MASSEDØD: Varmen har ført til at over en million døde fisk flyter i elver og innsjøer. Fiskene har dødd som følge av oksygenmangel. Her fra en elv i Menindee i delstaten New South Wales. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Rekordvarme i Australia: Massedød blant dyr og fisk

INNENRIKS 2019-01-24T09:50:39Z

Varmen herjer i Australia og fører til inntørkede vannkilder og dyr som dør av tørst. Forrige uke ble 17 temperaturrekorder slått.

Publisert: 24.01.19 10:50

– Hester og andre ville dyr dør av tørst og sult fordi mange vannkilder, slik som Apwerte Uyerreme, har tørket inn på grunn av den pågående hetebølgen, og områder overbefolket av dyr brytes ned og mister vegetasjon, sa The Central Land Council i en uttalelse forrige uke.

Hetebølgen har siden da ikke vist tegn til å avta, og flere steder er det målt temperaturer opp mot 50 grader, skriver The Guardian . Mer enn 13 byer har slått sine egne varmerekorder de siste dagene, skriver AFP .

I byen Port Augusta nordvest i Australia ble det torsdag målt 49,5 grader, og gamle rekorder ble knust.

I Adelaide, en by som huser 1,3 millioner mennesker, førte temperaturer godt opp på 40-tallet til at botilbud for hjemløse iverksatte «kode rød» på grunn av pågangen. I byen ble det torsdag målt 46,6 grader. Det er det varmeste målt i en statlig hovedstad noen gang.

I sentrale og vestlige deler av landet måtte lokale myndigheter forrige uke skyte 2500 kameler som var nær å tørste i hjel. Tørken har også gått hardt ut over villhestene, som for eksempel i Alice Springs der et 20-talls hester ble funnet døde ved et uttørket vannhull, skriver The Independent.

Ralph Turner oppdaget massedødsfallene da han forrige uke skulle sjekke vannstanden i kilden «Deep Hole».

– Vi har hatt varmt vær dag etter dag. Vi fant disse stakkars hestene omkommet. Det er bare grusomt å vite at disse nydelige dyrene døde på denne måten, fortalte Turner til australske ABC News.

Ifølge The Guardian ble det også funnet rundt 40 døde hester ved et uttørket vannhull i nærheten av byen Santa Teresa.

Varmen har også gått hardt utover livet under vannoverflaten, og det rapporteres om massedød blant fisk.

– Det er hjerteskjærende. Å se disse store fiskene dø, fortalte Graeme McCrabb til The Guardian etter å ha sett store torsker gispe etter luft for så å dø.

Ifølge AFP har det øst i landet blitt funnet over en million døde fisk, som følge av tørken. Noen hundre kilometer unna ble det senere funnet ytterligere tusenvis av døde fisk.

Temperaturene ser ikke ut til å avta med det første, og flere steder i landet er det meldt temperaturer godt opp på 40-tallet utover i uken.