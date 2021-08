forrige

fullskjerm neste KAOSPILOT: – Han der kan å kjøre bil, sier Per Christian Håveødegård, sjefen for Vinstra Motorsportarena. Spørsmålet er om han har like god styring på de fire andre rødgrønne partiene. 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad

Støre om rødgrønt kaos: Det er ikke rødgrønt kaos

VINSTRA/DOVRE/OPPDAL/MOLDE/ÅLESUND (VG) Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg. Partileder Jonas Gahr Støre kan bli avhengig av Rødt og MDG. Likevel smiler han.

Publisert: Nå nettopp

Det lukter bensin og svidd gummi på Vinstra Motorsportarena. Han som kan bli Norges neste statsminister og et barn fyker av gårde i hver sin gokart.

– Nå ryker hele opplegget vårt hvis disse femåringene kjører fra ham, sier en lokal Ap-politiker.

– Det er helt greit at han ikke tar henne på yttern, sier en av Støres rådgivere.

Så gjør Ap-lederen nettopp det, han kjører forbi et barn.

– Det er en personlighetsbrist, sier rådgiveren.

Det har skjedd noe med Jonas Gahr Støre. Og det har skjedd noe med Arbeiderpartiet.

NÅDELØS: Jonas Gahr Støre gjør seg klar for å ta ledelsen.

– Du smiler for tiden. Går det bra nå?

– Det avgjøres 13. september. Jeg smiler fordi jeg møter mye interesse og stort engasjement. Det er en god følelse av å presentere tydelig politikk, å ha gode svar på de store spørsmålene om arbeid, velferd og klima, sier Støre og legger til:

– Og mottagelsen jeg får personlig av engasjerte folk gjør at jeg føler for å smile.

– Dette kan bli et av tidenes dårligste Ap-valg?

– Vi er ikke på valgdagen ennå, sier han og tar en lang pause.

– Jeg vil si at vil du ha et skifte til en Ap-regjering, så må du stemme Ap. Du kan ikke tenke at du kan stemme litt i ytterkantene av oss på den ene eller andre siden, hvis du vil ha en regjering ledet av Ap.

TRYGG STYRING: – Det var utrolig gøy, sier Støre. Her sammen med Per Christian Håveødegård, sjefen for Vinstra Motorsportarena.

– Det vi ser nå på venstresiden, der folk sier ja og nei til hverandre, og akkurat nå er det ikke noen som har lyst til å samarbeide som har flertall. Er det rødgrønt kaos?

– Nei. Det er partiene som profilerer politikken sin, og så blir de påvirket av meningsmålinger som varier, og så er alt fokus på vår side. Det skal vi takle. Høyresiden kan jo se seg selv i speilet. De har jo faktisk utelukket hverandre.

– Så det er ikke rødgrønt kaos?

– Nei, det er rødgrønn profilering av politikk, og det kan ta ulike former.

BALLSIKKER: Torstein Aanekre og Jonas Gahr Støre treffer begge kurven på Nordre Ål skole.

På VGs ferskeste partibarometer får Ap 24,9 prosent, 2,5 prosentpoeng ned fra krisevalget i 2017.

Hvis det blir resultatet i stortingsvalget 13. september, vil Ap gjøre sitt dårligste valg som opposisjonsparti på 100 år.

Likevel smiler Støre bredt når han får høre tallet.

– Det befester Aps posisjon midt på 20-tallet, og jeg har tro på at vi kan løfte oss ytterligere.

– Midt på 20-tallet, er det der Ap skal være?

– Nei, jeg mener vi kan løfte oss ytterligere. Men det er bra driv i partiet vårt nå over hele landet.

Men det aller viktigste er å bytte ut statsminister Erna Solberg og regjeringen hennes.

– Vi har muligheten til å få til et nytt flertall, som er det som er viktig. Men god styring av en ny regjering får du ved å stemme Ap.

– Er du fornøyd hvis dere tangerer 2017-resultatet?

– Jeg har mine tanker, men jeg vil ikke binde meg til et tall. Jeg er klok av erfaring andre har gjort på det.

En annen Ap-leder har brent seg på dette før. I august 1997 satt daværende statsminister Thorbjørn Jagland et minstemål for Aps oppslutning.

Nådde de ikke det, ville regjeringen gå av.

Ultimatumet var på 36,9 prosent. I stortingsvalget fikk Ap 35 prosent.

forrige

fullskjerm neste SULTEN: Arne Brimi serverer Jonas Gahr Støre ost på Dovre meieri. 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad

– Hvorfor blir det ikke laget mer musikk til ost? Det er det det virkelig handler om her i livet, kjærlighet og ost, sier Sigrid Svanborg, meierisjef hos Tine på Dovre.

I dag skal Støre få gjøre noe han nesten aldri har gjort før.

Utenfor det nyoppussede meieriet går Tine-røde arbeidsklær og Aps valgkamp-gensere i ett. Kjendiskokk Arne Brimi er på plass for å grille brie. En trompetist spiller en ostefanfare.

– Jeg har ikke klippet mange snorer i mitt liv, sier Støre.

Han lover kamp for norsk ost, hyller Tine og sammenligner fortellingen om meieriet på Dovre med Aps fortelling.

– Det er veldig norsk, sier han.

KJÆRLIGHET OG OST: Det livet virkelig handler om, ifølge meierisjef Sigrid Svanborg. Her sammen med konsernsjef Gunnar Hovland og Jonas Gahr Støre.

Vinden blåser i mikrofonen og talene handler om to ting: hvitmuggost og samarbeid.

Det siste halvåret i Dovre-politikken har vært konfliktfylt, og ordføreren sier at hun er sykemeldt på grunn av maktkamper og politiske intriger.

Men i dag er meieriet nyoppusset og alle er stolte.

– Er du veldig stolt av Dovre i dag eller er du veldig stolt av Dovre i dag? spør meierisjefen når hun introduserer fungerende ordfører Guri Ruste fra Dovrelista.

Støre snakker flytende fransk og studerte i Paris på 1980-tallet. På Dovre er han ikke alene om sine tilbøyeligheter.

– Dette er norske bønder som har satset på noe så frankofilt som muggostene camembert og brie, sier Ruste, med kuskinnsveske i hånden.

USIKKER: Malin Hole Øwre (31) har ikke bestemt seg for hvem hun skal stemme på ennå.

Malin Hole Øwre (31) er produksjonsmedarbeider på meieriet og tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Kollegene peker henne ut som den som må snakke med VG

31-åringen har ikke bestemt seg for hvilket parti hun skal stemme på 13. september, men det står mellom Ap og Sp.

– Det hjelper med gode ord i dag, og at han ser hvor mye det betyr for oss, sier Øwre til VG.

– Hva er viktigst for deg?

– Distriktspolitikk, selvsagt. Men også skole og barnehage, for jeg er småbarnsmor. Og landbruk påvirker jobben, sier Øwre og legger til:

– Jeg merker at man må påvirke politikken. Du kommer ikke utenom politikken, sier hun.

PENDLERFRIERI: Førstekandidat Per Vidar Kjølmoen og Jonas Gahr Støre snakker med en pendler på fergen mellom Molde og Vestnes.

Og Støre kommer ikke utenom tallene. Ap ligger fortsatt under 2017-resultatet, men de har løftet seg fra de verste krisemålingene i januar, da enkeltmålinger viste partiet på under 20 prosent.

– Så lurer jeg litt på hva dere sammenligner dere med nå? Sammenligner dere med deprimerende målinger for et halvt år siden eller med 2017?

– Jeg bruker ikke så mye tid på å sammenligne. Men vi har et mye sterkere lag og tro på politikken og prosjektet enn i 2017. Det å henge seg opp i målinger og tall er feil bruk av krefter, sier Støre.

Han insisterer på at det er andre tider nå.

INGEN MOTBAKKER: Jonas Gahr Støre ble kjørt opp på Aksla, men gikk trappen ned igjen.

– Jeg ser kontrasten fra der vi var for ett år siden, hvor det fortsatt var slik at folk oppfattet at Ap handlet om noe annet enn politikk. Jeg møter folk som sier at nå kjenner de igjen Ap.

– Men du er ikke fornøyd hvis dette blir dårligere enn 1906?

– Nei, sier Støre og ler.

– Men hvis du står på valgdagen med lavere oppslutning enn det du kunne ønske deg, men det blir et skifte der Ap har en sentral plass i en ny regjering, så vil du likevel tenke at det er en gledens dag?

– Ja, ja. Kan jeg bruke et eksempel? 2019-valget ga oss 25 prosent. Det var et dårlig samletall. Men det ga oss ansvaret for å styre i flere kommuner og i de største byene.

forrige

fullskjerm neste VALGKAMP: Ingrid Tønseth Myhr, 3. kandidat i Oppland, stortingsrepresentant Rigmor, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Anders Brabrand, 4. kandidat i Oppland, stiller villig opp på bilder. 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad

Har Jonas Gahr Støre slarkete ankler, grus i rumpa eller ødelagte kneskåler?

Riktig svar er verdt ett poeng i Ap-quizen på Oppdal.

– Nå skal dere få se her, sier Støre og later som om han skal dra ned buksa.

Forklaringen er gamle grusbaner og korte gutteshorts. Grusen kunne kjennes innenfor huden i flere år, forteller han.

Akkurat dette plager ham ikke lenger, men småpartiene til venstre for Ap blir en stadig større plage. På VGs ferskeste partibarometer har SV, MDG og Rødt 20 prosent til sammen.

NÅ ER NÅ: – Jeg ønsker at vi skal øke oppslutningen. Det blir alltid en statistikk over hvordan det var for fem, ti eller femten år siden, men det som motiverer meg er at nå er nå, sier Støre.

– Hva er Ap nå? Er dere et parti som kjemper om over en fjerdedel av velgerne eller er dere et fremtidig 35–40 prosentparti?

– Jeg har erfart tall mellom 15 og 40 prosent. Velgerne sitter mindre fast i ett parti. Det er et speil av samfunnsutviklingen, og det ikke usunt at folk vurderer løpende etter hva politikken gir av løsninger.

– Er det bare et blaff eller er det en ny verden som Ap må vende seg til?

– Det får tiden vise. Ap må forholde seg til det som er det politiske Norge og de politiske, økonomiske og sosiale utfordringene vi skal løse. Vi utformer ikke vår politikk ved å skule på andre partier.

FANS: Jonas Gahr Støre følte seg et lite øyeblikk som Justin Bieber da han ble møtt av to lokale AUFere på Molde fergekai. Guro Rølseth Flatmo (15) og Selma Stavheim Welde (15) har kjøpt seg Jonas-gensere på AUFs sommerleir på Utøya.

– Vi går til valg på et alternativ, og meningsmålingene endrer ikke på det. Når valgresultatet foreligger må alle partier ta ansvar for å finne løsninger som respekterer velgernes avgjørelse. Men frem til valget er vi tydelige på hva vi mener er beste alternativet politisk og som til nå synes å være det flest velgere ønsker.

Turen startet på toget Lillehammer, der Støre forsøkte å spandere en kopp kaffe på en eldre dame som havnet midt i Ap-følget.

– Er ikke det inkludert? var svaret – og hun fikk rett.

I Storgata på Lillehammer var det rolig en onsdag formiddag, men Støre fikk pratet med en og annen velger.

IKKE STERK NOK: Edgar Bergh sier at han har problemer med å skjønne hva Arbeiderpartiet egentlig vil. Men han synes det er hyggelig å møte på Jonas Gahr Støre på Lillehammer.

Edgar Bergh ville ikke ha plomme, men synes Støre fremsto mer personlig og mindre formell enn vanlig i NRKs «Sjukt mange spørsmål».

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har problemer med å finne den tydelige politikken, hva Ap egentlig vil, sier Bergh til VG.

– Norge trenger et sterkt Ap, men det har vi ikke hatt på en stund, fortsetter han.

Og Bergh synes Erna Solberg har gjort en ålreit jobb.

– Jeg ville stemt på venstresiden med et sterkt Ap, sier han.