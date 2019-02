KALDT OG DYRT: Høye priser i Europa, høyere nettleie og dessuten ekstra norske påslag gjør denne vinteren til en av de dyreste vi har hatt. Foto: Mattis Sandblad

Analytiker: – Pristoppen trolig nådd for rekorddyr strømvinter

Takk og pris – pristoppen på strøm er trolig nådd, og nå skal prisen ned fremover mot våren. Men denne vinteren blir likevel en av de dyreste strømvintrene vi har sett.

Publisert: 10.02.19 14:42







– Det er flere grunner til at våre modeller nå mener strømprisen skal ned. Flere faktorer drar i samme retning, mot lavere pris på strøm nå, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i analyseselskapet Refinitiv – tidligere Thomson Reuthers.

Mindre underskudd

Den siste uken har råprisen på strøm ligger på 52–53 øre kilowattimen – ned fra oppunder 60 øre rundt årsskiftet. Og prisen skal videre ned, mener Djupskås.

– Vi venter at råprisen faller til 49 øre i snitt for denne uken, og at den faller videre til 47 øre for mars og april, og til 44 øre for mai.

Denne helgen har prisen vært på sitt laveste nivå. Nedbøren har noe av skylden.

– Spotprisen er som regel lavere i helgene, fordi forbruket da er lavere enn i ukedagene. I tillegg skal det bli varmt og vått, og det varme været trekker etterspørselen ytterligere ned. Vi får også litt nedbør som hjelper på hydrologien, selv om det ikke er så mye. I tillegg er kull- og CO2-prisene i Europa også litt ned, sier Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group til E24.

PRISTOPPEN FORBI: – Pristoppen for strøm er nok passert, men vi kan se fram mot et år med historisk høye priser, sier kraftanalytiker Ole Tom Djukskås. Foto: Privat

Årsaken til at strømprisen faller nå, er en bedret hydrologisk balanse: For to uker siden hadde vi 20 prosent mindre vann i vannmagasinene i Norden – men underskuddet er nå redusert til om lag 16 prosent.

Mildvær på vei

– Det skyldes mildere vær, og det er ventet en god del nedbør denne uken.

I forrige uke sank beholdningen i norske vannmagasiner til 50,8 prosent fyllingsgrad, ned 3,6 prosentenheter fra uken før. Dette er godt under normalen, som ligger på 58,8 prosent for denne uken, melder NVE.

De peker på at prisene falt i hele Norden, bortsett fra i Nord-Norge, som fortsatt har de laveste prisene i hele Norden. De peker også på at utsikter til mildere vær og nedgang i prisen på CO2-kvotene og kull og gass, har gitt lavere priser.

Prisen forblir høy

– Vi ser at fremtidsprisene i strømmarkedet for inneværende år ligger høyt. Terminprisen for årets 2. kvartal ligger på 44 øre/kWh. Til sammenligning er våre langtidsprognoser for årene 2022 til 2030, med økt vindkraftproduksjon og ytterligere tilknytning til Europa, at prisene kommer til å ligge på 36–37 øre per kilowattime. Dette er en prognose på kraftprisen, med variasjoner fra år til år. Prisleiet nå ser altså ut til å være høyere enn vi har sett de senere år - vi har jo hatt 2017 med 27 øre og 2016 med 25 øre som årsgjennomsnitt, sier overingeniør Raghav Gogia i NVE.

Litt rimeligere kull og gass

Det er særlig forholdene rundt strømprisene i Europa som i stadig større grad påvirker norske strømpriser, påpeker kraftanalytiker Djupskås:

– Prisene på CO₂-kvoter har sunket noe. Det gir om lag tre prosent rimeligere kullkraft. CO₂-kvoter er en ordning hvor kull- og gasskraftverk må betale for å slippe ut CO₂ til luften. I mange år har dette markedet ikke fungert, fordi det var for mange kvoter å kjøpe, slik at det ikke kostet noe å slippe ut. Men så tok EU grep og reduserte antallet kvoter – og det har fungert, for å si det slik. Det har gitt høye priser på kull- og gasskraft, men de går altså noe ned igjen, forklarer han.

I tillegg har gasskraften blitt billigere, slik at det i dag er rimeligere å produsere strøm fra gass enn fra kull.

Historisk høye strømpriser

Han medgir likevel at vi har en vinter med historisk høye strømpriser:

– Vi ser at vi ligger på nivå med de harde vintrene i 2010 og 2011 med strømprisen. Men nå har vi i tillegg en nettleie som har steget fra 11 øre til 15,5 øre per kilowattime. Og på toppen av dette har vi et såkalt påslag som varierer noe, men som utgjør 6–7–8 øre per kilowattime. Og alt dette påplusses jo 25 prosent moms.

Og selv om strømprisen daler, er det fra et høyt nivå, og prisene stuper jo ikke. Tvert om holder strømprisene et høyt nivå gjennom sommeren og utover høsten, skal vi tror prognosene fra Refinitiv:

– For 2. kvartal forventes en snittpris på 45 øre, og for andre halvår venter vi 43 øre, sier han.

– Vi forventer noe lavere priser i 2. kvartal og i 2. halvår enn det vi opplever nå på grunn av lavere forbruk og en noe mer normal hydrologisk situasjon. Forventninger om fortsatt høye kull- og CO₂ priser holder imidlertid strømprisene på et høyt historisk nivå, sier kraftanalytiker Ole Toms Djupskås i Refinitiv.