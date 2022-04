DÅRLIGE KÅR: Den første dommen over tilstanden i de norske villreinområdene er ikke nådig. Her går en reinsdyrbukk ved Gråhø på fjellet mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalen

Seks områder får stryk: − Alarmen lyser rødt for villreinen i Norge

Ti norske villreinområder er gjennomgått, men ingen av dem har god standard.

Det konkluderer en rapport fra en uavhengig ekspertgruppe.

Norge har fått en kvalitetsnorm for villreinen og for første gang er de norske områdene gjennomgått: Fire områder har middels kvalitet, mens seks får karakteren «dårlig».

Beskjeden fra direktøren Ellen Hambro i Miljødirektoratet er derfor klar: «Alarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge, og dermed den gjenværende villreinstammen i Europa».

God kvalitet (grønn): Ingen.

Middels kvalitet (gul): Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei. Etter normen er middels å betrakte som et godkjent nivå.

Dårlig kvalitet (Rød): Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.

I fjellet møter hensynet til reinen alt fra hytter til skiløyper og veier. Rondane trekkes frem som en av områdene med store utfordringer.

– Disse er skapt av ferdsel og fragmentering på grunn av veier og annen infrastruktur som hytter, hoteller, turisthytter, merkede stier og oppkjørte skiløyper. Rondane har mange viktige turmål, og reiseliv utgjør en svært viktig del av næringsgrunnlaget i denne regionen, påpeker ekspertgruppen

– Det haster med tiltak

Neste steg blir eventuelt en plan for hvordan kvaliteten i de seks «dårlige» områdene skal bedres.

– Det haster med å sette inn tiltak, skriver Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

De andre 14 villreinområdene skal gjennomgås siden.

– Vi vet at nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan ha stor negativ effekt på arealbruken og vandringsmulighetene til villrein. Den nasjonale ekspertgruppen slår nå fast at dårlig tilstand på leveområdene er den faktoren som oftest er utslagsgivende for at områder får rød klassifisering, skriver Hambro.

Info Slik måles kvaliteten Det er satt et trafikklyssystem som sier hvor god tilstanden for villreinen i hvert enkelt villreinområde og når det bør settes inn forvaltningstiltak. – Normen skal bidra til effektiv og forutsigbar forvaltning av villreinen i Norge og sikre livskraftige bestander også i framtida, skriver Miljødirektoratet. Hvert område måles opp mot en norm som ble fastsatt i 2020, så får de karakteren god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød). Kategoriene god og middels er å betrakte som godkjent etter normen. – Hvis kvaliteten i normen ikke blir nådd, eller det er fare for dette, bør Klima- og miljødepartementet i samråd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan kvaliteten likevel kan nås, skriver Miljødirektoratet. Vis mer

– I tillegg er slaktevekt utslagsgivende i tre røde områder og helse utslagsgivende i to røde områder, sistnevnte på grunn av skrantesyke, påpeker Miljødirektoratet.

I Troms og Finnmark har klimaendringer ført til en krise reindriftsnæringen.