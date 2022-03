PROVOSERENDE: – At mediene måtte involveres før jeg fikk informasjon om hva jeg faktisk har krav på, tror jeg virker provoserende for de fleste, sier Julie Wood.

Nav betalte ikke en krone da Julie fikk kreft etter permisjonen

Julie Wood (29) tok to måneder permisjon for å fullføre masteroppgaven sin. Så fikk hun eggstokkreft – men ingen sykepenger. Nå beklager Nav at de ikke informerte henne om rett til andre trygdeytelser.

Av Kari Spets og Live Austgard (foto)

– Mitt tips er å ikke skrive master eller være i permisjon om du også planlegger å få en 20 cm stor svulst. Det er ikke velferdsstaten godt nok rigget for, sier statsviteren til VG.

Grunnen til at Julie Wood ikke fikk sykepenger fra Nav, er en regel om at du må ha vært i jobb i minst de siste fire ukene før du blir sykmeldt.

Hun hadde 100 prosent permisjon i to måneder for å fullføre masteroppgaven på vårparten i fjor.

Men hun kunne hatt rett på arbeidsavklaringspenger (AAP) – noe Nav ikke informerte henne om i avslagsbrevet. Det gjorde de først etter at VG tok kontakt om Woods’ sak.

AVSLAG: Disse ordene og paragrafene ventet på Julie Wood i innboksen.

Tanken som slo Wood da hun først fikk beskjed om at hun ikke hadde rett på sykepenger, var:

«Det skal ikke være sånn her».

– Jeg ble veldig overrasket. Min muligens litt naive tro på velferdsstaten fikk seg en kraftig smell, sier Wood.

Regelen ble innført første gang i 1966, opplyser Nav til VG. Kravet var da at man måtte ha vært i arbeid i minst 14 dager rett før man ble syk. I 2004 ble kravet utvidet til fire uker.

– Så det handler jo ikke om hvilke partier som er i regjering, påpeker Wood.

Hele situasjonen tatt i betraktning føler Wood seg på et vis heldig. Arbeidsgiveren hennes betalte lønn i perioden hun var ute av arbeidslivet.

Nav beklager at de ikke informerte om AAP

Wood har fritatt Nav fra taushetsplikten. Avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser Tønsberg, Heidi Kvaal Djupvik, svarer på VGs spørsmål via e-post.

Hun forklarer at Wood kan ha rett til å motta AAP. Dette informerte ikke Nav henne om, noe Kval Djupvik beklager at ikke ble gjort.

«Vi vil ta kontakt med Wood for å gi henne informasjon og veiledning om hvordan hun kan fremsette en søknad om AAP hvis hun ønsker å bli vurdert for det», skriver Kvaal Djupvik.

Og det gjør de. Fire dager etter at VG tok kontakt og samme dag som Kvaal Djupvik svarer, får Julie en melding fra Nav i Digipost, som VG har sett:

«I vedtaket [om avslag] ble det ikke opplyst om at du har rett til andre trygdeytelser. Dette beklager vi. I praksis betyr dette for deg at du har mulighet til å søke arbeidsavklaringspenger.»

Kvaal Djupvik skriver også til VG at de «forstår at situasjonen til Wood er svært vanskelig, og at dette virker urimelig.»

AAP: 66 prosent av lønnen

Julie Wood påpeker at AAP er mindre gunstig enn sykepenger.

Man får da kun utbetalt 66 prosent av lønnen og kan i utgangspunktet ikke jobbe mer enn 50 prosent.

Hun mener en slik type sak bør dekkes av sykepenger og at politikerne bør gi Nav mulighet til å utvise skjønn, slik at man kan ta hensyn til for eksempel alvorlig sykdom og kort fravær fra arbeidsforhold.

– AAP er en mindre gunstig ordning, og det er heller ikke sikkert jeg ville fått det innvilget, sier hun.

– Samfunnet vårt bør måles etter hvor godt vi passer på de av oss som havner i en vanskelig situasjon. Ingen burde trenge å ta opp forbrukslån fordi de har kreft.

Kvaal Djupvik opplyser at Nav må forvalte disse ordningene slik storting og regjering har bestemt at de skal fungere og at om det burde være mer skjønn i sykepengeregelverket, er opp til politikerne å vurdere.

Eggstokker og livmor ble fjernet

Det var i april og mai i fjor at Wood var i sluttspurten av masterjobbingen. Hun tok ut 100 prosent permisjon fra sin faste fulltidsstilling, etter å ha jobbet 40 prosent de tre foregående månedene.

Etter å ha vært noen dager tilbake på jobb som politisk rådgiver i den ideelle organisasjonen Tax Justice Network Norge i juni, begynte hun å få smerter i mageregionen.

Tilbake på kontoret i desember i fjor, et halvt år senere, viser Wood frem arrene sine. Det ene, etter den første operasjonen på Radiumhospitalet, er 20 cm langt. Da ble svulsten og den ene eggstokken fjernet.

Hun har også flere arr etter kikkhullsoperasjonen hvor de fjernet den andre eggstokken, livmoren og lymfeknuter.

– Jeg vil ikke kunne få biologiske barn. Likevel er det er mindre synd på meg enn nesten alle som kunne havnet i denne situasjonen, sier Wood.

SNAKKER FOR ANDRE: – Det skal ikke være sånn at du ikke får sove om natten fordi du tenker på hvordan du skal klare deg økonomisk, sier Wood. Hun er nå tilbake i jobb.

– Jeg er ressurssterk, har et sterkt nettverk av venner og familie og en fantastisk arbeidsgiver som betaler det jeg mener Nav burde ha rammene for å dekke. Dessuten slapp jeg unna fem måneder med cellegift som jeg i utgangspunktet var forespeilet.

Tilbake i jobb og kreftfri

Det er derfor Wood føler at hun må fortelle sin historie – i håp om at regelen kan endres slik at vilkårene kan bedres for dem som havner i en lignende situasjon.

– Noen kan ha jobbet og stått på i 12 år, så være i permisjon i én måned, og så miste retten til sykepenger. Det går jo ikke an.

LATTER: – Det har vært mye galgenhumor, sier Julie Wood om perioden med kreft og mangel på sykepenger.

Wood er nå tilbake i jobb – og er kreftfri. Hun er glad Nav har snudd, og sagt at hun kan bli vurdert for AAP, men hun er ennå ikke helt fornøyd.

– At mediene måtte involveres før jeg fikk informasjon om hva jeg faktisk har krav på, tror jeg virker provoserende for de fleste. Du skal tydeligvis være ressurssterk for å bli syk.

Departementet: Reglene er like for alle

Martin Kvalvik er leder for NTL Ung (Norsk Tjenestemannslag), Woods fagforening. Han er tydelig på at vi skal ha opptjeningstid for sykepenger og at regelen ikke skal fjernes, men mener at politikerne må ta noen grep:

– De bør se om det bør opprettes noen unntaksbestemmelser for de med en alvorlig sykdom som vil påvirke muligheten for inntektsgivende arbeid i lang tid, sier Kvalvik.

FAGFORENINGSLEDER: – Å ha en raus og effektiv velferdsstat gjør at folk raskere kommer tilbake i inntektsgivende arbeid som gir flere skatteinntekter, sier Martin Kvalvik i NTL Ung.

Statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til VG at reglene i folketrygdloven er generelle og gjelder likt for alle.

«Det er ikke og bør ikke være opp til saksbehandler å vurdere om man skal gjøre unntak fra reglene for visse type sykdommer eller andre uheldige omstendigheter som har gjort at man ikke fyller vilkårene for rett til sykepenger.»

Og videre:

«Personer som ikke har rett til sykepenger etter de alminnelige vilkårene, kan imidlertid i noen tilfeller ha rett til sykepenger etter særlige regler. Det kan blant annet gjelde personer som har utdanningspermisjon fra jobben (folketrygdloven § 8-47). Det er Nav som er satt til å forvalte disse reglene.»