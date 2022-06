SOMMER-TRAFIKK: Bildet er tatt på Oslo Lufthavn fredag 24 juni.

Lockouten påvirker: − Vil bety kanselleringer

199 flyginger ble søndag innstilt, viser VGs oversikt. I løpet av mandagen er det allerede meldt om 123.

I flere uker har det vært uenighet mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart, hvor sistnevnte tirsdag kveld gikk ut og varslet lockout.

Natt til søndag trådde lockouten i kraft, noe som innebærer at de flyteknikerne som ikke allerede er tatt ut i streik vil få arbeidsforbud.

450 flyteknikere får dermed ikke gå på jobb.

Flere flyselskaper blir nå påvirket av trafikk-kaoset, og det meldes om flere innstilte reiser i tiden fremover.

– Prøver så godt vi kan

I løpet av søndagen har selskapet Widerøe hatt 159 innstilte flyginger, og ifølge VGs flyspesial har de allerede innstilt 104 flyginger mandag.

– Vi prøver så godt det lar seg gjøre å gjennomføre flyginger både mellom strekninger som for eksempel Bergen og Tromsø, men også utenlandsflyginger, forteller Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe søndag kveld.

LOCKOUT: Flyteknikerstreiken startet sist lørdag og har allerede ført til flere kansellerte flyreiser.

– Kan vi forvente oss flere kanselleringer?

– Så lenge det er aksjon og ingen løsning vil det bli flere, så gjenstår det å se hvor mange, sier hun.

Widerøe har avsluttet alle flyginger på kortbanenettet ut dagen søndag, og frem til kl. 12 mandags formiddag. Disse flyene vil stå på bakken til aksjonen er avblåst, forteller Solli.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Widerøe vil kontakte passasjerer fortløpende når de ser at de vil bli rammet av kanselleringene.

– Ikke ta kontakt med oss, vi tar kontakt med deg, sier Solli.

Widerøe-kunder som får flyavgangen sin innstilt, vil ikke lenger få ombooking eller alternativ transport. De får heller ikke dekket mat og overnatting. Ifølge Solli har Widerøe-kundene nå kun rett på refusjon av flybilletten.

– Vi har ikke lenger anledning til å ombooke, tilby alternativ transport, måltid og overnatting, sier hun til Bergens Tidene søndag.

– Det er nesten umulig å finne plasser

Ifølge VGs oversikt over flysituasjonen i Norge og i verden, har SAS søndag innstilt 21 flyginger, hvor 16 av dem var utenlands og fem var innenlands.

Mandag er det så langt innstilt 17 flyginger, hvor ti er utenlands og syv er innenlands.

Ifølge Lars Wegelstorp Andersen, pressetalsmann i SAS, er imidlertid ikke dette lockoutens fortjeneste:

– Vi har ikke hatt noen avlysninger på grunn av lockouten, men på grunn av andre årsaker.

Han påpeker imidlertid at de er mer sårbare nå i forhold til ikke planlagte hendelser som kan oppstå.

Hos SAS forsøker de å ombooke passasjerer ved innstilte avganger, men det er ikke alltid mulig.

– Det er nesten umulig å finne plasser. Vi forsøker så langt det er mulig, men det er langt ifra alle vi klarer å booke om, sier Wigelstorp Andersen i SAS til E24 søndag.

Han påpeker at de aller fleste europeiske flyene allerede er fulle i sommer.

SÅRBAR: Flyselskapet er mer sårbart etter at lockouten trådde i kraft.

Norwegian hadde søndag fem innstilte flyginger ifølge VGs oversikt, hvor fire var utenlands og en var innenlands. Mandag er det innstilt to utenlandsflyginger.

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Jørnholm, forteller at flyselskapet søndag har hatt tre kanselleringer på grunn av lockouten.

– Det er klart at dersom konflikten fortsetter vil det komme konsekvenser, og det vil bety kanselleringer, sier Jørnholm.

De som blir berørt av kansellerte flygninger, vil få direkte beskjed av Norwegian, enten på sms eller e-post.

– Hører man ingenting kan man dra til flyplassen med forventninger om at flyet går som planlagt, forteller han.

Mandag er det planlagt to kanselleringer, og Jørnholm forteller at de allerede er i gang med å sjekke ut hvordan de kan gjøre om for passasjerene.

– Dersom det gjelder din avgang vil du få direkte beskjed fra oss, sier han.

Advarer om tilgang på medisiner

Søndag sa riksmegler Carl Petter Martinsen til VG at han ikke har planer om å ta noe snarlig initiativ for å få partene til forhandlingsbordet igjen.

– De vet hvor de finner meg, sier Martinsen til VG søndag morgen.

Luftambulanseselskapet Babcock, som også omfattes av lockouten, sa tidligere søndag at de kun hadde én flytekniker på jobb. Selskapet drifter ambulanseflytjenesten på oppdrag for helseforetaket.

– Så langt påvirker ikke lockouten beredskapen. Den er som normalt, opplyser administrerende direktør Øycind Juell i helseforetaket Luftambulansetjenesten i en SMS til NTB.

NRK meldte imidlertid søndag kveld at flystreiken kan komme til å få konsekvenser for pasienter i hele landet, fordi den kan påvirke tilgangen på medisiner. Verst kan det gå ut over pasientene i Nord-Norge.

– Livsviktige diagnoser og behandling står i fare, sa direktør i IFE Radiofarmasi, Erik Flatmark til kanalen.

Flykonflikten går også utover pasienter som ikke klarer å komme seg til behandling.

– Mandag morgen er det bestilt 86 flyreiser med Widerøe til sykehus i Finnmark som ikke kan gjennomføres, sier medisinsk ansvarlig Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset til NRK.