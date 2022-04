MANGLET DET MESTE: Zhanna Lazoryshyn og hennes tre barn ble innlosjert på akuttmottaket ved Hønefoss sammen med en stor gruppe kvinner og barn. Overgangen fra et godt liv i Kyiv er stor for krigsflyktningene.

UDI: − Fyller ett asylmottak hver dag

HVALSMOEN (VG) UDI fyller ett asylmottak hver dag og planlegger en tredje utlysningsrunde. – Vi vil gå ut med en ny anbudsrunde etter påske, sier Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI.

På Hvalsmoen, en nedlagt militærleir utenfor Hønefoss, begynner det å bli orden på kjøkken og rengjøring.

Og kanskje enda viktigere: Det er internett på rommene.

På mottaket bor Zhanna Lazoryshyn fra Kyiv med tre barn. Hun og mer enn 200 andre kvinner og barn håper oppholdet i den slitte, nedlagte leiren blir kortvarig.

VG besøker Hvalsmoen mens det pågår en befaring med driver Heros distriktsleder, kommuneoverlegen i Ringerike og UDI.

Mens myndighetene undersøker forholdene i leiren, står en stor gruppe kvinner og barn utenfor et av byggene og snakker med VG.

Mugg, lort og lite mat

Tidligere denne uken ble det offentliggjort bilder av skitne lokaler, grønn mugg i taket, muselort og nedslitte forhold.

Det fantes ikke kjøleskap eller vaskemaskiner som flyktningene kunne bruke. Det var for lite mat, i følge både flyktninger og hjelpere. Internett som gjør det mulig til å holde kontakten med pappaer og ektemenn hjemme i Ukraina, fungerte bare ett sted i leiren.

– Situasjonen her er preget av at de har hatt kort tid på seg før mottaket åpnet. Dette er en nedlagt militærleir. Det gjenstår en god del før dette mottaket blir så godt som det kan bli. Men jeg har ikke funnet noe som gir overhengende helsefare for de som bor her, sier kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller.

Hun legger til at Hero har rettet opp en god del av feilene, og at hun nå ikke finner brudd på helsevernloven som gjør at stedet må stenges.

UDI anslo tidligere denne uken at 60.000 ukrainske flyktninger kan søke asyl i Norge i løpet av få uker. Den siste uken er det registrert mellom 257 og 512 søknader om beskyttelse daglig.

– Vi fyller opp ett asylmottak hver dag nå, sier UDI-direktør Fløtre.

Mange av mottakene har en kapasitet på mellom 200 og 300 plasser.

Digital skole med ukrainske medelever

– Da vi kom hit, var det forferdelig her, sier Zhanna Lazoryshyn.

Trebarnsmoren har reist fra Ukraina med en ettåring, en sønn på fire og datteren Nastia på 11.

SPRÅKMEKTIG: Elleveåringen Nastia er Zhannas eldste barn. Hun har digitale skoletimer med lærere og medelever på mange forskjellige steder.

Zhanna, som er leder for kundeservice i et stort selskap i reiselivsbransjen, pakkes inn i tepper av de andre kvinnene der hun står i shorts og t-skjorte.

Datteren på elleve snakker flytende engelsk og lærer også fransk på skolen. Hun lærer spansk av en privatlærer.

Nastia og klassekameratene fra Kyiv går fortsatt på skolen. Barna og lærerne er spredt i flere land, men skolen holdes i gang digitalt.

– Mange lærere er fortsatt i Kyiv, en er kanskje i Polen. Noen av klassekameratene mine er i Kyiv, noen er vest i Ukraina, noen er i Polen, noen i Tyskland. I dag har jeg hatt to skoletimer på rommet vårt og en time her, sier 11-åringen som VG møter i oppholdsrommet i et av byggene.

På Facebook har Zhanna postet bilder av et helt normalt, lykkelig familieliv i en europeisk storby. Nå er det plutselig krig og ingenting er normalt.

Hjelpere fra Drammen

HJELPER FLYKTNINGER: Roman og Yulia fra Drammen hjelper flyktningene gjennom organisasjonen Drammen hjelper ukrainske flyktninger. Her kommer de med et lass frukt, mat og hygieneartikler til flyktningene på Hvalsmoen.

Sammen med flyktningene, er ekteparet Roman og Yulia fra gruppen «Drammen hjelper ukrainske flyktninger».

De har bilen full av frukt, matvarer og artikler som barn og voksne trenger.

Hjelperne har også skaffet kjøleskap som spesielt mødre med små barn trenger.

Roman og Yulia, som selv kommer fra Russland, er svært kritiske til forholdene flyktningene tilbys.

De beskriver at det er for lite mat, at det er skittent og nedslitt med synlig mugg og skitt flere steder. De mener også at sikkerheten er for dårlig for kvinner og barn.

Har stått tomt

NEDLAGT: Her har på Hvalsmoen har det vært militærleir i mange år. Så ble det asylmottak i 2015. Det bodde syrerer og afghanerer for inntil to år siden. Nå er de slitte byggene i mottaket gjenåpnet for ukrainere.

Asylmottaket Hvalsmoen bærer preg av å ha vært ubebodd i to år. Her bodde syrere og afghanere i den forrige flyktningbølgen i 2015. Siste flyktning forlot stedet for et par år siden, og siden har bygningene stått tomme.

Zhanna og de andre kvinnene håper oppholdet på Hvalsmoen blir kortest mulig.

Direktør Vidar Torheim i Hero Mottak sier til VG at han tror det kan ta en måned, kanskje to før de kan bosettes i en kommune.

Han er enig med kvinnene i at standarden er lav.

– Vi har levert for dårlig. Det beklager vi. Det skal ikke være skittent og muggent på våre mottak. Vi skal levere akseptable boforhold. Vi tar tak i det og ordner opp, sier Torheim.

Sjef: Administrerende direktør Vidar Torheim i Hero.

Torheim i Hero sier at det jobbes intenst for å rette opp ting som ikke fungerer.

– Når behovet er så stort, hva har man da å ta av? Blir det enda større press enn det er nå, er det kanskje bedre å bo på Hvalsmoen enn i en idrettshall , sier han.

– Kan det bli så fullt at man må begynne med innlosjering i haller?

– Det kan det. Men vi har mer å hente i en tredje utlysningsrunde. Vi jakter ikke plasser. Vi har flere anlegg tilgjengelig, sier Torheim.

Lovendring kan forsinke

Alle ukrainerne på Hvalsmoen har først bodd på et hotell nær Oslo, før de ble registrert som asylsøkere på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. Der har de også gjennomført helsesjekk. Ukrainere får kollektiv beskyttelse.

10.753 ukrainere har så langt søkt om beskyttelse i Norge. 4702 av søknadene er per søndag innvilget.

BOSETTES: Zhanna fra Kyiv leder kundeservice i et stort selskap innen reiseliv. Hun vil ut av mottak og inn i en kommune med sine tre barn. Ektemannen er fortsatt i Ukraina.

Det kan ta tid før ukrainerne kan flytte til en kommune: Justisdepartementet sendte rett før påske ut en høring om lovendringer knyttet til ankomsten av mange flyktninger med rett til kollektiv beskyttelse.

I høringsnotatet foreslår departementet midlertidige endringer i plan- og bygningsloven, integreringsloven, barnevernloven, opplæringslova, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås også enkelte forskriftsendringer.

Alle endringer er knyttet til at mange tusen flyktninger skal bosettes i kommunene. Høringsfristen er 12.april. Men Stortinget har påskeferie og lovendringene må vedtas før flyktningene kan fordeles på kommunene.