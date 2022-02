NY JOBB: Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef.

På innsiden av den topphemmelige prosessen: Bestemte seg tidlig for Stoltenberg

Det var knapt noen tvil: Allerede for flere uker siden var Jens Stoltenberg embetsverkets toppkandidat til jobben som sentralbanksjef, ifølge VGs opplysninger.

VG har snakket med en rekke kilder om prosessen som ledet fram til utnevnelsen av Jens Stoltenberg (62) som sjef i Norges Bank.

Embetsverket i Finansdepartmentets entydige anbefaling om Stoltenberg skal ha vært klar en god stund, ifølge VGs opplysninger.

De hadde også ekstern faglig støtte: Det innleide hodejegerselskapet BackerSkeie skal også ha pekt på Nato-sjefen i sin skriftlige vurdering av de to aktuelle kandidatene.

Etter en kort regjeringskonferanse på Slottet fredag formiddag, var den politiske klareringen i orden.

Så kunne kronprinsregenten gi sitt sedvanlige og samtykkende «ja vel» til utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sjef i Norges Bank.

HER BLE DET AVGJORT: Hverken kongen eller statsminister Støre var til stede på fredagens statsråd. Kongen er sykemeldt, og kronprinsen møter i hans sted. Støre har meldt seg inhabil.

Støre informert samtidig som statsråd

Mens resten av regjeringen var samlet til statsråd på slottet klokken 11, satt en inhabil Jonas Gahr Støre på sitt eget kontor. Der fikk han den kongelige resolusjonen i hånden rett etter klokken 11, ifølge VGs opplysninger.

Det lå til grunn at regjeringen kom til å gå for den av kandidatene som ble innstilt. Prosessen var egentlig over flere uker tidligere.

Resten av regjeringen kunne derimot møte i statsråd på slottet klokken 11. Før dette hadde de forbedrende statsråd, der de fikk vite hvem som var innstilt.

Statsministerens kontor (SMK) ble informert om innstillingen onsdag formiddag, da saken ble meldt opp til statsråd, får VG opplyst. Men siden Støre meldte seg inhabil da Stoltenberg søkte, kunne de ikke vise innstillingen til sjefen.

IKKE I STATSRÅD: Støre kunne ikke møte hos kongen fredag. Men klokken 15 fikk han møte Estlands president, Alar Karis.

Ap-topper ikke informert

Men Aps mest sentrale på Stortinget, inkludert parlamentarisk leder Rigmor Aasrud, var ikke informert om beslutningen før VG sendte ut et pushvarsel klokken 11.21 fredag formiddag – og dermed var først med å melde utnevnelsen.

Ni minutter senere sendte Finansdepartementet ut den bekreftende pressemeldingen.

VG er kjent med at den interne prosessen, altså de første sonderingene om ny sentralbanksjef, startet lenge før 26. august i fjor. Det var dagen da sentralbanksjef Øystein Olsen varslet at han ville gå av i februar 2022.

Olsens seks år lange åremålskontrakt nærmet seg slutten. Og da var det 12 år siden sist regjeringsapparatet skulle rekruttere en helt ny sentralbanksjef.

LEDET ARBEIDET: Finansråd Hans Henrik Scheel, her på vei inn til pressekonferansen fredag.

Hadde navnelister til toppjobber

Da Olsen varslet sin avgang, fantes det for lengst lister over aktuelle navn til toppjobbene innenfor finans-området. VG er ikke kjent med om Stoltenberg sto på disse listene.

Men kort tid etter at Olsen varslet, kunne man uansett raskt lese i avisene at Stoltenberg kunne være en aktuell kandidat.

Internt i Finansdepartementet tok finansråd Hans Henrik Scheel, departementets øverste embetsmann, selv ledelsen i en egen innstillingsgruppe.

I gruppen inngikk toppembetsverket fra administrasjonsavdelingen, fra finansmarkedsavdelingen som har overoppsyn med Norges Bank, og fra avdelingen for formuesforvaltning, som passer på oljefondet og de enorme verdiene der.

Ny type leder

Scheel og hans gruppe måtte nå definere jobben og dermed også skrive teksten i stillingsannonsen. Denne gangen skulle man se etter en annen type leder enn sist, for mye hadde endret seg på 12 år:

Stortinget har vedtatt en ny sentralbanklov med større uavhengighet for banken.

Oljefondet er nå tre ganger så stort.

Internasjonal uro har tiltatt, klimakrisen har rammet oss, og svingningene i verdensøkonomien har rammet norsk økonomi hardt flere ganger gjennom 12 år.

Evnen hos aktuelle kandidater til å kunne håndtere krevende situasjoner og kriser ble nå en nøkkel-kvalifikasjon.

Sjekket jevnlig med Vedum

VG får opplyst at embetsverket i Finansdepartementet gjennomførte en serie møter og samtaler med personer for å avklare mulig interesse for jobben.

Flere ble bedt om å søke, etter det VG vet.

Men av de som Finansdepartementet tok kontakt med, var det bare to som faktisk leverte en søknad innen fristen i desember: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Hvor tett finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var på denne prosessen, vil være et sentralt spørsmål for Stortingets kontrollkomité å finne ut av nå.

Ifølge VGs opplysninger foretok den internt innstillingsgruppen jevnlig avsjekk med finansministeren.

FORNØYD: Finansminister Vedum sa han hadde vært opptatt av å velge den beste sentralbanksjefen for Norge.

Det bekrefter Vedum:

– De søkte etter flere kandidater, og jeg visste at Stoltenberg var en av disse før han ble spurt, sier han.

Så da debatten om Stoltenbergs kandidatur skjøt fart rundt nyttår, var embetsverket allerede i gang med en ekstra avsjekk om Stoltenbergs egnethet og habilitet, med lovavdelingen i Justisdepartementet.

Grunnen var åpenbar:

I 2020 måtte visesentralbanksjef Jon Nicolaisen gå av som følge at han mistet sikkerhetsklareringen. En av kandidatene til å ta over, Birger Vikøren, ble vraket i siste liten fordi hans sønn var ansatt som rådgiver i Finansdepartementet.

VG får opplyst at det var ekstremt viktig, både for Finansdepartementets embetsverk og for politisk ledelse, å forsikre seg om at alt det formelle var i orden denne gangen.

Svaret forelå 11. januar: Lovavdelingen hadde ikke funnet noen formelle hindringer.

Avviser at bråket påvirket

Den 10. januar ble det klart at et flertall av partiene på Stortinget var mot en utnevnelse av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, kalte en slik utnevnelse «uklok».

Det politiske bråket fikk oppmerksomhet et par hundre meter lenger ned i Oslos gater, i Norges Banks kontorer i tradisjonsrike Bankplassen 2.

KRITISK: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Ifølge VGs kilder ble signalene fra departementet, på det tidspunktet, tolket slik at Jens Stoltenberg ville bli sentralbanksjef og at utnevnelsen kunne være nært forestående.

Men dager ble til uker, og utnevnelsen uteble fredag etter fredag, statsråd etter statsråd.

En intern analyse var at særlig SVs motstand ga finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ekstra hodebry, i en tid der regjeringen og partiet slet med fallende meningsmålinger, coronatretthet og strømkrise.

Også Høyre-leder Erna Solberg advarte Vedum i en tekstmelding tirsdag 11. januar klokken 10.47:

En annen analyse det ble spekulert i er at den utenrikspolitiske situasjonen i Ukraina, som holdt Nato-sjef Stoltenberg svært opptatt, kunne føre til utsettelse av utnevnelsen.

Vedum avviser at kritikken fra SV eller andre i opposisjonen påvirket ham.

– Jeg ga klar beskjed til mitt embetsverk at den styringsinstruksen jeg hadde gitt tidligere lå fast fortsatt. De må finne den som er best til å bekle rollen. Det er mitt konstitusjonelle ansvar, og det har vært styringssignalet hele veien, sier han til VG.

De siste ukene har departementet jobbet internt med å skrive sin anbefaling – og det uvanlige i denne utnevnelsen var at begrunnelsen skulle være offentlig og langt mer detaljert enn normalt for ansettelser på dette nivået.

PS: Jens Stoltenberg og Finansdepartementet skal nå bli enige om de endelige betingelsene og skrive en ansettelseskontrakt. Det betyr at lønn og øvrige vilkår fortsatt ikke er avklart.