nyutdannet likhund, han har bare vært i aktiv tjeneste i et år. Han har deltatt i søk, men ikke funnet noen levninger etter mennesker ennå, forklarer Lindvall.

Den andre hunden, Yngve, er mer erfaren, og har virket som likhund i syv år, skriver vol.no .

Ikke første gang i Norge

Svenske likhunder har vært benyttet flere ganger tidligere i Norge. Hundene med den spesielle utdannelsen regnes som de beste i Norden , og holder til i Göteborg i Sverige. I 2007 ble en av de svenske likhundene brukt for å finne en savnet fisker som omkom på Unkervatnet i Hattfjelldal.

Nordland politidistrikt ba om hjelp fra likhundene forrige onsdag .

Nå som det svenske teamet er på plass i Vesterålen, ser innsatslederen for seg at de kommer til å bli værende for å bistå i søket over flere dager.

– Vi ønsker å gjøre en såpass grundig og god jobb at jeg ser for meg at vi holder på i flere dager, muligens opp mot slutten av uken, sier Karlsen.

For å gi likhundene rolige omgivelser å jobbe i, gikk politiet tidligere i dag ut med et droneforbud i området. Forbudet gjelder i Børøyfjorden/Svinøysundet utenfor Øksnes.

Skanner havbunnen

Truls Henrik Johansen forsvant på havet 15. juni. Frivillige fra Røde Kors, Redningsselskapet og Norske redningshunder har bidratt underveis i søket etter den savnede.

Forrige lørdag gikk politiet i gang med ROV-søk i sjøen sør for Skogsøya.

– Det er en møysommelig jobb, men vi føler det er nødvendig. Det er også forholdsvis store områder vi søker i, jeg vil tro vi snakker om syv ganger syv kilometer, sier innsatslederen om det aktuelle sjøområdet.

Ber om ny varetektsfengsling

Tre personer er siktet i forbindelse med forsvinningssaken. Alle de siktede ble varetektsfengslet i starten av saken. Senere ble to av dem løslatt.

Den tredje personen sitter fortsatt i varetekt for uaktsomt drap. Han vil bli fremstilt for videre varetektsfengsling torsdag, ifølge påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

– Vi vil be om en forlengelse av varetektsfengslingen med begrunnelse om fare for bevisforspillelse, sier Løkkebakken.

De to mennene som ble løslatt tidligere denne måneden er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.