SEILER VIDERE: Kontreadmiral Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret er halvveis på listen over nødvendige endringer som skal gjennomføres etter «Helge Ingstad»-forliset. Her er han på broen på søsterskipet «Fridtjof Nansen». Foto: Gabriel Aas Skålevik

Sjøforsvaret etter Ingstad-forliset: Situasjonen var helt ekstrem

HAAKONSVERN (VG) To og et halvt år etter at fregatten «Helge Ingstad» forliste, jobber Sjøforsvaret fortsatt med å bedre sikkerheten og interne rutiner. Toppsjefen for Sjøforsvaret mener at noe av kritikken har vært unyansert.



Av Alf Bjarne Johnsen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ulykken med KNM «Helge Ingstad» skulle aldri ha skjedd, sier kontreadmiral Rune Andersen til VG.

Nå arbeider Sjøforsvaret seg gjennom en liste med 52 sikkerhetstilrådinger, fra Statens havarikommisjon, fra en ekstern revisjon og fra etatens egen gjennomgang.

– Men når ulykken først skjedde, var situasjonen helt ekstrem og ut over det fartøyet var bygget for å kunne tåle, sier Andersen nå.

– Om bord hadde de 10 minutter før fartøyet gikk på grunn. Folk var savnet, det var stummende mørkt, og det luktet bensin mens høyspentkabler gnistret. Likevel gikk mannskapet i havari-modus. Førstehjelpsstasjonene ble bemannet, de iverksatte søk og de forberedte lensing. De jobbet i 30 minutter for å berge liv og verdier, før de vurderte at stabiliteten ikke var tilstrekkelig til at fartøyet kunne berges, og de evakuerte.

Spesial: Krigskipet som krasjet og sank

HUGGES OPP: Vraket av KNM Helge Ingstad, fotografert i mai ved Hanøytangen utenfor Bergen. Her skal skipsvraket hugges opp. Foto: Marit Hommedal, NTB

– Har kritikken vært urettferdig?

– Nei, men noe har vært unyansert. Det er gjort en grundig jobb med å analysere ulykken og vi tar alle sikkerhetstilrådingene veldig alvorlig. Vi var opptatt av at Statens havarikommisjon måtte beskrive den ekstreme situasjonen som besetningen sto i. Skaden var veldig stor. Noe av det var så ekstremt at det er vanskelig å trene realistisk på.

Se hvordan KNM Helge Ingstad kolliderte:

Halvveis

Natt til 8. november 2018 var Rune Andersen sjef for Marinen. I fjor høst ble han forfremmet til kontreadmiral og utnevnt til sjef for hele Sjøforsvaret.

VG har bedt 52-åringen gjøre opp status, to og et halvt år etter Ingstad-forliset:

– Vi er omtrent halvveis med å gjennomføre tilrådningene. Min viktigste jobb er å trekke ut lærdommer som kan få varig effekt. Det må vi gjøre, samtidig som fregattene fortsetter å seile, i en endret og mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon, sier Andersen.

– Hva er den viktigste endringen?

– Terskelen for å si stopp er lavere. Oppstår det feil eller en uforutsigbar situasjon, så setter vi foten ned og går til kai om nødvendig. Det kan være en teknisk feil, eller mangel på bemanning i kritiske funksjoner. Vi er i fred. Da skal sikkerheten alltid settes først. Men vi er en militær organisasjon, derfor må vi også trene realistisk på krig, også når forutsetningene forverres, sier Andersen.

Manglet erfaring

I den første rapporten fra havarikommisjonen kom det fram at Sjøforsvaret manglet erfarne navigatører på broen. Ulykkesnatten på KNM «Helge Ingstad» var den ansvarshavende en vaktsjef med begrenset erfaring. Han var også opptatt med opplæring på broen.

AIS-systemet, som identifiserer fartøyet for andre skip i området, var avslått.

– Siden 2014 har det vært nødvendig å få opp kapasiteten på sjømilitær krigføring. Det er den samme gruppen offiserer, fra operativ linje på Sjøkrigsskolen, som skal navigere fartøyene og lede operasjoner. Nå måtte vi erkjenne at folk forlot stillingene som navigatører for raskt. Denne natten var det en med lav erfaring som fikk mye ansvar, både for navigasjon og opplæring. Dette er endret nå. Målet er å få fram mer erfarne navigatører, forklarer Andersen.

– Og nå seiler fregattene alltid med AIS på?

– Nei. Vi har behov for å bevege oss uten alltid å bli sett eller kartlagt. Men fartøyene seiler oftere med AIS på. I tillegg har trafikksentralene fått tilgang til «Warship», en kryptografert AIS hvor bare marinefartøyer kan «se» hverandre.

les også Norsk fregatt skal patruljere med amerikansk hangarskip

FORSTERKET LUKE: Sjøforsvaret sveiset igjen den aktre luken på fregattene etter «Helge Ingstad»-havariet. Nå er luken forsterket og søsterskipet «Fridtjof Nansen» kan ta den i bruk igjen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Sendt til kai

I januar i år ble alle de fire gjenværende fregattene beordret til kai på Haakonsvern. Sjøforsvarets ledelse hadde fått innsyn i havarikommisjonens foreløpige delrapport to. Rapporten beskrev luker som ikke holdt mål de de kom under vann, og en rekke andre nye sikkerhetstilrådinger. hule propellakslinger og som påvirket stabiliteten etter forliset, og som måtte tettes igjen.

Det mest synlige endringen var på den store luken helt akter i fartøyet, under helikopterdekket, som brukes til å heise ut og inn en stor ubåt-sonar.

Tester på vraket etter «Helge Ingstad» viste at denne og andre luker ikke motsto trykket da området kom under vann. Som et akutt tiltak ble luken sveiset igjen. I samarbeid med klassifiseringsselskapet DNV GL (kjent som Veritas) er det nå montert en rekke bolter på luken slik at den skal motstå vann-presset.

PÅ INNSIDEN: En rekke nye bolter skal sikre at akterluken på fregattene ikke gir etter for ytre trykk dersom fartøyet skulle springe lekk. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Avdekke svakheter

Søsterskipet «Fridtjof Nansen» har fått denne nye løsningen. Om kort tid skal denne fregatten seile over Atlanteren og slutte seg til USAs sjette flåte, hvor «Fridtjof Nansen» skal inngå fram til våren 2022. Sammen skal de patruljere i Atlanteren og Middelhavet.

– Fregattene er saumfart for å avdekke svakheter. Knapt noen fartøyer har gjennomgått så nitide undersøkelser. Noe er ordnet, andre forbedringer skal tas når fartøyene kommer inn på hovedvedlikehold, sier Andersen.

Se video: Her synker KNM «Helge Ingstad».

Fortsatt mistenkt

To og et halvt år etter forliset er ikke det juridiske ansvaret avklart. Fire personer – vaktsjefen på «Helge Ingstad», losen og kapteinen om bord på «TS Sola» og vakthavende på trafikksentralen har fortsatt status som mistenkte.

Spørsmålet om strafferettslig ansvar er nå til vurdering hos Riksadvokaten, som ikke kan svare VG på når påtaleavgjørelse kan foreligge.

– Det er klart at tiden som går uten avklaring er en belastning for de involverte og for hele Sjøforsvaret. Men jeg kan ikke påvirke det. Helt siden 8. november 2018 har jeg hatt som mitt hovedmål å ta vare på folkene våre. Vaktsjefen jobber fortsatt hos oss. Han er en dyktig offiser, sier Andersen.

Det varslede søksmålet mot DNV GL, med krav om 15 milliarder kroner, er imidlertid trukket. Forsvarsdepartementet ville holde selskapet ansvarlig for ikke å ha oppdaget de hule propellakslingene. Da havarikommisjonen avviste dette som årsak til at fartøyet havarerte, ble søksmålet trukket.

UAVKLART ANSVAR: Fire personer har fortsatt status som mistenkt etter «Helge Ingstad»-havariet. Ifølge Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret, er tiden som går uten avklaring, en belastning for de involverte og for hele Sjøforsvaret. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Stenger luker

KNM «Helge Ingstad» sank etter havariet. Ifølge havarikommisjonen kunne det vært unngått om mannskapet hadde stengt kritiske luker om bord før evakueringen.

– Med mange stengte luker tar det lengre tid å ta seg gjennom fartøyet. Men vi stenger rutinemessig flere luker nå, sier Andersen.

Fregattene har fire autonome seksjoner som kan stenges av hver for seg.

– Vår havariprosedyre er å gå aktivt inn og bekjempe skaden, enten det er en brann eller en lekkasje. Nå har vi lært mye om ekstreme skader. Da kan det være tilfeller hvor besetningen vurderer å stenge av i stedet for å bekjempe, for å holde fartøyet flytende. Så vi finner stadig forhold vi kan forbedre, sier han.

Andersen legger ikke skjul på at Sjøforsvaret har fått flere arbeidsoppgaver som nå må fordeles på bare fire fregatter.

Bakgrunnen er ikke minst Russlands kraftige opprusting i nordområdene. For Sjøforsvaret betyr det mer patruljering i nord, og flere øvelser.

– Vi har ett fartøy mindre å fordele oppgavene på. Men vi har opprettholdt antallet besetninger og den samme tilstedeværelsen som før, sier Andersen.

Kort erfaring

Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, sier at sjefen for Sjøforsvaret har gjort mye bra og riktig for fregatt-mannskapene og sikkerheten i årene etter forliset – på de områdene som Marinen selv kan påvirke.

– Men noe av det underliggende problemet er utfordringen med å beholde folk i Forsvaret permanent. Rapportene pekte på kort erfaring blant navigatørene. Ansvaret for lønn og arbeidsforhold ligger hos regjeringen og i Stortinget, sier Bongo.

PS: Marinen har nå utlyst en ny stilling som ivaretagelseskoordinator. Andersen sier at de ønsker å bedre forholdet mellom Sjøforsvaret og pårørende til sjøfolkene:

– Vi krever mye av dem, og vi ønsker å styrke kontakten med familiene. Våre mannskaper er borte fra hjemmet om lag 120 dager i året. Jeg tror vi er det største «rederiet» som baserer seg på kun norske sjøfolk, og det blir stadig viktigere å bidra til at en slik jobb kan kombineres med familieliv og andre forpliktelser hjemme, sier Rune Andersen.

Se video: Dette skjedde når KNM Helge Ingstad sank.