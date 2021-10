Politimann truffet av pil og bue: − Jeg har en pil i ryggen

Politimannen Rigoberto Villarroel (48) var ikke på jobb, men grep likevel inn da Espen Andersen Bråthen skjøt med pil og bue på Coop-butikken.

Med politikolleger på øret ble truffet med pil i ryggen, men fortsatte å hjelpe med evakuering og holde øyekontakt med gjerningsmannen.

Til Politiforum forteller han hvordan det hele startet:

Utenfor butikken ble han møtt av en stresset dame som fortalte hva som skjedde inne i butikken. Deretter ringer han rett til politipatruljen og sier at han har fått melding om at noen skyter med pil, og at han går inn for å se hva som skjer.

Inne i butikken møtte han raskt på Bråthen:

– Der står han. Med en bue i hånda, og ser rett på meg. Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen. Jeg snakker fortsatt i telefonen med patruljen, og jeg sier «Han traff meg». Hun spør meg hva det er jeg sier, og jeg sier «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå». Da hører jeg at hun kaster seg i sambandet og sier «politimann skutt med pil og bue i ryggen». Jeg har ikke vondt i det hele tatt, men jeg vil ikke bevege armen, og fortsetter å holde den og telefonen opp mot hodet, sier han.

– Jeg kjente ingen smerte, jeg tenkte bare på at jeg måtte komme meg vekk og løp til bakdøren av butikken mot garasjen. Så handlet jeg etter det vi er trent opp til, ikke å slippe gjerningspersonen av syne, sier han i et intervju med Amedia-avisene Laagendalsposten, Nettavisen og Drammens Tidende.

Villarroel meldte deretter inn til patruljen han hadde på tråden, om at han var truffet. I de hektiske minuttene ble den dramatiske meldingen også videreformidlet på politisambandet. «En av deres egne var blitt truffet», var budskapet.

Den første politipatruljen kom til stedet og fikk kontakt med Bråthen seks minutter etter den første meldingen til sentralen. Verneutstyret har de latt ligge i bilen for å gå rett i aksjon. Da de ble beskutt, trakk de seg tilbake. Siden mistet de ham av syne. Bråthen rømte, og endte opp med å drepe fem personer.

Politimannen visste ikke umiddelbart at han ble truffet av en pil i baksiden av skulderen. Senere skulle det vise seg at den var gått ni centimeter inn i kroppen.

Til Nettavisen forteller han at han først ble fraktet til legevakten i Kongsberg før turen gikk opp på sykehuset:

– Jeg så det i ansiktet til helsepersonellet at her hadde det skjedd noe virkelig, virkelig ille og jeg fikk frysninger. Men de tok seg av meg og til tross for sjokket med at flere var drept, følte jeg meg trygg. De var alle virkelige helter i mine øyne.

Da han til slutt kom til Drammen sykehus kunne legene konstatere at pilen ikke hadde truffet noen vitale organer. Han ble skrevet ut torsdag, og er i første omgang sykmeldt i to uker.

Eks-samboer siktet på av Bråthen

VG har tidligere denne uken snakket med Villarroels tidligere samboer, Joanne McGregor som også havnet midt i dramaet.

Mens hun hjelper en skadet kvinne utenfor butikken, braser døren til nødutgangen på Coop-butikken opp bare tre-fire meter foran henne. En kraftig mann kommer hoppende ut og ser seg rundt:

– Jeg skjønte med en gang at det var gjerningsmannen. Han så spesiell ut, med en bue på ryggen. Det var helt surrealistisk.

– Jeg visste ikke noe da, men senere fikk jeg vite at han skulle hjelpe en som hadde vært i butikken og som hadde blitt skutt på, fortalte McGregor til VG.