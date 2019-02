MER I VENTE: Om du er lei av snø har meteorologene dårlige nyheter. Både onsdag, torsdag og fredag er det ventet å komme mer både i sør og øst. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Snø, snø og atter snø: Sør- og Østlandet får påfyll igjen onsdag, torsdag og også til helgen

INNENRIKS 2019-02-05T22:43:44Z

Det er sendt ut farevarsel for flere steder på Sør- og Østlandet på grunn av et nytt lavtrykk som fører til både snø og regn. I Vest er det også ventet sterk vind.

Publisert: 05.02.19 23:43

– Det er ventet at det kommer rundt 10 centimeter med nedbør. Det ser ut til at det er nedre Vestfold, Agder og nedre deler av Telemark som får mest, men det vil nok komme snø de aller fleste steder Østafjells, sier Marit Berger, meteorolog ved Meteorologisk institutt .

Nær kysten vil nedbøren starte som snø, men vil nok etter hvert gå over til regn på grunn av mildere luft.

– Det er fare for nedbør som fryser på bakken. Hovedsakelig gjelder dette for Agder, Telemark, Østfold og Vestfold. Spesielt nær kysten, sier Berger.

Snøfall i rushtrafikken

I indre strøk og nordover på Østlandet er det snøen som kan bli til bry i trafikken. Tirsdag skapte et snøfall på rundt syv centimeter forsinkelser i kollektivtransport og kø på veiene. Ettersom det onsdag er ventet å komme mer, må folk regne med at det blir kø, sier meteorologen.

– For Oslo sin del ser det ut til at snøen kommer midt på dagen også, så det kan være at det krasjer med rushtiden. Det er jo et litt dårlig tidspunkt, sier Berger.

Det ut til at snøværet gir seg utover onsdag ettermiddag og kveld de fleste steder. Men snøskuffen kan ikke hvile lenge, ifølge prognosene.

– Det som styrer været denne uken er lavtrykk, og da blir det litt vekslende. Allerede på torsdag ser det ut til at det kommer et nytt nedbørfelt med cirka samme mengder, forteller meteorologen.

Også i helgen er det ventet mer nedbør i Sør-Norge, og det ser også ut til at det vil bli en del mildere.

Mildvær kan før med seg skumle istapper på bygningene. Søndag hadde Oslo brann- og redningsetat rekordmange oppdrag:

Ruskevær i vest

Vestlendingene må også stålsette seg for litt ruskete vær onsdag. Her er det ventet både regn og snø, i henholdsvis ytre og indre strøk. I tillegg vil det bli en del vind.

– Det vil blåse litt i forbindelse med lavtrykket som kommer vestfra, så det blir en del vær. Det vil øke på til stiv eller sterk kuling, sier Berger.

Det er imidlertid ikke sendt ut noe farevarsel for hverken vind eller kjøreforhold for denne kanten av landet, opplyser hun.

Mildere i nord

I Nord-Norge kan folk se frem til litt mildere temperaturer fra onsdag. De siste dagene har nordlendingene opplevd kaldt vær, men det ser ut til at temperaturene vil øke til rundt 2 til 3 minusgrader i morgen i Nordland og Troms.

– Den verste kulden gir slipp, sier Berger.

I Finnmark vil det fortsatt være kaldt mange steder. Kaldest i landet natt til tirsdag var Karasjok med minus 38,5 grader.