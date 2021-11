Smitterekord i Oslo: Hever beredskapsnivået

Oslo kommune hever beredskapsnivået til nivå tre - som er det høyeste nivået. Byrådsleder Raymond Johansen vurderer også om det skal komme et munnbindpåbud.

Mandag ble det registrert 831 nye smittetilfeller i Oslo. Det er det høyeste som noen gang er registrert i hovedstaden. Trenden på antall innlagte er oppadstigende med 89 coronasmittede innlagt i lokale helseforetak.

Tirsdag kalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) inn til pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Det er en krevende situasjon som skaper uro, og bekymring, sier han innledningsvis.

– Hadde vi bare hatt innleggelsestall og dødstall, så hadde vi trolig ikke stått her i dag. For de tallene er langt mindre dramatiske enn smittetallene, fortsatte han.

Det medfører at kommunen hever beredskapsnivået til nivå tre - det høyeste nivået de har i verktøykassen.

– Det betyr at vi blant annet setter sentral kriseledelse for å sikre effektiv informasjonsdeling, felles situasjonsforståelse og koordinering av vår innsats sin respons.

Vurderer munnbind-påbud

De kommer etter anbefalingen om munnbind i kollektivtransporten, på kjøpesentre, i butikker og i taxi, som kom i forrige uke.

– Vi overvåker nå munnbindbruken, dersom anbefaling ikke er nok vil vi løpende vurdere å innføre påbud, sier Johansen.

Videre presiserte han at de fortsetter innsatser for å sette booster-dosen i de over 65 år. Det jobbes også med å få på plass videre vaksinering av de mellom 65 og 45 etter jul.

– Deretter vil Oslo sørge for at alle over 18 har fått tilbud om tredje dose innen påske, sa helsebyråd Robert Steen.

Alle elever fra femteklasse og til tiende trinn i Oslo testes hver uke.

– Vi vurderer å utvide det til småskolen, sier Johansen.

ORIENTERTE: Helsebyråd Robert Steen, byrådsleder Raymond Johansen, og Sunniva Holmås Eidsvoll under pressekonferansen i Oslo Rådhus.

Nye nasjonale tiltak

Pressekonferansen kommer etter at regjeringen tirsdag innførte nye tiltak. Det er blant annet hensynet til omikron-varianten som er bakteppet for innkallelsen.

– Nå spres omikron i verden. Det er mye vi ikke vet om denne varianten, for eksempel hvorvidt vaksinene virker like godt mot det nye viruset. Vi vet heller ikke hvordan den vil oppføre seg i Norge i vinter. Situasjonen i dag er likevel en helt annen enn tidligere. Den er skjør og uforutsigbar, men vi har kontroll. Dersom situasjonen ikke eskalerer, skal vi klare dette uten å stenge ned byen vår, sier Johansen.

