Skjebnemøte om nytt storsykehus: Legeforeningen ber Helse Sør-Øst snu

Det nye, planlagte storsykehus på Gaustad i Oslo har fått krass kritikk. Torsdag kan Helse Sør-Øst snu i saken.

– Vår bekymring er at planene som er presentert til nå kan ramme pasienttilbudet, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen til VG.

For to år siden vedtok Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål og bygge nytt regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Planene har vakt sterke reaksjoner i fagmiljøene og blant tillitsvalgte, spesielt på Ullevål.

Til nå har styret stått på sitt, selv om både ansatte og arkitekter mener de nye sykehusene vil bli for små for den voksende befolkningen i Oslo.

Nå har Helse Sør-Øst innkalt til nytt styremøte på torsdag. I styrepapirene, som er blitt offentliggjort i forkant av møte, kan det virke som om Helse Sør-Øst vil snu.

Nå foreslår styret at «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad.»

– Tydelige advarsler

Legeforeningen mener risikoen er altfor stor til å gå videre med de opprinnelige planene, og håper styret snur på torsdag:

– Advarslene fra tillitsvalgte og fra fagmiljøene er tydelige. Å legge ned og dele opp aktiviteten ved akuttsykehuset på Ullevål, har vidtrekkende konsekvenser som ikke er tilstrekkelig vurdert. Andre alternativer bør utredes og vurderes grundig, sier Marit Hermansen i Legeforeningen.

– En avledningsmanøver?

– Denne helomvendingen viser at Helse Sør-Øst innser at utredningen så langt ikke holder mål, sier leder i aksjonsgruppen Redd Ullevål, tidligere sjefslege Rolf Kåresen.

Aksjonsgruppen er blant dem som har vært imot nedleggelsen av Ullevål i Oslo, til fordel for et storsykehus på Gaustad.

Kåresen sier det nye vedtaket fra Helse Sør-Øst bare er en «delvis seier».

– Inntil vi har fått klarhet i hva ordet «belysning» betyr, er vi svært usikre på hva direktør Cathrine Lofthus egentlig mener og lurer på om dette er en avledningsmanøver, sier Kåresen.

Legeforeningen: «Betydelig risiko»

Hermansen mener det er «betydelig risiko» for at utbyggingsplanene på Gaustad ikke er gjennomførbare. Andre alternativer bør derfor vurderes:

– Det har ikke vært en god nok utredning av andre alternativ, blant annet videre bruk av Ullevål i kombinasjon med Aker. Kritiske innvendinger fra ansatte og tillitsvalgte har ikke blitt fulgt opp. Vi er opptatt av at beslutningsgrunnlaget må være så godt som mulig, før man går videre med et prosjekt av denne størrelsen.

Direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.