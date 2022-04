FOR FØRSTE GANG: Den norske studien er den første i verden som undersøker MDMA-assistert terapi mot depresjon.

Partydop mot depresjon: Norsk MDMA-studie først i verden

For første gang skal MDMA prøves ut i offentlig behandling av depresjon. – Formålet er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er en trygg og gjennomførbar behandling av depresjon, sier forskeren bak studien.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er opptatt av å undersøke om det finnes noe som kan hjelpe de som ikke blir bedre av eksisterende medisiner, sier psykiater Tor Morten Kvam.

Han jobber ved DPS Nordre Østfold, der PsykForsk -Innovativ Behandlingsforskning, holder til.

Som en del av sitt doktorgradsprosjekt skal Kvam i gang med en studie som inkluderer 12 personer med depresjonsdiagnose.

Studien skal som den første i verden undersøke MDMA-assistert terapi mot depresjon.

– Formålet er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er en trygg og gjennomførbar behandling av depresjon. I tillegg til å få foreløpige holdepunkter for om det har en effekt, forklarer han.

PSYKIATER: Tor Morten Kvam

Partydop

MDMA er det viktigste virkestoffet i Ecstasy og er et ulovlig rusmiddel i Norge. Rusvirkningen beskrives som oppkvikkende, og gir forsterkede sanseinntrykk og følelser av velvære og eufori.

Første gang stoffet ble produsert, var i et laboratorium i 1912 og det ble patentert som et appetittdempende middel året etter. På 70- og 80-tallet ble stoffet brukt som medikamentell støttebehandling sammen med samtaleterapi i USA, men økende bruk som rusmiddel gjorde stoffet ulovlig i 1985. Ett år senere ble det satt på FNs narkotikaliste. Dermed stoppet bruken av MDMA som legemiddel. Frem til i dag, er stoffet først og fremst betegnet som «partydop».

– Hvorfor tror du at det skal hjelpe mot depresjon?

– Amerikanske terapeuter testet MDMA før det ble forbudt i 1985. Det ble ikke gjort forskningsstudier, men rapporter fra den gang antyder at MDMA kan katalysere psykoterapeutiske prosesser som virker positivt mot depresjon. Flere studier med MDMA-assistert terapi mot post-traumatiske stresslidelser viser effekt på depresjonssymptomer.

PsykForsk i Østfold har allerede vært med i en internasjonal studie med bruk av MDMA mot posttraumatisk stress (PTSD). Den har vist positive resultater.

MDMA mot traumer

– Studier har vist at MDMA-assistert terapi er trygt og effektivt for behandling av posttraumatisk stresslidelse, men metoden er ikke tidligere undersøkt som behandling av depresjon, påpeker Kvam.

Info MDMA MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin), det tradisjonelle virkestoffet i ecstasy-tabletter, er et sentralstimulerende stoff som har vært i bruk som rusmiddel siden 80-tallet. Det er også under utprøving som legemiddel. MDMA gjør brukeren tilfreds, rolig, empatisk, åpen og pratsom. Høyere eller gjentatt dosering kan også gi psykedeliske effekter. MDMA regnes som lite avhengighetsskapende, men er overdosefarlig i høye doser og kan ha langsiktige skadevirkninger ved for hyppig bruk. Dødsfall er sjeldne, men forekommer. MDMA står på narkotikalisten og er straffbart å bruke uten resept. KILDE: Rusopplysningen Vis mer

Slippe medisinering

Som psykiater møter han stadig pasienter som har dårlig erfaring med medisiner for psykiske lidelser.

Får partydop mot depresjon.

– Mitt håp er selvfølgelig at MDMA kan ha en positiv og vedvarende effekt på depresjon slik at pasientene kan slippe daglig medisinering.

– Hva tenker du om at det er utprøving med et illegalt stoff?

– Når du kjøper MDMA på det illegale markedet får du ofte i deg mange andre stoffer også. Dette gis medisinsk på sykehusets egne behandlingsrom, med støtte av lege og terapeuter. Varigheten av en dose er på åtte timer og vil bli etterfulgt av tre ganger 90 minutters samtale med psykologer og psykiater. Målet er å fortsette prosessen som starter under økten.

– På hvilken måte vil dette virke på depresjon?

- MDMA starter en psykoterapeutisk prosess. Det virker på din egen selvmedfølelse slik at du lettere aksepterer egen situasjon og deg selv. Det virker også angstdempende, uten at du blir sløv. Det tredje er at det gir økt tilgang på minner og følelser som pasienten kan bruke til bearbeiding og analyser. Den psykoterapeutiske prosessen kan fortsette også etter at medisinen er ute av kroppen.

Ut fra tilgjengelig forskning er ikke Kvam redd for at pasientene skal bli rusavhengige under studiet, og refererer til studier i USA der det er lov å behandle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) med MDMA og det ikke er påvist avhengighet.

– Men dette må undersøkes videre i kommende studier, understreker han.

Psykiateren mener det samme resultatet vil gjelde pasienter med depresjon. Bivirkninger som rusmisbruk, suicidalitet og hjerte- og karlidelser forventes ikke under MDMA-behandling, men følges likevel nøye.

Ikke alle medisiner lar seg kombinere med denne typen terapi, og pasienter som allerede er medisinert med antidepressiva vil bli tatt av medikamentene under behandlingsopplegget.

Studien er planlagt å vare mellom fire og seks måneder, avhengig av hva slags medisiner pasientene står på i tillegg.

Rekruttering av deltakere starter nå i vår. Finansieringen kommer fra Helse Sør-Øst sine forskningsmidler.

Norsk psykiatrisk forening

Leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien, er positiv til studien.

– Selv om MDMA er et illegalt stoff i Norge?

– Ja, det forskes medisinsk på flere illegale stoff, og det er viktig at det utvikles nye behandlingstilbud mot depresjon. Det er svært mange, særlig pasienter med moderate og tunge depresjoner, som sliter med å finne behandling som fungerer over tid. Mange har liten effekt av dagens behandling, slår han fast.

Lien presiserer likevel viktigheten av at forskningen gjøres på en god og forsvarlig måte. Det innebærer, på en studie som denne, at deltakere ikke er tidligere rusmisbrukere og at de har hatt utfordringer med depresjoner over tid.