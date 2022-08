Den savnede er rundt 180 centimeter høy, har mørkt hår og ved siste observasjon hadde han på seg en hvit og rød genser, og mørke bukser.

Mann (23) savnet i Arendal: Pårørende varslet om funn av død person i vannet

Det er gjort funn av en omkommet mann i sjøen utenfor Tyholmen i Arendal.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Lørdag kveld 6. august i 21-tiden mottok politiet en bekymringsmelding om at en mann ikke hadde møtt til en avtale lørdag formiddag. Det ble tatt imot en formell savnet-melding sent lørdag kveld.

Den savnede er Endre Müller Gjendem (23). Han har vært ved utestedet Madam Reiersen i Arendal sentrum natt til lørdag, og ble sist sett cirka klokken 02.15.







– Hovedhypotesen er at det har skjedd en ulykke, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til VG.

Mandag formiddag bekrefter Hægeland at det er gjort funn av en person i sjøen på Tyholmen i Arendal. Pårørende er varslet om funnet.

– Mannen er på nåværende tidspunkt ikke identifisert, men det er naturlig å se dette i sammenheng med mannen som ble meldt savnet lørdag, sier Hægeland.

Politiet og frivillige mannskaper gjorde søndag grundige søk i Arendal sentrum uten hell. Brannvesenet satt mandag inn dykkere i søket.

– Det er vanskelig å vite hvor vi skal lete, så vi håper at nye undersøkelser av elektroniske spor mandag kan gi oss en indikator, sa Hægeland tidligere mandag.

Det er per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt eller at han har ønsket å forsvinne med vilje, opplyser operasjonslederen.

Endre Müller Gjendem (23) er fra Arendal. Bildet er fra en annen anledning.

I forbindelse med etterforskningen ba politiet om opplysninger dersom noen kunne ha sett savnede etter at han forlot Madam Reiersen eller har hatt kontakt med savnede.

– Vi etterforsker bredt, og ønsker vitneobservasjoner og informasjon fra folk som kan ha snakket med han, sa operasjonslederen.

Pårørende har samtykket til at politiet går ut med navn og bilde i forbindelse med saken, opplyser Hægeland.