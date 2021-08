NU KÖR VI: Erna Solberg har ikke tenkt å la Høyre i Finnmark stupe på målingene uten kamp.

Erna om Høyres verste fylke: − Har hatt en fantastisk utvikling

ALTA/FINNMARKSVIDDA: I Finnmark ligger Høyre an til å bli forbigått av en bygdeliste. Men sittende på en ATV på Finnmarksvidda, insisterer Erna Solberg på at det befolkningen lengst nord trenger er enda mer Høyre-politikk.

Publisert: Nå nettopp

– Dere er klar over at jeg knapt har kjørt bil på åtte år?

Erna Solberg sender noen blikk til PST og sin statssekretær Peder W. Egseth, men ingen ser ut til å mene at det er en dårlig idé å slippe statsministeren løs på sin egen ATV, opp mot Finnmarksvidda.

Tvert imot.

De ellers så gravalvorlige PST-vaktene som vokter statsministerens liv døgnet rundt, har fått et oppspilt drag over fjesene, i det de setter seg på en av de svære firehjulingene.

– Min søster hadde motorsykkel. Jeg lente meg feil vei når jeg fikk sitte på med henne, så hun slo fast at jeg ikke var noe til eksosrype, forteller statsministeren videre.

RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE: PST-vaktene til Solberg må kjøre på, for å rekke å holde seg nært nok statsministerlynet fra Bergen.

Suser av gårde

Solberg er på tur i Alta for å møte velgere og partifeller for å mane til kampglød i fylket hvor Høyre får sine aller dårligste målinger. Partiet var nede i 7,6 prosent oppslutning i Finnmark på VGs fylkesmåling sist uke – nesten en halvering av forrige valgresultat.

På et besøk innom en lokal turistoperatør legger statsministeren turen opp til Bæskades på Finnmarksvidda på firehjuling – etter hun har forsikret om at hun fremdeles har god kontroll på høyreregelen i trafikken.

Vel oppe på toppen, og etter at statsministeren har gitt klar beskjed til føreren av ATV-en foran om at det kjøres for sakte, tar hun innover seg den mektige Finnmarksvidda – uten et menneske i sikte:

– Du vet vi har fått mange velgere i Finnmark, når vi begynner å lete etter dem her oppe, sier Solberg selvironisk.

BEST PÅ BÆSKADES: «Ved gry, da vi kom på Bæskades, røk der et uveir opp.» Slik stater Nordahl Griegs dikt «Morgen over Finnmarksvidda». Men det eneste som røk opp under statsministerens besøk, var turtallet på Solbergs ATV. Uværet har Solberg måtte nøye seg med på målingene.

Høyre-lederen forteller at adrenalinnivået skøyt i været på ATV-en, men at hun klarte å beholde kontrollen:

– Det har vært hakket lettere å holde styr på denne enn Venstre, KrF og Frp, sier hun, og klapper på ATV-en.

– Du kjører jo som et råskinn, kommenterer turistoperatøren Gøril Monsen.

VÆR HILSET: Erna Solberg hilste på alle biler som kom imot, på vei opp og ned fra vidda

Utfordringer i Finnmark

Mens turen på ATV gikk rett oppover, har Høyres oppslutning i fylket gått motsatt vei.

Fra toppnoteringen på over 20 prosent på valgdagen i 2013, har det gått rakt ned til 14,4 i 2017, mens de nå må kjempe for tosifret oppslutning.

Som Solberg sier det selv:

– Dette er det fylket vi har hatt størst utfordringer i.

På en VG-måling er Høyre på størrelse med Rødt og den lokale sykehuslista «Pasientfokus», som jobber med kun én sak: Å få et akuttsykehus til Alta. I NRKs siste måling går bygdelista forbi Høyre.

– Jeg tenker at målingene er for dårlig for oss i Finnmark. Mye av debatten her har dreid seg om fylkeskommunen – noe ingen brydde seg om før regionreformen. Men nå har fylkeskommunen blitt et form for symbol. Jeg mener likevel vår politikk har bidratt til at det er blitt bedre å bo i Finnmark, sier hun bestemt.

Opptatt av desentralisering

Solberg forteller at hun har stor forståelse for at folk i Alta er opptatt av sykehus, fødetilbud og kvalitet i helsetjenestene.

Og selv om helsetilbudet i Alta har blitt forbedret de siste årene – vil ikke statsministeren kaste noen kjøttbein til de som vil ha akuttsykehus.

– Utfordringen her har alltid vært at man må se på Finnmark som helhet – og dekke de ytterste stedene best. Hvor langt er reisen for de i ytterkanten? Og langs kysten er et sykehus i Hammerfest viktigere enn i Alta.

– Dette handler om desentralisering. Alta har bedre og mer regelmessig flytilbud til Tromsø, hvor UNN ligger (Universitetssykehuset i Nord-Norge. journ.anm.)

Trøsten til Høyre i ei tung tid, er ifølge en av partiets strateger i nord, at partiet knapt mister noen velgere til bygdelista Pasientfokus ifølge målinger og bakgrunnstall:

– De velgerne mistet vi forrige valg, sier han med et skjevt smil.

KJØRER PÅ: Erna Solberg har flere ganger besøkt Finnmarksvidda – men denne gangen sto hun selv for transporten.

Lokker med nye arbeidsplasser

Selv om Solberg fastholder at Høyres oppskrift for Nord-Norge handler om private arbeidsplasser har hun ikke lyttet mindre til nordlendingens krav om statlige arbeidsplasser, enn at hun ikke kommer tomhendt.

Etter først å ha stoppet i Tromsø og drysset noen statlige arbeidsplasser i form av lokalisering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering til Tromsø, kunne hun friste altaværingene med et nytt arbeidskrimsenter – og vel 20 nye statlige arbeidsplasser.

– Er det slik Høyre skal berge oppslutningen i nord – å reise rundt med statlige arbeidsplasser i lomma?

– Nei. Hele vårt hovedbudskap er at vi skal legge til rette for flere jobber i privat sektor, sier hun før hun forklarer hvorfor det er en god idé med både forskningssenteret i Tromsø og arbeidskrim-senteret i Alta.

– Hvor mange kommuner besøker du på denne turen, hvor du ikke lover nye, statlige arbeidsplasser?

– Nå har jeg tidligere vært på lange reiser i nord uten å love en eneste statlig arbeidsplass. Men akkurat i dag var det litt tilfeldig at vi skal besøke to steder hvor vi faktisk kommer med flere statlige arbeidsplasser. Men jeg lovet ikke en eneste sist jeg var her, forsikrer hun.

KOMMER IKKE TOMHENDT: Erna Solberg fyrer opp de lokale Høyre-politikerne med lovnader om statlige arbeidsplasser – men først og fremst ved sin tilstedeværelse.

Private, ikke offentlige løsninger

Solberg trekker fram at Finnmark som en del av tiltakssonen har lavere personbeskatning, fritak for elavgift og fritak for arbeidsgiveravgift – noe som gir gode forutsetninger for å kunne etablere private arbeidsplasser i ulike næringer.

– Når folk betaler så lite skatt her, så skulle man jo tro at alle stemte Høyre?

– Men de tenker ikke over det, sant. Mange av virkemidlene i tiltakssonen er jo høyreorienterte, sier Solberg og legger til:

– Jeg må jo si: Det har vært en fantastisk utvikling i Finnmark. De har gått fra få til mange private arbeidsplasser. Utfordringen er nå mangel på arbeidskraft. Da må vår løsning være å utnytte de menneskelige ressursene som er her. Vi må sørge for å få ungdommen gjennom utdanning, sånn at ingen blir marginalisert i arbeidslivet.

MANER TIL KAMP: Solberg holder appell til Finnmark Høyre over et glass rødvin og en cola.

Samler rekkene

På restauranten Du Verden i Alta sentrum har Høyremedlemmer kommet langveis fra for å delta på treff.

Etter selfierunder og flammende lovord fra lokale helter i partiet, holder Solberg en appell hvor hun gjentar at hva Finnmark trenger er mer Høyre-politikk. Hun nevner også nye arbeidsplasser og minner om at regjeringen har styrket forsvaret i Finnmark – noen statlige stillinger her og.

– Før skulle man stoppe fienden i Nord-Troms. Nå skal vi forsvare Finnmark og, sier hun til begeistring for tilhørerne.

HAR SVARET: Anders Isak A. Oskal mener Erna Solberg er en divisjon over alle andre politikere. Han mener årsaken til at Høyre gjør det dårlig, er at andre farer med usannheter.

Oskal har løsningen

Anders Isak A. Oskal er Høyres førstekandidat til Sametinget for valgkretsen Ávjovári.

Han er sikker i sin sak på hvorfor ikke Høyre gjør det sterkere lengst nord.

– Nei, det er fordi det er mange usannheter ute og går om vår politikk. Men legg bare merke til når Erna møter sine politiske motstandere til debatt. Da setter hun dem på plass, en etter en. Hun er Norges best forberedte politiker.

– Hadde vi alle bare vært like godt forberedt på Høyrepolitikken som henne, også her lokalt, så skal du se at vi hadde gått rett til værs på målingene, er analysen til Oskal.

EXIT-AUSGANG-ERNA: Erna Solberg på vei til Alta fra Tromsø om bord på i Widerøe 924.

«Hæstkuk» fra Høyre

Vetle Langedal kommer garantert inn på Stortinget på direktemandat til høsten. I hvert fall hvis vi skal tro appellen til Erna Solberg. Ser vi heller på målingene, skal han gjøre en svær innsats om han i det hele tatt skal ha sjanser for å kapre et utjevningsmandat.

I Finnmark får man veldige ærlige tilbakemeldinger, forteller Langedahl. Han hadde på seg en blå Høyre-jakke da han tok taxi inn til Alta-sentrum. Den blå jakken fungerer som en rød klut for flere finnmarkinger – Langedahl forteller at han fikk så ørene flagret av taxisjåføren.

– Han var misfornøyd med regjeringens fiskeripolitikken, og ga sine ærlige tilbakemeldinger om meg, fiskeriministeren og partiet mitt

TYKKHUDET: Det er ikke bare den kjølige temperaturen i Finnmark som gjør at Vetle Langedahl har måtte lære seg å bli tykkhudet.

– Jeg vet ikke om alle glosene jeg fikk egner seg på trykk, men jeg fikk jo høre «jævla hæstkuk» og litt andre nordnorske adjektiver. Og det møter man til stadighet, og det er en del av språket her så det må man tåle. Det skarpe lynnet er noe av hva jeg liker best med Finnmark, sier han.

Han tror Ernas besøk til Finnmark kan være med å hente sårt tiltrengte velgere til partiet:

– Ja, det er klart. Og hun har jo med seg gode nyheter om arbeidsplasser, så det tror jeg har en del å si.