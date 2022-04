ÅSTEDET: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept på vei hjem fra badetur i Baneheia 19. mai 2000.

Baneheia-saken: Sentrale teledata forsvunnet

Da etterforskere i Oslo politidistrikt skulle dykke ned i gamle teledata i Baneheia-saken, så oppdaget de at nesten alt råmateriale var borte.

Det nærmest totale fraværet av teledata fra basestasjoner i den gamle straffesaken, førte til at politiet måtte legge et ønsket etterforskningsskritt så og si på is, ifølge VGs opplysninger.

** Men hvorfor ville politiet se på gamle teledata på nytt?

** Og hvilke svar kunne etterforskerne eventuelt ha fått?

Mobil-beviset

Fredag 19. mai 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia. Noen måneder senere ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet og siktet for overgrep og drap.

Jan Helge Andersen tilsto sin egen rolle relativt raskt etter pågripelsen - og pekte samtidig på sin daværende kamerat, Viggo Kristiansen, som hovedmann og initiativtaker bak ugjerningen.

Viggo Kristiansen har i alle år nektet straffskyld - og for i det hele tatt å ha vært på åstedet.

I februar i fjor kom nyheten som Kristiansen hadde kjempet for i en årrekke: Den gamle straffesaken hans ble gjenopptatt.

Oslo politidistrikt fikk oppdraget med å se på Baneheia-saken med nye øyne, deriblant et omstridt mobil-bevis.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin har i en årrekke kjempet for å få frifunnet Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. I løpet av våren eller sommeren vil de få svar.

Fire meldinger på 40 minutter

Politiet mener de to unge jentene forlot badeplassen ved 3. Stampe i Baneheia mellom klokken 18.55-19.00 om drapskvelden - og at de ble voldtatt og drept i løpet av den neste timen, altså mellom 19-20.

I tidsrommet mellom klokken 18.57 og 19.37 mottok Viggo Kristiansen to tekstmeldinger på sin mobiltelefon, en Nokia 8210. I tillegg ble det sendt to meldinger fra telefonen i løpet av disse 40 minuttene.

Alle de fire meldingene ble fanget opp av basestasjonen EG-A. Denne basestasjonen dekker ikke åstedet i Baneheia. Kristiansen og hans støttespillere mener derfor at meldingene beviser at han ikke deltok i ugjerningene og at de gir ham alibi.

– Vårt poeng er at det er seks basestasjoner, minst, som dekker åstedet - og da ville telefonen på åstedet ha koblet seg på en av de seks basestasjonene. Det er utenkelig at telefonen ville koblet seg opp mot en basestasjon det ikke er dekning til, sier Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, til VG.

Tekstmeldingen som Viggo Kristiansen mottok på sin mobiltelefon klokken 19.24 ble ikke besvart. Det betyr at han kan ha hatt et tidsvindu på 40 minutter til å begå overgrep og drap, om han er skyldig.

Et slikt hendelsesforløp og tidsintervall forutsetter at man legger samme drapstidspunkt til grunn som domstolen gjorde i 2002 - og at en eller flere av meldingene slo inn på basestasjon EG_A, til tross for at åstedet var utenfor dekningsområdet.

– Da ville meldingene ha hoppet over seks basestasjoner det var dekning til og opp til en basestasjon det ikke var dekning til. Det er utenkelig, sier Sjødin.

Tilfeldig eller ikke?

I løpet av den gamle Baneheia-saken innhentet politiet teledata fra en rekke vitner som oppholdt seg i Baneheia om drapskvelden. Dette datamaterialet var lagret på dataservere og på disketter.

Ifølge VGs opplysninger har serverne blitt destruert, mens diskettene er forsvunnet. Fraværet av råmaterialet har gjort det vanskelig for politiet å se på dette materialet på nytt.

Dersom materialet hadde vært tilgjengelig i dag, så kunne politiet gjennomgått råmaterialet fra basestasjonen og tatt for seg alle trafikkdata som ble fanget opp om drapskvelden.

Deretter kunne man ha fått en oversikt over vitnene i område som var aktive på mobiltelefon og om hvor de eksakt befant seg, så langt det hadde latt seg gjøre.

På denne måten kunne politiet skaffet seg et godt nok grunnlag til å si om det var mulig å bli koblet opp mot EG_A, selv om man var utenfor dekningsområdet - eller stikk motsatt: At det var helt umulig.

Eller var det litt tilfeldig hvilken basestasjon som mottok mobilaktivitet, såkalte «slengere».

– Kan en eller flere av de fire meldingene til og fra mobiltelefonen til Viggo Kristiansen ha vært «slengere»?

– Det er ikke sannsynlig i det hele tatt at alle disse fire meldingene var «slengere». Man hopper da over at det er seks basestasjoner som dekker åstedet. Det er helt utenkelig. Ingen visste hvor basestasjonene lå eller hvor grensene gikk, sier Sjødin.

– Hva tenker dere om at råmaterialet fra den mest sentrale basestasjonen i Baneheia-saken er forsvunnet?

– Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner selv i forhold til dette. Jeg vet ikke hvorfor det er borte. Det blir bare spekulasjoner, og det overlater jeg til politiet å finne ut av, svarer Sjødin.

Advokat Svein Holden representerer Jan Helge Andersen.

– Det er naturligvis beklagelig, sier Holden til VG, på spørsmål om deres tanker rundt at råmaterialet er borte.

Ingen kommentar

VG er kjent med at politiet har gjennomført undersøkelser opp mot en håndfull vitner som var i Baneheia-området om drapskvelden og hvor man fortsatt har teledata. Disse bruddstykkene lå spredt i ulike rapporter fra den gamle etterforskningen.

Det var likevel ikke mulig å trekke noen konklusjoner ut fra undersøkelsene som ble gjennomført.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt ønsker ikke å svare på VGs spørsmål til saken:

«Saken ble i sin helhet overført til Oslo Statsadvokatembete i fjor vår. Jeg har av den grunn ingen forutsetning for å uttale meg om saken som helhet eller enkeltheter, og finner det heller ikke riktig å kommentere enkeltheter i etterforskningen som nå gjennomføres av Oslo Statsadvokatembeter. De spørsmålene VG stiller knytter seg til deler av denne etterforskningen.», skriver politimesteren i en e-post.

«I en så alvorlig og kompleks sak som Baneheia-saken finner jeg det ikke riktig å ha en mening om Agder politidistrikts etterforskning, eller deler av denne, før resultatet av den nye etterforskningen og innstillingen til Oslo Statsadvokatembeter foreligger.», skriver politimesteren videre.

VG har også stilt flere spørsmål til Kripos, som bisto i etterforskningen, om hva som har skjedd med råmaterialet fra basestasjonen.

– Dette er en sak Agder politidistrikt etterforsket, med bistand fra Kripos. Spørsmål om oppbevaring av bevismateriale må derfor rettes til politidistriktet, som eier etterforskningen, skriver seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i kommunikasjonsstaben i Kripos til VG.

– Dersom Kripos gjør undersøkelser av innsamlet materiale, vil dette bli returnert til distriktet når undersøkelsene er gjort. Vi skal ikke oppbevare eller lagre innsamlet materiale i saker vi ikke har et eget etterforskningsansvar for.

VG har forelagt opplysningene i denne saken for Oslo statsadvokatembeter. De ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Bistandsadvokatene til de etterlatte foreldrene, Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, ønsker heller ikke å kommentere saken.