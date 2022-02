SARS-COV 2: Det er både omikrons egenskaper, og det at vi er vaksinerte, som gjør at sykdommen forløper seg annerledes nå.

Dette er de klassiske omikronsymptomene

En klassisk omikroninfeksjon starter i halsen – men du får sjelden tap av lukt og smakssans.

Av Line Fausko

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det vi vet fra studier, og i tråd med det man erfarer, er at det begynner hos de fleste som en forkjølelse, og de fleste får symptomer fra hals først. Så er det litt varierende når man får nesesymptomer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Og det har en logisk forklaring: Omikron liker seg bedre i hals og nese og trekker mindre ned i lungene enn slektningen delta.

I tillegg er de aller fleste beskyttet gjennom vaksine eller tidligere infeksjon. Det gjør i seg selv at man får mildere symptomer i en kortere periode.

Mange uten symptomer

Det er blant annet derfor FHI endret råd til å anbefale å ta hurtigtest i halsen også, etter at det viste seg at mange tester bare tatt i nese var falske negative.

Et helt klassisk omikronforløp, sier Bukholm er ett uten symptomer. Instituttet regner med at 50 prosent, eller flere, har omikroninfeksjon uten symptomer.

FHI: Smitteverndirektør og sjef for vaksinasjonsprogrammet Geir Bukholm.

Men får man symptomer, er det vanlig med et slikt forløp:

– Det klassiske med symptomer, er litt vondt i halsen, litt lett feberfølelse og etter hvert symptomer fra neseslimhinne, rennende nese, irritasjon i hals. Veldig få får pustebesvær, og noen får lett feber og lett nedsatt allmenntilstand.

Det er også langt færre som får tap av lukt og smakssans enn det var med delta.

– Får man symptomer raskere enn med delta?

– Ja det ser man fra flere studier som er gjort. Det har noe med hvor raskt viruset formerer seg – det ser ut til at dette viruset går veldig fort inn i cellene i øvre luftveier og formeres i store mengder.

Færre symptomer med booster

Bukholm sier barn sjelden får symptomer, mens de eldre kan få symptomer som varer litt lenger.

– Men generelt er det det samme sykdomsbildet hos vaksinerte eldre som vaksinerte yngre.

Omikron har vist seg å være god på å unngå vaksinen og klare å smitte deg uansett. Men fikk du boosteren nylig, kan det fortsatt være at du har nok nøytraliserende antistoffer til ta kroppen klarer å kvitte seg med viruset før det får satt seg.

Det er fordi at du med en tredje dose ser ut til å få deg kvalitativt bedre antistoffer som gir bredere beskyttelse, har immunolog Fridtjof Lund-Johansen tidligere sagt til VG.

Du spisser immunresponsen også mot varianter som vaksinen egentlig ikke er laget mot.

Hva er forskjellen i symptomer for de som fikk booster for en måned eller seks måneder siden?

– Sannsynligheten for at du får symptomer er kanskje større hvis du tok oppfriskningsdosen for seks måneder enn for en måned siden. Og at symptomene kan være litt mer tydelige hvis det har gått lang tid siden siste vaksinedose. Fikk du booster for kort tid siden, øker det sannsynligheten for at man ikke får symptomer i det hele tatt.

Sykdommen varer kortere

Den norske erfaringen er lik andre land, blant annet Sør-Afrika og Storbritannia.

Data fra den britiske appen ZOE Covid Symptoms Study – der 1,1 millioner briter har registrert sine coronasymptomer i en app, viser at topp fem-listen på omikron er denne: Rennende nese, hodepine, trøtthet, nysing og sår hals.

Med omikron er det mindre tungpust som rapporteres enn med delta. En forklaring på det, kan være at deltaviruset var bedre på å trekke ned til lungene fordi den festet seg bedre der, mens omikron trives i øvre luftveier som hals og nese.

En britisk studie, som ikke er fagfellevurdert, har også sett det samme.

Sykdommen ser også ut til å vare kortere, rundt tre dager, ifølge britene.

Hodepine er det vanligste symptomet rapportert i Danmark, med tett nese på annenplass og utmattelse på tredje.

Vaksinen inaktiverer virus

Sara Sofie Watle Viksmoen er FHIs vaksineekspert og forklarer hvordan kroppen reagerte før vaksinene kom:

– I starten da folk var uvaksinerte, ble flere alvorlig syke av koronaviruset, og de sykeste kunne du få en voldsom reaksjon på at du har en infeksjonen, såkalt cytokinstorm. Disse signalmolekylene er en del av kroppens forsvar mot infeksjoner, men når det blir for mye av kan det være veldig farlig.

– Når du er vaksinert, vil du raskere kvitte deg med viruset og inaktivere det, så ikke viruset får laget så mye infeksjon og betennelse i kroppen. Sjansen for å få den stormen, bli kritisk syk og få følgetilstander er lavere når du er vaksinert enn ikke.