RYKKET UT: En politimann med hund i aksjon etter alvorlig voldshendelse i Stjørdal.

Voldshendelsen i Stjørdal: Mannen i 20-årene siktet for flere forhold

Mannen som er siktet for kroppsskade tirsdag kveld er også siktet for andre hendelser dagene i forkant.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Politiet opplyser i en pressemelding at mannen i 20-årene også er siktet for frihetsberøvelse, skadeverk og vold mot offentlig tjenestemann i Trondheim søndag 17. april i forbindelse med at en person prøvde å true til seg en bil.

Mannen er også siktet for å uberettiget ha skaffet seg adgang til en bolig i Steinkjer natt til tirsdag 19. april.

– Politiet tar disse sakene svært alvorlig og vil begjære mannen varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare, sier politiadvokat Berit Foss Presthus.

Politiet vil i et fengslingsmøte klokken 13 onsdag be om fire ukers varetektsfengsling for mannen i 20-årene.

Mannen som ble alvorlig skadet etter voldsepisoden tirsdag kveld, også han i 20-årene, er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim og tilstanden er opplyst å være stabil. Personen vil bli avhørt så snart hans tilstand gjør det mulig.

Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser og gjennomført en rekke avhør for å klarlegge hendelsesforløpet.