GRATULERES: Emilie Enger Mehl startet dagen med ny jobb og blomster. Så må hun rett på jobb og håndtere drapene på Kongsberg.

Mehl (28) blir tidenes yngste justisminister: Hylles av politiske motstandere

Emilie Enger Mehl (28) må håndtere drapene på Kongsberg på sin første dag på jobb. Hennes unge alder er ikke et problem, mener de politiske motstanderne hennes.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den yngste som kom ut på Slottsplassen torsdag, er Sps Emilie Enger Mehl (28), som blir justisminister.

Hun blir tidenes yngste justisminister og en av de yngste statsrådene noensinne.

– Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi har fått en visjonær og handlekraftig politiker, sa Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

En av de første sakene hun må håndtere er drapene på Kongsberg.

Høyres Peter Christian Frølich var justispolitisk talsperson for Høyre forrige stortingsperiode.

– Det er mye å innvende mot Sps justispolitikk, men alderen hennes bør være et ikke-tema. Dette kommer hun til å håndtere godt, skriver Frølich på Twitter.

STØRE, STØRRE, STØRST: Jonas Gahr Støre og hans nye regjering.

Seks justisministre

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) hadde seks faste justisministre og to justisminister-vikarer på åtte år.

To av justisministrene, Per-Willy Amundsen (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp), sier at Mehls unge alder ikke betyr noe.

– Alder, kjønn og alt slikt er underordnet. Det viktigste er at dyktige folk bekler de viktige rollene i samfunnet. Min erfaring med Emilie Enger Mehl er at hun er en dyktig dame, sier Amundsen.

Han sier at det er krevende å måtte håndtere drapene på Kongsberg på første dag, men han sier at hun har et godt embetsverk rundt seg.

– Hun er en erfaren politiker. Det er det viktigste, sier Tor Mikkel Wara.

Foto: Gorm Kallestad

– En moden ung dame

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen sender sine gratulasjoner til Mehl. Han sier de to har møttes og vekslet noen ord ved et par anledninger.

– Hun er 28 år og skal lede et tungt departement. Tror du det blir utfordrende?

– Det er klart det er en utfordring. Etter det jeg har sett av henne på talerstolen er hun en moden ung dame med pågangsmot. Det skulle ikke forbause meg om hun vil gjøre det bra.

– Har hun imponert deg på Stortinget?

– Ja, hun har vært offensiv og pågående. Det er ikke alltid jeg er enig med henne, men jeg ønsker henne lykke til, sier Hagen.

IMPONERT: Carl I. Hagen har gjort comeback på Stortinget.

Besta: – Bein i nesa!

Emilie Enger Mehl ble klokken 12.15 møtt på Slottsplassen av sin familie – blant dem en meget stolt bestemor, Lisbet Enger Müller.

– Det er ikke hver dag du får et barnebarn som blir justisminister, smilte Müller til VG, og la til:

– Det er en dame med bein i nesa!

Faren til Mehl, Eivind Mehl, var også stolt over datteren.

– Jeg er stolt og det er litt uvirkelig, sier Mehl, som sier datteren har en ballast og erfaringer som gjør at hun skal klare jobben godt - til tross for at hun bare er 28 år.

– Det er vel sånn med mange ting i livet at det skallet man har på utsiden sier ikke så mye om det du har inni deg.

PELLE: Jonas Gahr Støre fikk sitte i politibil i valgkampen.

Kritisk til politireformen

Mehl får ansvaret med å evaluere politireformen og opprette nye polititjenestesteder.

Ap og Sp skal ikke reversere reformen, men de skriver i Hurdalsplattformen at de skal evaluere den. Ap og Sp lover å opprette 20 nye tjenestesteder, og at dette arbeidet skal starte i 2022.

Mehl ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2017, og har permisjon fra en stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden. Hun er valgt inn fra Hedmark, og satt på fylkestinget der fra 2015 til 2017.

I 2015 vant Mehl første sesong av «Anno» på NRK, og hun er med i neste sesong av «Kompani Lauritzen» på TV 2.