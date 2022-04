«NY» JOBB: Terje Søviknes forteller at han vil skrive ny kontrakt med arbeidsgiveren på mandag.

Frp-nestleder Terje Søviknes slutter som lakselobbyist

GARDERMOEN (VG) Terje Søviknes varsler at han slutter å jobbe med politisk påvirkning. Men han angrer ikke på dobbeltrollen som lakselobbyist og Frp-nestleder.

– Nei, det gjør jeg ikke, sier Frp-nestlederen til VG.

Søviknes har tidligere innrømmet at han står i en dobbeltrolle, fordi han har fått betalt av oppdrettsselskapet Eide Fjordbruk for å blant annet drive påvirkningsarbeid – samtidig som han har drøftet lakseskatt med partifeller.

Torsdag skrev Klassekampen at Søviknes også var med på å skrive et forslag til en resolusjon om laksepolitikk helt i tråd med det oppdrettsnæringen ønsker, inn mot Frps landsmøte.

Til VG står Søviknes på at han fremdeles mener dobbeltrollen er uproblematisk, fordi han er åpen om den. Men han velger likevel å slutte.

En ny kontrakt er allerede skrevet, og signeres på mandag.

– Den direkte påvirkningsjobben mot politisk nivå, enten det er eget parti eller annet parti, den får Eide Fjordbruk ved ledelsen nå ta selv, sier Terje Søviknes til VG.

– Når du tar den konklusjonen, betyr det at det var uklokt å ha de dobbeltrollene?

– Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener fortsatt at det er helt legitimt å bruke fagkunnskapen man sitter på, så lenge man er åpen. Det har jeg vært hele veien internt i Frp på alle nivå, og det har vært masse medieomtale om at jeg startet selskap og skulle jobbe for denne næringen. Så det er ingen som har vært i tvil, sier han.

Han sier at han signerer den nye kontrakten for å skjerme partiet:

– For at det ikke skal hefte ved partiet og være et tema som overskygger for det viktige politiske budskapet, tenker jeg at ok, min viktigste jobb er å drive frem nye spennende innovasjoner.

PÅ LANDSMØTET: Terje Søviknes deltar fredag på landsmøtet til Frp på Gardermoen.

– Helt legitimt

Søviknes forteller at han startet et enkeltmannsforetak i 2020 da Frp gikk ut av regjering, og han ikke lenger jobbet fulltid med politikk.

Siden det sier han at han har jobbet aller mest med teknologi- og forretningsutvikling for Eide. Han anslår at det har vært «70-80 prosent» av jobben til nå.

– Men litt av jobben handler om å ha kontakter?

– Det handler jo om at du som politiker kjenner til hvordan er prosessene for ulike saker. Så du har en kunnskap om systemet som er verdifull for næringslivet. Og så er det klart at som politiker har du også et nettverk som du kan bruke hvis det er ønskelig å forsøke å påvirke. Men det har vært en liten del av jobben så langt, sier Søviknes.

Den nye avtalen han signerer neste uke har bare har fokus på teknologi- og forretningsutvikling, sier Søviknes. Han planlegger å jobbe for selskapet frem til juni/juli 2023. Da vil han slutte for å drive lokalvalgkamp.

Avviser at politikken er til salgs

Oppdrettsnæringen har jobbet for å hindre en ny formuesskatt på eldre laksekonsesjoner. De mener dette vil føre til utflagging og salg av familieeide oppdrettsselskap, skriver Klassekampen.

Resolusjonen fra Bjørnafjord Frp, som Søviknes har bidratt til, sier at man skal dra i nødbremsen på distriktsskatten på havbruk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til høsten og konsekvensutrede saken før man går videre.

– Har du tatt aktivt kontakt med politikere i egen stortingsgruppe for å fremme saker?

– Nei, jeg har mer spurt dem hvordan ligger det an med de og de sakene, når skal dere trekke konklusjoner i nærings- og finanskomiteen, når kan vi forvente å få saken behandlet også videre, sier Søviknes.

SAMMEN MED SIV: Terje Søviknes ble nestleder i 2019 da Siv Jensen var leder. Han mistet jobben som ordfører samme år.

– Har du fått noe særbehandling?

– Nei, det tror jeg ikke. Enhver politiker bruker jo sin erfaring og faktakunnskap, og det en jobber med til daglig som et grunnlag for å utvikle politikk.

Han sier at laksenæringen ikke er mot å betale skatt på overskudd.

– Men her er det en formuesskatt som blir lagt på eierne, enten de tjener penger eller ikke penger. I høst var det jo mange som slet, sier Søviknes.

– Politikken blir ikke til salgs når folk kan påvirke politikken på denne måten?

– Nei, jeg mener partiene har så gode og demokratisk forankret programprosesser og vedtaksstrukturer før de fremmer forslag at det er ikke sånn at norsk politikk er til salgs på noe som helst vis, sier han.

LANDSMØTE: Sylvi Listhaug talte til sitt første landsmøte som partileder fredag.

Listhaug: – Ikke et problem

På spørsmål fra VG, sier Listhaug at hun ikke er kjent med at andre lobbyister har jobbet med resolusjoner på landsmøtet eller i programprosessen i kraft av sine roller som Frp-medlemmer.

– Uavhengig av Terje Søviknes sin rolle er Frp mot lakseskatten, fordi den rammer oppdrettsnæringen hardt. Han har også vært helt åpen om sitt engasjement, og derfor har ikke det vært et problem, sier Listhaug til VG.

– Vil dere gjøre noe for å begrense disse dobbeltrollene i denne eller i andre saker?

– Vi forventer at alle som eventuelt har en dobbeltrolle opplyser om det, sier Listhaug.

– Er Frps politikk til salgs?

– Nei, sier hun.