SOMMERLEIR: Astrid Hoem på AUFs sommerleir sammen med Jens Stoltenberg.

AUF-leder: Venstresiden må ta oppgjør med transhat

UTØYA (VG) – Ingen skal få misbruke feminismen til å stoppe folk fra å være det kjønnet de er, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For er det et sted vi vet at alt er mulig, så er det her på øya vår. Øya som har sett det mørkeste, men likevel har blitt et sted for lys og håp, sier Hoem på åpningen av AUFs sommerleir på Utøya torsdag.

Ungdomspartilederen overlevde terrorangrepet 22. juli 2011. Hoem sier at det er et spesielt bånd mellom Utøya og den skeive bevegelsen – og at dette båndet dessverre er sterkere etter Oslo-skytingen 25. juni.

– Angrepet 25. juni rammet mange av de som allerede har måttet kjempe for å få være seg selv. I Norge skal det være trygt å mene hva du vil, tro på hva du vil og elske den du vil. Men for mange oppleves det ikke trygt i hverdagen, verken før eller etter terroren 25. juni, sier Hoem til de 700 ungdommene på sommerleiren.

SJEFEN: Astrid Hoem er leder av AUF.

– Et særlig ansvar

Ap og AUF har bedt høyresiden ta et ekstra ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremisme – og muslimer om å gjøre det samme med radikal islamisme.

– Men også vi, oss på venstresida, vi har et særlig ansvar når vi ser hatet blusse opp i de som føler en tilhørighet til oss. Transpersoner opplever hat fra alle hold. Høyreekstreme, konservative religiøse, men også stemmer på venstresida, som høylytt kommer med ytterliggående utsagn mot transpersoner, sier Hoem.

STORFINT BESØK: Tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg besøker AUFs sommerleir på Utøya torsdag 4. august.

– Misbruke feminismen

Hoem trekker særlig frem hets og trakassering mot transpersoner.

– Som sier at biologiske menn aldri kan bli kvinner, som sprer konspirasjonsteorier om transpersoner, som bruker feminismen som et argument for å hindre folk fra å være den de er, fortsetter hun.

– Og siden akkurat disse kanskje lytter litt mer til oss enn til andre vil vi fra talerstolen på Utøya si tydelig: Vi i AUF står sammen med transpersoner i kampen for å være seg selv. Ingen skal få misbruke feminismen til å stoppe folk fra å være det kjønnet de er.

Torsdag ettermiddag arrangerer AUF en Pride-parade på Utøya. Etter AUF-leder Hoems åpningstale klokken 10, får sommerleirdeltakerne utfordre tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg.