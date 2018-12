RAN: Russeren som sto bak det væpnede ranet på banken i Longyearbyen er varetektsfengslet i fire uker. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Russisk turist fengslet etter bankran på Svalbard

INNENRIKS 2018-12-22T22:04:17Z

En 29-årig russisk turist ble lørdag varetektsfengslet i fire uker – siktet for å ha ranet en bank i Longyearbyen med rifle.

Publisert: 22.12.18 23:04

Russeren erkjente straffskyld i Nord-Troms tingrett, men ifølge forsvarer Ulf E. Hansen var det ikke et reelt ransforsøk. Mannen var bevæpnet med en rifle.

– Dette handlet om å skaffe oppmerksomhet. Mannen har forklart at han beklaget seg til de ansatte underveis i ranet, og at han også opplyste at de ville få tilbake pengene, sier forsvareren til Nordlys .

Siktelsen er utvidet til å omfatte grove trusler og brudd på våpenlovgivningen, heter det i en pressemelding fra Sysselmannen.

Fungerende sysselmannsoverbetjent, Vidar Arnesen, forteller til Svalbardposten at 29-åringen fikk med seg 70.000 kroner i ranet.

– Han er en 29 år gammel russisk borger, som var turist på Svalbard , sier Arnesen til Svalbardposten.

På Svalbard er det lovlig og anbefalt å være i besittelse av våpen utenfor bosetningen i Longyearbyen, for isbjørnbeskyttelse. Det er derimot ikke tillatt å bære et ladd våpen innenfor bosettingen.