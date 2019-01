– FEIGT: Statsminister Erna Solberg (H) uttrykte medfølelse for de to pårørende familiene i sin nyttårstale 1. nyttårsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsministrene tok opp Marokko-drapene i nyttårstalene

INNENRIKS 2019-01-01T19:52:53Z

Både statsminister Erna Solberg og den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen sendte hilsener til de pårørende for Marokko-drapene i sine nyttårstaler.

NTB

Publisert: 01.01.19 20:52

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil mandag 17. desember.

– Dessverre er det stadig behov for væpnet innsats i kampen mot terror. Det fikk vi en påminnelse om like før jul. Da mottok vi nyheten om at islamistisk terror hadde rammet to unge kvinner på en feig og hensynsløs måte i Marokko , sa Solberg mot slutten av sin årlige nyttårstale 1. nyttårsdag.

De to skandinaviske kvinnene var begge studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

– Denne julehøytiden har venner og familie i Danmark og Norge sårt savnet to flotte, unge mennesker med livene foran seg. Vi sørger med dere, og tenker mye på dere, sa Solberg.

Også den danske statsministeren sendte sin medfølelse til de to familiene i sin nyttårstale.

– Hva de må gjennomgå, har jeg slettes ikke ord for. Vi reagerer alle med forferdelse, avsky og sorg. Men vi må også reagere ved stå sammen om det vi tror på. Menneskers frihet og likeverd. Vi skal kjempe for våre verdier. På tvers av politisk ståsted. Og på tvers av landegrenser, sa Rasmussen.

– Det holder ikke kun med hard rettspolitikk, politi og grensekontroll. Det krever også tettere europeisk samarbeid, utviklingsbistand, diplomati og økte investeringer i våres felles forsvar, sa den danske statsministeren.