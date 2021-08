VALGKAMP: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsministerkandidat for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre besøkte Kirkenes onsdag. Foto: Naina Helén Jåma / VG

LO-lederen om rødgrønt kaos: − Vi vet hva vi vil ha

KIRKENES (VG): LO-sjef Peggy Hessen Følsvik ville foretrukket et mer samlet rødgrønt alternativ før valget. SV og Sp har kranglet for åpne mikrofoner de siste ukene. – Tar oppmerksomhet fra de viktige sakene, sier Følsvik til VG.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Om under 40 dager kan Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV danne flertallsregjering, dersom de vinner valget. Arbeiderpartiet er tydelige på at de ønsker å danne regjering med både Sp og SV, mens Senterpartiet har vært tydelige på at de helst kun vil styre med Ap.

Det har ikke falt i god jord hos SV.

Nå sier LO-sjef Peggy Hessen Følsvik at de helst ville ønsket seg et samlet rødgrønt alternativ.

– Vi kunne godt tenkt oss at vi hadde en mer felles tilnærming slik vi hadde før valget i 2005. Våre medlemmer satt pris på det, men nå har partiene valgt å gjøre dette på en annen måte, og det må vi bare respektere. Vi skal gjøre vårt for at det er sakene som blir diskutert og ikke alternativene etter 13. september. Det er det velgerne som avgjør, sier hun på stand i Kirkenes.

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Naina Helen Jaama

– Ikke heldig

Hun mener Vedums og Senterpartiets utspill om SV får være noe Senterpartiet får snakke om selv.

– Vi vet hva vi vil ha, og velgerne får avgjøre på valgdagen. Vårt mål er ei rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV, med Ap i spissen og Jonas som statsminister, sier hun.

Følsvik sier de aller helst ønsker å snakke om de politiske spørsmålene og sakene som er viktige for LO-medlemmene, og løfte frem arbeidslivssaker.

– Vi er her for å snakke om hvor viktig næringsliv og en grønn bærekraftig industri blir fremover, og Finnmark og Nord-Norges rolle i det. Alt som tar fokuset vekk fra de viktige sakene synes vi ikke er heldig, men partiene driver sin egen valgkamp og vi blander oss ikke opp i det. Vi bruker alle anledninger på å sette saker som våre medlemmer er opptatt av på dagsorden, sier Følsvik.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Onsdag var også Ap-leder Jonas Gahr Støre på plass i Troms. Han har vært tydelig på at Ap ønsker en rødgrønn regjering med Sp og SV.

LO-lederen sier hun ville foretrukket en mer samlet rødgrønn side en den splittede situasjonen som er nå, og mer som det var i 2005. Er du enig i det?

– Vi er enige om hovedretningen i politikken, et krafttak for arbeid, en styrket velferdsstat og klimakutt gjennom nye grønne jobber. Og LO har i likhet med oss vært tydelige på at de mener en rødgrønn regjering er best for arbeidsfolk. Det er jeg helt enig i.

– Hun mener debatten tar vekk oppmerksomhet fra viktigere saker. Mener du Sp og SV burde ha færre utspill rundt denne saken, eller fokusert mer på en samlet rødgrønn side?

Jeg er enig i at slike debatter om regjeringssamarbeid ofte fortrenger det folk flest er opptatt av. Derfor prøver jeg å heller bruke tida på Norges viktige politiske utfordringer framover, sier Ap-lederen.