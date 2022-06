Mens passkrise har vært en stor sak i Norge i vår, går leveransen av pass som normalt i vårt naboland Danmark.

Tar fem ganger så lang tid å lage det norske passet

Danmark har ingen passforsinkelser. Men så bruker også den danske leverandøren 5 dager på passproduksjonen, mens den norske bruker 24.

Thales, som produserer de norske passene, har gjentatte ganger pekt på global råvaremangel som grunnen til de store passforsinkelsene i år.

Og de får ikke ned produksjonstiden i juli likevel, slik de hadde håpet. Nå diskuteres det lager-løsninger, for å unngå at dette skjer igjen.

Norge: Mandag sto det 83.000 pass-søknader i kø. Bestiller du i dag, er forventet leveringstid seks uker. For produksjonstiden hos leverandøren Thales er ifølge politiet nå 24 dager, opp fra 5 dager.

Samtidig i Danmark: Ingen leveranseproblemer eller forsinkelser, bekrefter dansk politi overfor VG torsdag. Den danske pass-produsenten Idpeople har sagt de ikke har mangel på råvarer og at produksjonstiden hos dem er maks fem dager.

– Har dere noen anelse om hvorfor det er så stor forskjell?

– Vi har utfordret Thales på dette med leveranser på komponentene. Det er vanskelig å sammenligne direkte mellom ulike land og aktører, for det brukes ulike materialer og leverandører, så detaljene har ikke vi så god oversikt på, svarer avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Tenkte ikke på å sikre råvarer i forkant

På høsten i fjor så det norske politiet at rekordmange hadde utgåtte pass - og ventet en stor økning i etterspørselen i vår.

Idpeople, som produserer det danske passet i samarbeid med tyske Veridos, sier de har sikret seg komponentene de trenger for å produsere det danske passet. Og at den økte etterspørselen etter pandemien var «enkel matte».

– Hvorfor det egentlig er så stor forskjell på Idpeople og Thales kan jeg egentlig ikke svare på, sier Vandvik til VG.

– Men dere har stilt dere selv - og Thales - det spørsmålet?

– Ja, er svaret.

Om de Thales hadde nok varer på lager, var ifølge Vandvik ikke et spørsmål tidligere.

– Avtalen med Thales regulerer at de skal levere pass med riktig kvalitet til riktig tid. Og vi har ikke stilt detaljerte krav til hvordan de skal løse det, herunder bruk av lager, sier Vandvik i Politidirektoratet.

– Det vi har gjort, er å ta det opp med Thales nå, om mulig bruk av lager og andre tiltak for å unngå fremtidige utfordringer. Men dette tenkte vi ikke på i forkant, dette med lager, fra vår side, sier den norske politi-toppen.

Thales ut mot å sammenligne pass-prosjekt

På spørsmål om hvorfor de ikke har klart å unngå forsinkelser slik den danske leverandøren, svarer Thales:

– Vi kan ikke sammenligne ulike lands leveringsforsinkelser fordi volum på etterspørselen og pass- typene er forskjellige. Derfor vil vi oppfordre til mer forsiktighet på å sammenligne pass-prosjekt, da dette kan skape snarveier som undervurderer den totale kompleksiteten i hvert prosjekt, skriver kommunikasjonsrådgiver Vanessa Viala i Thales i en e-post.

De trekker frem at hvert pass er forskjellig - og utfordringene ulike. På onsdag var norske pass som ble bestilt 13. mai i år ferdigstilt.

– Det er viktig å bemerke at mens databrikker kan bli brukt for ulike kunder, er de fleste andre komponentene spesifikke for hver kunde, sier Thales.

VAR FEM DAGER: Politidirektoratet sier at den lange køen av søknader trekker opp ventetiden. «Før vi fikk dette etterslepet av søknader tidligere i vår, var den ordinære tiden for å fylle ut passboken fem dager i Norge også», påpeker Kjetil Havn i Politidirektoratet. «Grunnen til at vi er på 24 dager, er det ligger en lang kø med etterslep og vi prioriterer de som har søkt først», sier han.

Venter ingen bedring fremover

I slutten av mars sa Thales ifølge Vandvik at de «trodde leveransene ville ta seg opp litt i juli og august.

I en rapport skriver Politidirektoratet at det ikke kan forventes en særlig bedring i leveransesituasjonen fra Thales i juli likevel, «slik vi tidligere ble forespeilet».

Forventningen er derfor at det fortsatt vil ta seks uker å få et pass i tiden fremover. Og at man først kan være tilbake til normalen i oktober/november.