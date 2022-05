VIRVAR: Kort, brikke, app, vipps eller sms – i bransjen raser debatten om hva som er det beste måten å betale for strømmen på. Samferdselsministeren mener én felles betalingsløsning må på plass.

Samferdselsministeren om lade-betaling: Tror staten må gripe inn

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er avgjørende å gjøre elbil-lading enklere, men tror en løsning tidligst kan være klar i 2023.

Du kan ikke bruke én brikke, app eller visakort for å betale på alle hurtigladere i Norge. NAF og Forbrukerrådet mener det er altfor komplisert å få ladet elbilen i dag – og vil at staten skal ta grep.

Samferdselsministeren er enig i at én felles betalingsløsning må på plass, og vedgår at myndighetene nok må gripe inn for å få samordnet bransjen.

– Det ser sånn ut, som det er nødvendig, sier samferdselsminister Nygård til VG.

Flere bransjeforsøk på å få til én felles betalingsløsning for alle hurtigladere har feilet, fordi ikke alle selskapene har villet være med.

– Historien så langt har i alle fall vist det, at det ikke har løst seg uten at man har gjort noen myndighetsgrep, sier Nygård.

Så er spørsmålet hva det grepet skal være. En joker er at EU forhandler om et krav som er kontroversielt i Norge – men kan komme likevel.

– Har ikke synes det har vært enkelt

Hvis du som elbil-eier leser denne saken for å få svar på når én felles betalingsløsning for alle hurtigladere kan komme, så er samferdselsministerens sikreste svar: «Jeg tror det vil bli tidligst 2023».

Han tror det er optimistisk å tenke at det skal komme en felles betalingsløsning i år: For regjeringen skal legge frem en ny ladestrategi i høst, og hvis det må lov- eller forskriftsendringer til, må det ut på høring.

Selv eier ikke samferdselsministeren elbil, men tjenestebilen som Fredrikstad-ordfører var det. Om da han selv måtte sette seg inn i ladesystemet, sier han:

– Jeg har fått det til hver gang, men jeg har ikke akkurat synes det har vært enkelt. Jeg har ikke syntes det har vært så veldig brukervennlig jeg heller, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det beste er om bransjen selv finner en løsning, men tror det må myndighetsgrep til for å få én felles betalingsløsning.

Dette er EU-jokeren

Elbilforeningen er blant aktørene som vil kreve kortbetaling på alle hurtigladere i Norge. NAF mener det kan bli både tidkrevende og kostbart. De vil heller at politikerne pålegger alle selskapene om å åpne nettene sine, så samme app kan bruke til å lade alle steder.

– Jeg ser at det har kostnader ved seg. Men det er i retning av kort EU peker, i alle fall så langt, understreker han.

Hvis EU vedtar krav om kortbetaling på alle ladere, vil det normalt også bli gjeldende i Norge, påpeker samferdselsdepartementet, i alle fall «hvis man ikke er blitt enig om en tilpasning i EØS-avtalen».

Altså kan kortbetaling komme uansett.

Samferdselsministeren mener det er «veldig dumt om vi velger en annen løsning enn det det ser ut til å bli i EU».

Han sier én mulighet er at de finner en felles digital betalingsløsning mens de venter på at EU forhandler. Det er ikke avklart når nye EU-krav skal gjelde fra, men kommisjonen har foreslått 2027.

– Vi må i alle fall sørge for at vi i noen grad vet hva som kommer i EU, før vi dundrer i vei med noe som er særnorsk, sier Nygård.