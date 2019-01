Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg

Kvinner tar mer grep om egen pensjon

INNENRIKS 2019-01-25T20:41:47Z

Nesten like mange kvinner som menn sparer til pensjonen gjennom IPS. Ordningen er mest populær hos 50–59 åringene.

Publisert: 25.01.19 21:41

Det viser ferske tall fra Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF) som VG har fått innsyn i. Hakk i hæl følger de som er mellom 40 og 49 år, men nesten 10 000 unge har også inngått sparekontrakter.

– Positivt overrasket

Tallene, som er innhentet nå i januar, viser at 46 prosent av dem som har IPS er kvinner, mens mennene står for 54 prosent.

– Vi er positivt overrasket over hvor mange kvinner som benytter seg av muligheten for sparing til egen pensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, i en e-post til VG.

Hun peker på at rundt 1,4 millioner arbeidstagere har innskuddspensjon og at rundt 27 prosent har minimumsordningen hvor det settes av to prosent av lønnen.

– Kvinner lever lengre enn menn. Mange kvinner jobber redusert tid eller deltid. Siden de fleste arbeidstagere nå har innskuddspensjon, er det viktig at spesielt kvinner vurderer behovet for egen sparing til pensjon, sier Kierulf Prytz som synes det er gledelig at budskapet ser ut til å ha nådd frem til så mange kvinner.

Sparer 17 000 i året

De ferske IPS tallene viser at gjennomsnittlig årlig sparebeløp – uavhengig av kjønn – er drøye 17 000 kroner mens totalbeløpet ligger på nesten 31 000 kroner. Og de som sparer aller mest er de som nærmer seg pensjonsalderen med raske steg, nemlig de over 60. Denne gruppen setter årlig av opp mot 25 000 kroner.

Med den nye IPS ordningen, som over 104 000 nordmenn har kastet seg over, kan man spare inntil 40 000 kroner i året.

Det finnes ingen totaltall på hvor mye kvinner sparer i forhold til menn, men ifølge Storebrand – som har brutt ned IPS tallene for sine kunder – er det liten forskjell.

– I 20 årene sparer kvinner litt mer enn menn og det er temmelig likt i 30–50 årene, men over 60 drar gutta ifra, oppsummerer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Flere menn sparer i aksjefond

– I snitt sparer kvinnene 17 800 kroner i året mens mennene sparer 20 000 kroner. Kvinnene kommer altså! legger han til.

Kvinner er mer på hugget når det gjelder IPS enn sparing i aksjefond. Menn står nemlig for 59 prosent av nordmennenes totale tegning gjennom spareavtaler i fond, mot kvinners 41 prosent. Det viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF.) Men når det gjelder IPS er altså kvinnene i siget.

– Det er helt åpenbart et generasjonsskifte, og det kom brått på for meg. Men i de yngste aldersgruppene fra 20 til 34 ser man veldig tydelig at jenter er like opptatt av økonomi som gutter, sier Dyre Haug som tror alt fokuset på pensjonsreformen har bidratt til at kvinner tar mer grep om egen økonomi

– Jeg vil tro at dette endelig er i ferd med å snu, sier avslutter han.