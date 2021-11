ETTERFORSKER: Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen ved Øst politidistrikt.

Har fått 40 tips etter etterlysning - flere anses som relevante

Flere har tatt kontakt med politiet etter at de ba om hjelp til å finne ut mer om et identitetstyveri i Lørenskog-saken.

– Politiet har som følge av etterlysningen mottatt 40 tips. Flere av tipsene anses som så relevante at de følges opp videre, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Mandag gikk politiet ut med en etterlysning: Alle som har hatt befatning med passet, et telefonnummer og en e-postadresse knyttet til Ole Henrik Golf (32) fra Mandal, bes om å melde seg.

En fotokopi av passet til Golf har blitt solgt på det mørke nettet. Det har blitt misbrukt til det politiet mener er planleggingen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen fra boligen hennes i Lørenskog.

– E-post-adressen og telefonnummeret er benyttet av gjerningspersoner i Lørenskogsaken og identifisering av disse vil antagelig bringe oss et langt skritt videre mot målet om å finne ut hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, sier Hanssen.

Politiet etterlyser nå alle som har solgt, delt eller kjøpt pass-kopien på det mørke nettet i håp om at det kan lede til at man løser Lørenskog-forsvinningen.

Det mystiske telefonnummeret +47 40 74 56 68

E-postadressen ohgolf@mail.com

Golfs forretningsadresse Store Elvegate 16 A Kontakt politiet på telefonnummer 64 81 95 99 eller via tipsskjema Tips VG på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 958 51 904. Vis mer

– På responsen virker det som etterlysningen har nådd bredt ut og at mange har fulgt oppfordringen om å gjøre søk på e-post-adressen ohgolf@mail.com og telefonnummer +47 40 74 56 68 i egne systemer, forteller Hanssen.

Han vil på vegne av politiet takke for responsen, og oppfordrer fortsatt alle til å melde fra dersom de kan bidra til kartleggingen den misbrukte identiteten.

Mener andre metoder er prøvd

At politiet går ut med en slik etterlysning, viser hvor komplisert Lørenskog-forsvinningen er, mener krimforfatter og tidligere politimann Jørn Lier Horst.

– Når man først går ut offentlig og deler etterforskningsopplysninger, da er alle andre metoder prøvd. Det er klart at en slik etterlysning er en effektiv måte å få oversikt på, sier han.

Allerede mandag kveld opplyste påtaleansvarlig i saken Gjermund Hanssen til TV 2 at de hadde fått inn over 20 tips om det misbrukte passet til Ole Henrik Golf.

Det mener Horst er et tegn på at en slik offentlig etterlysning faktisk fungerer. Hva de tipsene inneholder og kan føre videre til, synes han er uhyre spennende.

– Det at det har kommet tips, og at folk som har fått e-poster fra denne kontoen har tatt kontakt er interessant. Det er hvert eneste lille skritt i den saken.

EKSPOLITI: Forfatter Jørn Lier Horst var etterforskningsleder i politiet før han plukket opp pennen på permanent basis.

Har åpnet for amnesti

Hvordan bildet av Golfs pass havnet på det mørke nettet er ikke kjent, men etterforskningen har så langt avdekket at identiteten til Golf er solgt på flere markedsplasser på det mørke nettet, deriblant Hansa og Dream. Den er solgt både enkeltvis og som en del av såkalte ID-pakker.

Det betyr at det kan være mange der ute som sitter på en kopi av det passbildet. Politiet har vært klare på at det å besitte passet i seg selv ikke er straffbart. Påtaleansvarlig Hanssen sa mandag til VG at politiets fokus vil ikke være å straffeforfølge de som kommer med relevant informasjon.

– Amnesti er for så vidt sjeldent, men det er klart at mindre alvorlige forbrytelser må vike for å finne svar på det store spørsmålet, så det er også helt naturlig i en slik sak, forklarer Horst.

At politiet velger å gå ut med informasjon og be om publikums hjelp maler et bilde av hvor komplisert Lørenskog-saken er, mener Horst.

– Dette viser hvor mangefasettert denne saken er, hvor mange kompliserte elementer den er satt sammen av og hvor mye upløyd mark som etterforskerne må finne ut, sier han og fortsetter:

– Alle planlagte forbrytelser handler jo om å skjule sporene sine, det er derfor tyver bruker hansker, men moderne kriminalitet er jo digital og da er også sporene digitale. Så har det vært mye snakk om ressursbruk, men man må også tenke på at det i denne saken er mye kompetansebygging.

– Prisverdig

Ole Henrik Golf har selv snakket med VG om hva han har opplevd. Horst mener det er modig av ham å stå frem.

– Det er selvfølgelig prisverdig gjort. Han er for all ettertid knyttet til denne saken, men sånn er det jo.

Horst peker på at bildet av passet til Golf fort kan ha forsvunnet i forbindelse med at 32-åringen har sjekket inn på hotell i utlandet. Det kunne med andre ord ha vært hvem som helst sitt pass.

– Det er en risiko vi tar alle sammen, ved å reise og sjekke inn med passene våre.