I omsorgsboligen på Gjestad dropper Jørgun dusjen for å spare på strømmen. Laila skrur panelovnen på foran stolen. Da holder hun seg relativt varm under pleddet. På årets dyreste strømdag ble det ikke varm middag, men brødmat på Gro.

Lite lys og lite varme

Annemor Larsen (tekst og foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag ettermiddag toppet strømprisen seg hittil i år. Prisen spratt opp på 4,18 kroner per kilowatt time – mens kuldegradene på Østlandet krøp ned mot minus.

Et steinkast fra motorveien og med utsikt til innflygingen på Gardermoen ligger Gjestad Bo- og aktivitetssenter. I omsorgsboligene satt pensjonister og uføretrygdede stille som mus for å holde utgiftene nede.

«I natt sto jeg opp klokken halv fire og kokte kaffe.» Gro Kløvig (64)

Gro traktet en kanne og fylte på termosen. Så slapp hun å bruke strøm på det dagen etter. Da strømprisen mandag klokken 18 nådde ny rekord, var det fortsatt god lunk på kaffen.

Kvelden i forveien var blitt sen. Klesvask og oppvask måtte tas før strømmen skulle ytterligere opp.

I tillegg til husleien betaler beboerne på Gjestad strøm og varmtvann selv.

I stuen til Gro er de røde julegardinene trukket for vinduene. Det sparer en grad eller to. Bare en av panelovnene får stå på. Gro er nokså varm av seg, så det går greit med et pledd i stolen.

Kjøkkenet er mørkt. På soverommet er det kaldt.

– Jeg har kun brukt taklampen i dag. Og så TV-en, for den er det litt selskap i.

Tøflene har hun kjøpt på Rusta til 29,90.

– Søte og ganske varme, sier Gro.

– Og billige, veldig billige.

Gro bruker allerede et par tusen kroner i måneden på bandasjer til et vondt sår på beinet.

Den enkle toroms’en koster henne rundt 10.000 i måneden. I januar går husleien opp. Det er ikke rom for flere utgifter nå, mener Laila.

Oppå boken med strikkeoppskrifter har hun kols- og astmamedisinen sin.

«Vi har jo ikke all verden av inntekter her.» Laila Krieken (79)

Hun synes strømmen er dyr nok nå. Da nyheten kom om at den nå vil koste enda mer, fikk Laila egentlig litt sjokk.

Hun bøyer seg ned og trekker den lille panelovnen nærmere stolen. Det er den eneste varmekilden hun har satt på.

I tolv år har Laila bodd her. Leiligheten var ikke ny den gang og er heller ikke blitt pusset opp siden.

Når hun et par ganger i uken skal dusje, skrur hun på varme på badet. Ellers er Laila veldig forsiktig med alt.

– Jeg lar ikke maten stå og putre på komfyren som før. Det blir gjerne en Fjordland i mikroen. Den tar bare et par minutter.

Ovnen står på halv styrke.

– 1500 watt ville blitt veldig dyrt, sier Laila og legger tærne inntil.

TV-en står på hver eneste dag.

– Det er ikke så mye annet å ta seg til når det er så kaldt som nå.

Leddgikten blir verre for Laila i kulden. Fingrene skjelver, og hun får problemer med å holde på ting.

– Så da blir det sånn, da, Jeg sitter helst her i TV-stolen, under pleddet. Med beina på ovnen.

«Jeg er vant til å spare på alt. I min generasjon pleier vi å slå av lysene etter oss.» Jørgun Johanne Larsen (81)

Jørgun velger å droppe dusjen. Varmtvann er ikke inkludert i husleien. Men panelovnene på stuen går for fullt, for temperaturen kommer knapt over 19 grader midt i rommet. Det er for kaldt når du sitter stille i en rullestol.

– Jeg trives best i 24 grader.

Jørgun, som er VG-fotografens egen mor, sitter i lyset fra sportsnyhetene og julepynten. Hun kaller seg sportsidiot. Håndballjentene er favorittene. Og skiskytterne.

Det trekker iskaldt inn av vinduer og dører. Noen har prøvd å tette med gummilister, men de har ramlet av.

Klesvasken har hun utsatt til en billigere dag, bare den varme ulltrøyen er skylt opp for hånd. Over beina har Jørgun lagt en skinnfell, oppunder haken har hun dratt et pledd. Hendene er trukket inn i genseren.

Føttene er stukket ned i en skotskrutet fotvarmer som hun arvet etter onkelen sin.

Jørgun blir veldig fort kald på bena på grunn av dårlig sirkulasjon. Fotvarmeren kan kobles til strøm.

– Jeg er vant til å spare på alt. I min generasjon pleier vi å slå av lysene etter oss. Men jeg må ha på panelovnene, for jeg er en frysepinn. Da jeg var ung, hadde vi en skikkelig kullovn hjemme i Honningsvåg. Den varmen savner jeg. Det er ikke koselig her når det er så kaldt.

Jørgun er spent på neste strømregning. Den kommer til uken.

– Jeg aner jo ikke hvor mye den blir på. Det er skrekkelig.

Julepynten i kjøkkenvinduet er LED-lys, så de får stå på. Selv på årets dyreste strømdag.