KLORLUKT: Området rundt anlegget er stengt av med politisperringer og det lukter klor nede ved vannet. Servicefartøyet FDA Astri bistår i arbeidet. Foto: Naina Helen Jaama

Stort klorutslipp i Alta: 96.000 laks er døde

SIMANES (VG/ALTAPOSTEN): 15.000 liter klor havnet rett i vannet ved et lakseslakteri.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Konsekvensen: 96.000 oppdrettslaks, som utgjør drøyt 430 tonn fisk, døde. Brannvesenet sier de ikke får gjort noe for å samle opp kloret. Nå er spørsmålet hvordan dette påvirker miljøet i fjorden.

– Dette er en meget uheldig sak. Dette skal ikke skje, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) til VG.







– Vi vet at dette får konsekvenser for det området, men så vet vi ikke omfanget, hva det har å si for dyrelivet rundt anlegget og hvordan det vil påvirke sjøarealet rundt, sier Alta-ordføreren.

Klorutslippet kom fra Grieg Seafoods slakteri på Simanes i Alta:

Må undersøke miljøpåvirkningen

I normal drift brukes klor til å desinfisere prosesseringsvannet på slakteriet, påpeker Grieg Seafoods. Men så har det altså lekket ut i ventemerdene som ligger i vannet rett utenfor.

– Vi har ennå ikke fullstendig oversikt over hvordan lekkasjen har påvirket miljøet i fjorden. Grieg Seafood Finnmark har engasjert Akvaplan Niva til å gjøre en uavhengig undersøkelse av miljøpåvirkningen, blant annet gjennom bunnprøver rundt slakteriet, skriver amfunnskontakt Roger Pedersen i selskapet i en pressemelding.

– Klor fortynnes raskt og brytes raskt ned i vann, og ut fra det vi vet i dag vil lekkasjen ha hatt en kortvarig, akutt effekt på organismer som var rundt slakteriet da hendelsen skjedde. Miljøundersøkelsen, som er ventet å ta noen dager, vil gi endelig svar,, påpeker han.

Her ser du ventemerdene, rett utenfor slakteriet:

Hva er ventemerder? Et tradisjonelt fiskeoppdrettsanlegg består av flytende ringer i havet med nettkurver (merder) under. Fisken svømmer altså i en slags nettbolle i havet. I tillegg brukes gjerne ventemerder, eller slaktemerder, av oppdrettsanlegg for å lagre fisken utenfor slakteriene. Vis mer

Brannvesenet påpekte at de ikke kunne få kloret opp av vannet, slik man for eksempel prøver ved oljesøl.

– Det er ikke noe mer vi kan gjøre. Klor sprer seg veldig lett i vann, så det er ikke noe vi kan gjøre for å samle det opp. Vi har ikke lagt ut noen lenser eller noe slikt, sa vaktleder Jørn Eriksen ved 110-sentralen da brannvesenet forlot stedet tirsdag formiddag.

– Ser alvorlig på denne typen utslipp

Kystverket opplyser at de vil be Grieg Seafoods om en redegjørelse av de miljømessige konsekvensene av utslippet, og deretter se om det er nødvendig å starte en undersøkelse. Statsforvalteren i Troms og Finnmark bidrar med rådgivning.

– På generelt grunnlag ser vi alvorlig på denne typen utslipp. Klor er giftig for vannlevende organismer og har en akutt toksisk effekt. I dette tilfellet har det medført at 460 tonn oppdrettsfisk (siste anslag er 430 tonn journ. anm.) har dødd, skriver seksjonsleder Anne Fløgstad Smeland ved statsforvalteren i en e-post.

– Utslippet vil imidlertid fortynnes i vannmassene i fjorden. Når konsentrasjonen avtar vil den akutte toksiske effekten også avta. De samlete miljøeffektene vil derfor ikke kunne avklares før mer informasjon i saken er innhentet, påpeker de.