Stormen i Nordland: Tak og veggplater blåser av bygninger

Stormen i Nordland er i full gang og det blåser full til sterk storm flere steder.

Publisert: 16.02.19 09:22







I Bodø blåser det så kraftig at det er vanskelig å holde seg på beina. Bølgene slås over småbåthavnen med stor kraft og moloen er stengt av.

Flere veggplater har blåst av Stadiontunet sykehjem og truffet en bil som ble skadet. I Ballstad har et tak på et eldre fiskebruk blitt tatt av vinden. Politi og brannvesen oppfordrer folk til å binde fast det som ikke alt har blåst bort.

– Vi har en hektisk dag. Vinden skal øke på frem til klokken 12, meldes det. Så håper vi at det tar av etter det. Vi mottar mange bilder meldinger fra Salten og Vesterålen om flere hendelser relatert til gjenstander som løsner og blir tatt av vinden, forteller operasjonsleder Tommy Bech ved Nordland politidistrikt.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå og det ventes svært kraftige vindkast, over 40 meter per sekund for Nordland nord for Helgeland. Lørdag morgen blåste det full til sterk storm flere steder og det meldes om orkan på Rotvær.

– Vinden holder seg ut formiddagen, før den gradvis dreier på nordvest og minsker utover ettermiddagen, opplyser de på Twitter.

Det har tatt fyr i et næringsbygg i Leknes, men vinden skaper trøbbel for brannmannskapene som er på stedet og jobber med slukking.

Politiet melder om kraftig vind på stedet og takplater som har løsnet.

– Vi ber folk om å holde seg borte fra stedet. Beboere i området oppfordres til å holde vinduene lukket grunnet røyk. Lufthavnveien er sperret, skriver politiet i Nordland på Twitter.

200 strømløse

Lofotkraft melder allerede lørdag morgen at 292 abonnenter i Laukvik i Lofoten er uten strøm, skriver Lofotposten.

Vinden skaper også problemer for lufttrafikken og flere avganger til og fra Bodø lufthavn er innstilt som følge av uværet som rammer store deler av kystområdene i Nordland lørdag morgen, ifølge Avinors nettsider.