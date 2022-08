POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland.

Evaluering av Oslo-skytingen: Dette vil de ha svar på

Bemanning, plassering av patruljer, arbeidet før Pride-helgen og bevæpning er temaer som bør tas opp når politiets innsats evalueres, sier tidligere leder for Beredskapstroppen.

Kort tid etter skytingen mot to utesteder i Oslo under Pride-helgen natt til lørdag 25. juni varslet Politidirektoratet at håndteringen skal evalueres.

To menn ble skutt og drept og mange skadet da Zaniar Matapour (43) angrep festende mennesker med maskinpistol. Det etterforskes som terror.

I en felles uttalelse understreket politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef for PST Roger Berg at det gjaldt å komme fort i gang:

– Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak.

Halvannen måned senere er hverken mandatet eller utvalgsmedlemmene klare, og det vil heller ikke bli klart denne uken.

– Arbeidet med mandat og utvalg nærmer seg en ferdigstilling, men sommerferie-avviklingen har ført til at vi ikke har alle nødvendige avklaringer per i dag. Vi vil konkludere med både utvalg og mandat i løpet av de nærmeste ukene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

– Hvert sekund teller

Politiet fikk kritikk i evalueringene etter 22. juli 2011 og angrepet mot moskeen i Bærum i 2019.

I det siste tilfellet skulle utvalget evaluere politiets og PSTs håndtering av terrorhendelsen, identifisere læringspunkter om hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til formidling og oppfølging av PSTs trusselvurderinger knyttet til høyreekstremisme, tipshåndteringen, og den operative håndteringen av hendelsen ved moskeen.

Kritikken i rapporten blant annet på mangler i samarbeidet mellom PST og Oslo politidistrikt om å håndtere Philip Manshaus, som senere ble gjerningspersonen, og lang responstid etter at han angrep moskeen.

Også Matapour var kjent for politiet og PST fra før.

– Politiet må utfordres på hvor store ressurser de hadde på jobb den kvelden i Pride-helgen og hvor de var plassert. Evalueringen må også vise vurderinger som ble gjort, konkrete forberedelser, tiltak under hendelsen og i tiden etterpå, sier tidligere leder for politiets beredskapstropp, Anders Snortheimsmoen til VG.

Han var politimann i 35 år og jobber nå i det private selskapet Sikkerhetsledelse.

Tidligere leder i Beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen.

– Når det gjelder tid som gikk fra hendelsen starter til politiet pågriper, så er der alltid sånn at hvert sekund teller, men tilfeldigheter avgjør hvor politiressursene befinner seg på grunn av pågående oppdrag, sier tidligere leder for politiets beredskapstropp, sier Snortheimsmoen.

Evalueringen må også ta opp hva kan man gjøre for å stå bedre rustet til neste hendelse og hvem som skal ta ansvar for å bringe læringspunktene videre til politiet, mener Snortheimsmoen.

Han tror skytingen og håndteringen kan føre til en ny debatt om bevæpning.

– Spørsmålet er om tiden for ubevæpnet politi bør være forbi.

Fornærmede ønsker svar

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer flere av personene som var involvert i å legge Matapour i bakken og få kontroll på pistolen han fortsatt hadde på seg. De har nå status som fornærmede i saken.

– De ønsker å få vite om årsaken til at handlingen ikke ble forhindret. Det antas at undersøkelsene vil ha fokus på dette, sier Lundin til VG.

Bistandsadvokat Christian Lundin.

VG har tidligere skrevet at terrorsiktede Zaniar Matapour er en kjenning av den voldsdømte islamisten Arfan Bhatti. PST har kjent til Matapour siden 2015. Matapour har (43) tidligere har vært IS-sympatisør og støttet ideologien ekstrem islamisme.

VG har tidligere skrevet at Matapour og Bhatti ble stoppet i en bil på Stovner i Oslo i april i år. I etterkant av dette ble Matapour innkalt til en bekymringssamtale hos PST.

Ifølge PST ble Matapour kalt inn til dem «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

Rykket et annet sted

De første skuddene ble løsnet 01:12:48. Politiet opplyser at de fikk første melding om skytingen 01:13:27. Under et minutt senere ble Matapour lagt i bakken av sivile.

VG har omtalt hvordan en politibil med to tjenestepersoner stod 75 meter unna . Politiet pågrep Matapour fire og et halv minutt senere. De vil ikke svare på hvorfor politifolkene i den sivile bilen ikke involverte seg direkte da et skudd gikk av bak bilen og Matapour ble lagt i bakken.

ANKOM HER: Politiet rykket også til Olav Vs gate, ved Nationalteatheret, etter at skytingen hadde startet i en annen del av sentrum natt til 25. juni.

VG har også omtalt hvordan flere patruljer rykket også ut til et annet sted i Oslo sentrum etter skytingen, før de snudde og kjørte til åstedet.

– Når det gjelder hendelsesforløpet i Oslo, så ligner det jo på flere hendelser rundt omkring i Europa de siste årene. At sivile spiller en sentral rolle under hendelser som dette er også noe man ser, og det er jo forståelig at noen føler at det går for lang tid fra hendelsen skjer til hjelpen kommer, sier Snortheimsmoen.